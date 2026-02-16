Bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên cao tốc dịp Tết

Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu
trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây trong giai đoạn cao
điểm Tết Nguyên đán 2026, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh và Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng phối hợp triển
khai các giải pháp hỗ trợ cung ứng bổ sung xăng dầu cho khu vực này.
Động thái trên được
thực hiện trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Cục Quản lý và Phát triển thị
trường trong nước (Bộ Công Thương), gồm công văn số 886 ngày 9/2/2026 và công
văn số 313 ngày 4/2/2026, liên quan đến việc triển khai các giải pháp bảo đảm
nguồn cung nhiên liệu tại hai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh
- Long Thành - Dầu Giây.
Theo Sở Công Thương
tỉnh Đồng Nai, hiện hai cửa hàng xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ Km41+100 trên địa
bàn tỉnh đang tạm ngừng hoạt động do phát sinh tranh chấp dân sự giữa các bên
liên quan đến chủ thể kinh doanh.
Việc gián đoạn hoạt động của các cửa hàng này
làm gia tăng nguy cơ thiếu nguồn tiếp nhiên liệu cho phương tiện lưu thông trên
tuyến, nhất là trong bối cảnh nhu cầu đi lại dự báo tăng mạnh vào dịp Tết
Nguyên đán.
Trước tình hình
trên, nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của
người dân, hoạt động vận tải hàng hóa cũng như bảo đảm an toàn giao thông, Sở
Công Thương tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương liên quan phối hợp triển khai
đồng bộ nhiều giải pháp điều tiết nguồn hàng.
Cụ thể, Sở Công
Thương TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng được đề nghị chỉ đạo các thương nhân
đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu chủ động cân đối nguồn cung, điều
chỉnh sản lượng hợp lý để hỗ trợ cho các cửa hàng bán lẻ tại khu vực giáp ranh
và các tuyến đường lân cận cao tốc.
Đồng thời, các đơn vị cần tạo điều kiện
thuận lợi trong công tác vận chuyển, giao nhận nhằm kịp thời bổ sung sản lượng
xăng dầu khi phát sinh nhu cầu hỗ trợ đột xuất.
Song song với việc
bảo đảm nguồn hàng, các địa phương cũng được đề nghị phối hợp tổ chức các điểm
cung ứng thay thế nhằm giảm áp lực cho tuyến cao tốc.
Hệ thống cửa hàng xăng
dầu dọc các tuyến kết nối lên xuống cao tốc cần tăng cường thông tin hướng dẫn,
giúp phương tiện chủ động tiếp nhiên liệu tại các điểm lân cận trước khi di
chuyển vào tuyến chính.
Đồng thời, Sở Công
Thương tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị đẩy mạnh công tác truyền thông trên các
phương tiện thông tin đại chúng về tình hình cung ứng xăng dầu tại khu vực cao
tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Qua đó, khuyến nghị doanh nghiệp
vận tải và người dân chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhiên liệu phù hợp trước
khi lưu thông nhằm hạn chế rủi ro phát sinh.
Trong văn bản gửi các địa phương, Sở Công
Thương tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh việc hai cửa hàng xăng dầu tại
Trạm dừng nghỉ Km41+100 tạm ngưng hoạt động có thể khiến các phương tiện rơi
vào thế bị động nếu không có phương án điều tiết kịp thời.
Vì vậy, sự phối hợp
chặt chẽ giữa các địa phương được xem là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm nguồn
cung xăng dầu ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động vận
tải trên tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam trong cao điểm Tết Nguyên đán 2026.