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Đồng Nai tập trung nguồn lực hoàn thành hơn 8.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Thiên Di

18/06/2026, 13:56

Trước nhu cầu nhà ở ngày càng lớn của công nhân, người lao động và người thu nhập thấp, thành phố Đồng Nai yêu cầu các chủ đầu tư tăng tốc triển khai dự án nhà ở xã hội, phấn đấu đưa vào sử dụng hơn 8.000 căn hộ trong năm 2026...

Ảnh minh họa - Ảnh: Văn Dũng
Ảnh minh họa - Ảnh: Văn Dũng

Chiều 17/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội nhằm rà soát tiến độ triển khai, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Theo Sở Xây dựng, trong giai đoạn 2025 - 2030, Chính phủ giao thành phố Đồng Nai hoàn thành tối thiểu 65.000 căn nhà ở xã hội. Riêng năm 2026, địa phương phải đưa vào sử dụng hơn 8.000 căn hộ. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng lớn của công nhân, người lao động và nhóm dân cư có thu nhập thấp.

Tại cuộc họp, các chủ đầu tư đều khẳng định quyết tâm đồng hành cùng thành phố trong việc thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội. Các doanh nghiệp cam kết huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị và vật tư; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Theo các doanh nghiệp, việc hoàn thành đúng kế hoạch các dự án nhà ở xã hội không chỉ góp phần thực hiện các mục tiêu được Chính phủ giao mà còn đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng lớn của công nhân, người lao động và người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần tập trung cao nhất nguồn lực, quyết tâm hoàn thành, đồng thời phấn đấu vượt các chỉ tiêu được Chính phủ giao.

Đối với các dự án đã khởi công, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư chủ động huy động tối đa nguồn lực về tài chính, nhân sự, vật tư và thiết bị để tăng tốc thi công. Các doanh nghiệp được khuyến khích nghiên cứu, áp dụng những giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tổ chức thi công nhiều ca, nhiều kíp nhằm rút ngắn thời gian xây dựng, bảo đảm hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ đã cam kết.

Đối với các dự án đã được giao chủ đầu tư nhưng chưa triển khai xây dựng, thành phố yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện toàn bộ thủ tục còn lại để sớm khởi công theo đúng kế hoạch. Các chủ đầu tư phải xây dựng lộ trình thực hiện chi tiết và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về kết quả triển khai.

Đối với các dự án đã được giao chủ đầu tư nhưng chưa khởi công, ông Nguyễn Kim Long yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện toàn bộ các thủ tục còn lại để triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết; xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về kết quả thực hiện.

“Trường hợp chậm triển khai, không thực hiện đúng cam kết hoặc không bảo đảm năng lực thực hiện dự án, UBND thành phố sẽ xem xét xử lý theo quy định; kiên quyết thu hồi chủ trương chủ đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư khác đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài, làm ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của thành phố”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai nhấn mạnh.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố giao các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, vật liệu xây dựng; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và rà soát quỹ đất để thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở xã hội.

Nhấn mạnh quyết tâm của địa phương trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long cho rằng với sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, thành phố Đồng Nai kỳ vọng tạo được chuyển biến rõ nét trong 6 tháng cuối năm 2026.

“Thành phố phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Chính phủ giao, từng bước hiện thực hóa mục tiêu để mọi người dân, người lao động đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp, ổn định và bền vững”, ông Nguyễn Kim Long nhấn mạnh.

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