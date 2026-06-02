Đồng Nai: Thu hồi hơn 1.164 ha đất phát triển khu đô thị gần sân bay Long Thành

UBND TP. Đồng Nai vừa phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng vốn gần 984 tỷ đồng nhằm giải phóng mặt bằng hơn 1.164 ha đất thuộc Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Long Thành...

Theo quyết định được ban hành, dự án có mục tiêu thu hồi đất, tạo quỹ đất sạch và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 4 khu đất với tổng diện tích khoảng 1.165 ha. Các khu đất này nằm trong phạm vi quy hoạch Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Long Thành, khu vực nằm liền kề sân bay Long Thành.

Trong đó, Khu 1 thuộc phân khu A có diện tích khoảng 610 ha; Khu 2 thuộc phân khu E rộng khoảng 329 ha; Khu 3 gồm phân khu I và phân khu II thuộc Khu tái định cư Bình Sơn cũ với diện tích khoảng 170 ha; Khu 4 có diện tích khoảng 55 ha.

Tổng mức đầu tư của dự án gần 984 tỷ đồng, chủ yếu dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Cụ thể, Khu 1 có kinh phí giải phóng mặt bằng lớn nhất với hơn 515 tỷ đồng, Khu 2 được bố trí hơn 278 tỷ đồng, Khu 3 hơn 144 tỷ đồng và Khu 4 hơn 47 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện dự án được ứng từ Quỹ Phát triển đất TP. Đồng Nai. Thời gian triển khai dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2027.

Theo kế hoạch thực hiện, trong năm 2026, các cơ quan chức năng sẽ hoàn tất các thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án; trình HĐND TP. Đồng Nai thông qua danh mục thu hồi đất.

Đồng thời, công tác đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tiếp nhận mặt bằng đối với 4 khu đất sẽ được triển khai; dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026, tạo điều kiện hình thành quỹ đất sạch, phục vụ phát triển đô thị và khai thác hiệu quả lợi thế khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Sang năm 2027, dự án sẽ thực hiện công tác quyết toán và hoàn trả nguồn vốn đã được ứng trước từ Quỹ Phát triển đất TP. Đồng Nai theo quy định.

Dự án do UBND TP. Đồng Nai quyết định đầu tư và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đồng Nai làm chủ đầu tư. Đơn vị này có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án, thực hiện công tác thanh quyết toán cũng như hoàn trả vốn theo quy định hiện hành.