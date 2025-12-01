Giá vàng trong nước liên tục đảo chiều trong phiên ngày đầu tháng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 01/12/2025
Lan Nhi
01/12/2025, 14:59
Ngày 1/12, các hệ thống kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh tăng, giảm giá mua/bán vàng miếng và vàng nhẫn, bám sát giá vàng thế giới. Các đơn vị kinh doanh đã điều chỉnh 2 - 3 lần, mỗi nhịp đều lên tới nửa triệu đồng/lượng...
Mở cửa phiên, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 153,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 155,2 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên cuối tuần trước (29/11). Sau gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tuy nhiên, đến 11 giờ, Công ty SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, quay lại mức 153,2 triệu – 155,2 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.
Đây cũng là mức giá niêm yết tại PNJ và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên 29/11, giá mua, bán vàng miếng tại cả ba thương hiệu trên đều tăng nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Cùng mức tăng trên, Phú Quý cũng đặt giá mua, bán vàng miếng ở mức 152,2 triệu – 155,2 triệu đồng/lượng sau ba nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen trong suốt phiên sáng.
Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng cùng niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 155,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 153,7 triệu đồng và 153,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/11, đây là hai thương hiệu duy nhất ghi nhận giá mua vào tăng mạnh hơn giá bán ra.
Trong khi giá vàng miếng bán ra tại cả hai thương hiệu đều tăng 300 nghìn đồng/lượng thì giá vàng miếng mua vào tăng lần lượt 800 nghìn đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng.
Sau khi ghi nhận nhận tổng mức tăng 800 nghìn đồng/lượng với 3 nhịp tăng giảm liên tiếp, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên ở mức 154,2 triệu – 155,7 triệu đồng/ượng.
Tương tự, tại DOJI, thương hiệu này cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên sáng. Chốt phiên, DOJI niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 153,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 155,7 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 29/11.
Thị trường vàng nhẫn “4 số 9” cũng ghi nhận diễn biến tăng trong phiên sáng nay. Tuy nhiên, biên độ tăng dao động trong khoảng từ 200 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Sau khi tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 29/11, Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên ở mức 150,9 triệu – 153,4 triệu đồng/lượng. Trong gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC giảm 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 151 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 153,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay.
Tại DOJI, thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn mua vào mở cửa phiên ở mức 149,9 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 152,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 29/11.
Tuy nhiên, trong hơn 3 tiếng mở cửa, thương hiệu này ghi nhận thêm 2 nhịp tăng liên tiếp, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng ở mức 151,2 triệu – 154,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, DOJI vẫn ghi nhận tổng mức tăng là 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay.
Dù chỉ ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh tăng, Công ty PNJ cũng niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng ở mức 151,2 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 154,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường.
Sau khi tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 151,8 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 154,8 triệu đồng/lượng. Trong gần 1 tiếng mở cửa, hai thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Đóng cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều giảm 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, quay lại mức 151,8 triệu – 154,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 29/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại cả hai thương hiệu trên đều tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Phú Quý ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng nay với tổng mức tăng là 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên, thương hiệu này tăng 400 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên 28/11, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 151,1 triệu – 154,1 triệu đồng/lượng.
Sau 1 tiếng mở cửa, Phú Quý tiếp tục tăng thêm 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán ở mức 151,2 triệu – 154,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đền hết phiên sáng,
Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên ở mức 143 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 146 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Tại sàn giao dịch NewYork, cập nhật lúc 13 giờ ngày 1/12/2025, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng gần 0,3%, tiến lên mốc 4.231,7 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 19,07 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 9,87 triệu – 18,67 triệu đồng/lượng.
