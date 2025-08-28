Thứ Năm, 28/08/2025

Đầu tư

Đồng Nai chấp thuận đề xuất nghiên cứu kéo dài metro TP.HCM với sân bay Long Thành

Thanh Thủy

28/08/2025, 14:37

UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận đề xuất của nhà đầu tư muốn nghiên cứu dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến phường Trấn Biên và sân bay Long Thành…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sau khi xem xét đề nghị của liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital, cùng ý kiến của Sở Tài chính, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Văn bản số 4015/UBND-KTN ngày 26/8/2025, chấp thuận giao liên danh này làm nhà đầu tư đề xuất dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến phường Trấn Biên (TP. Biên Hòa cũ) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo Quyết định, quy mô nghiên cứu dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về phường Trấn Biên (thành phố Biên Hòa cũ) và sân bay Long Thành có tổng chiều dài tuyến khoảng 38,5 km; dự kiến bao gồm 3 đoạn.

Cụ thể, đoạn tuyến 1 từ ga S0 đến trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai (tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1), dài khoảng 6,5 km; đoạn tuyến 2 từ trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai đến Sân bay Long Thành, dài khoảng 27 km; đoạn tuyến 3 từ trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai đến đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa (cũ) dài khoảng 5 km.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính là cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Thời gian nộp hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tối đa 9 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, nhà đầu tư đề xuất chuẩn bị dự án chịu mọi chi phí, rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận. Trường hợp hồ sơ đề xuất được chấp thuận, các chi phí thực hiện sẽ được hoàn trả theo quy định của pháp luật về PPP.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng DonaCoop, Tập đoàn VinaCapital có trách nhiệm phối hợp các sở ngành, các địa phương có dự án đi qua để hoàn thành hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về phường Trấn Biên và sân bay Long Thành theo hình thức PPP phù hợp quy định của pháp luật về xây dựng, đối tác công tư và các quy định khác có liên quan để trình thẩm định theo quy định.

Trong đó, tính toán kỹ nhu cầu sử dụng đất, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhu cầu tái định cư, các khu đất đối ứng để thực hiện dự án.

Trước đó, liên danh Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital đã có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh về lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nối dài metro số 1 Suối Tiên (S0) - Long Thành và phát triển mô hình đô thị thông minh TOD (Transit - Oriented Development).

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 65.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng), được sử dụng 100% vốn tư nhân của liên danh và đối tác của liên danh.

