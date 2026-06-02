Trang chủ Bất động sản

Đồng Nai: Thu hồi hơn 1.164 ha đất phát triển khu đô thị gần sân bay Long Thành

Thiên Di

02/06/2026, 13:45

UBND TP. Đồng Nai vừa phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng vốn gần 984 tỷ đồng nhằm giải phóng mặt bằng hơn 1.164 ha đất thuộc Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Long Thành...

Ảnh minh họa

Theo quyết định được ban hành, dự án có mục tiêu thu hồi đất, tạo quỹ đất sạch và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 4 khu đất với tổng diện tích khoảng 1.165 ha. Các khu đất này nằm trong phạm vi quy hoạch Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Long Thành, khu vực nằm liền kề sân bay Long Thành.

Trong đó, Khu 1 thuộc phân khu A có diện tích khoảng 610 ha; Khu 2 thuộc phân khu E rộng khoảng 329 ha; Khu 3 gồm phân khu I và phân khu II thuộc Khu tái định cư Bình Sơn cũ với diện tích khoảng 170 ha; Khu 4 có diện tích khoảng 55 ha.

Tổng mức đầu tư của dự án gần 984 tỷ đồng, chủ yếu dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Cụ thể, Khu 1 có kinh phí giải phóng mặt bằng lớn nhất với hơn 515 tỷ đồng, Khu 2 được bố trí hơn 278 tỷ đồng, Khu 3 hơn 144 tỷ đồng và Khu 4 hơn 47 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện dự án được ứng từ Quỹ Phát triển đất TP. Đồng Nai. Thời gian triển khai dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2027.

Theo kế hoạch thực hiện, trong năm 2026, các cơ quan chức năng sẽ hoàn tất các thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án; trình HĐND TP. Đồng Nai thông qua danh mục thu hồi đất.

Đồng thời, công tác đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tiếp nhận mặt bằng đối với 4 khu đất sẽ được triển khai; dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026, tạo điều kiện hình thành quỹ đất sạch, phục vụ phát triển đô thị và khai thác hiệu quả lợi thế khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Sang năm 2027, dự án sẽ thực hiện công tác quyết toán và hoàn trả nguồn vốn đã được ứng trước từ Quỹ Phát triển đất TP. Đồng Nai theo quy định.

Dự án do UBND TP. Đồng Nai quyết định đầu tư và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đồng Nai làm chủ đầu tư. Đơn vị này có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án, thực hiện công tác thanh quyết toán cũng như hoàn trả vốn theo quy định hiện hành.

Thủ tướng yêu cầu 5 địa phương khởi công dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 này

Đồng Nai ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho thuê gần khu công nghiệp

Đồng Nai tăng tốc mở rộng không gian đô thị và công nghiệp

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành Đồng Nai dự án bồi thường giải phóng mặt bằng Khu đô thị Long Thành quỹ đất sạch quy hoạch đất Long Thành quy hoạch đô thị sân bay Long Thành

Đà Nẵng phê duyệt phương án quản lý nhà, đất công

Đà Nẵng phê duyệt phương án quản lý nhà, đất công

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ngày càng cao, việc quản lý và khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất công đang trở thành một nhiệm vụ cấp thiết đối với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đà Nẵng, một trong những trung tâm kinh tế năng động của miền Trung, đã nhận ra tầm quan trọng của việc này và đang triển khai một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tối ưu hóa nguồn lực nhà, đất công.

TP.HCM: Khơi thông hơn 206.000 tỷ đồng và 800 ha đất, tạo đột phá cho phát triển kinh tế

TP.HCM: Khơi thông hơn 206.000 tỷ đồng và 800 ha đất, tạo đột phá cho phát triển kinh tế

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền TP. Hồ Chí Minh, hơn 206.000 tỷ đồng và 800 ha đất đã được khơi thông, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế bền vững…

Hà Nội: Cần hình thành những cực phát triển đô thị mới để giảm tải khu vực lõi Thủ đô

Hà Nội: Cần hình thành những cực phát triển đô thị mới để giảm tải khu vực lõi Thủ đô

Quá trình đô thị hóa nhanh đã mang lại những thành tựu đáng kể cho Thủ đô, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, Hà Nội không chỉ cần thêm nguồn cung nhà ở, mà cần hình thành những cực phát triển đô thị đủ đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ, tiện ích và khả năng tạo lập môi trường sống thực chất cho người dân…

Thị trường bất động sản vẫn còn 5 điểm nghẽn

Thị trường bất động sản vẫn còn 5 điểm nghẽn

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, thị trường bất động sản trong giai đoạn vừa qua đã có những tín hiệu tích cực: nhiều dự án lớn đã được khởi công, nhiều dự án gặp khó khăn về mặt pháp lý đã được tái khởi động, ghi nhận sự cải thiện rõ rệt cả về nguồn cung lẫn tính thanh khoản… nhưng vẫn còn 5 “điểm nghẽn” lớn cần tháo gỡ...

Đà Nẵng: 439 cơ sở nhà, đất được đưa vào khai thác

Đà Nẵng: 439 cơ sở nhà, đất được đưa vào khai thác

Tại Đà Nẵng, trong tổng số 439 cơ sở nhà, đất được rà soát, khai thác, phần lớn sẽ đưa ra đấu giá nguyên trạng với 414 cơ sở. Số còn lại bố trí bàn giao cho các đơn vị có nhu cầu, phục vụ mục đích công cộng hoặc xem xét chuyển đổi công năng phù hợp thực tế…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

