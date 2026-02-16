Bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên cao tốc dịp Tết

Trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây dịp Tết Nguyên đán 2026, tỉnh Đồng Nai đề nghị TP. Hồ Chí Minh và Lâm Đồng phối hợp điều tiết nguồn hàng, tổ chức các điểm cung ứng bổ sung...

Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh và Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng phối hợp triển khai các giải pháp hỗ trợ cung ứng bổ sung xăng dầu cho khu vực này.

Động thái trên được thực hiện trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), gồm công văn số 886 ngày 9/2/2026 và công văn số 313 ngày 4/2/2026, liên quan đến việc triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung nhiên liệu tại hai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, hiện hai cửa hàng xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ Km41+100 trên địa bàn tỉnh đang tạm ngừng hoạt động do phát sinh tranh chấp dân sự giữa các bên liên quan đến chủ thể kinh doanh.

Việc gián đoạn hoạt động của các cửa hàng này làm gia tăng nguy cơ thiếu nguồn tiếp nhiên liệu cho phương tiện lưu thông trên tuyến, nhất là trong bối cảnh nhu cầu đi lại dự báo tăng mạnh vào dịp Tết Nguyên đán.

Trước tình hình trên, nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, hoạt động vận tải hàng hóa cũng như bảo đảm an toàn giao thông, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương liên quan phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều tiết nguồn hàng.

Cụ thể, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng được đề nghị chỉ đạo các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu chủ động cân đối nguồn cung, điều chỉnh sản lượng hợp lý để hỗ trợ cho các cửa hàng bán lẻ tại khu vực giáp ranh và các tuyến đường lân cận cao tốc.

Đồng thời, các đơn vị cần tạo điều kiện thuận lợi trong công tác vận chuyển, giao nhận nhằm kịp thời bổ sung sản lượng xăng dầu khi phát sinh nhu cầu hỗ trợ đột xuất.

Song song với việc bảo đảm nguồn hàng, các địa phương cũng được đề nghị phối hợp tổ chức các điểm cung ứng thay thế nhằm giảm áp lực cho tuyến cao tốc.

Hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc các tuyến kết nối lên xuống cao tốc cần tăng cường thông tin hướng dẫn, giúp phương tiện chủ động tiếp nhiên liệu tại các điểm lân cận trước khi di chuyển vào tuyến chính.

Đồng thời, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình cung ứng xăng dầu tại khu vực cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Qua đó, khuyến nghị doanh nghiệp vận tải và người dân chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhiên liệu phù hợp trước khi lưu thông nhằm hạn chế rủi ro phát sinh.

Trong văn bản gửi các địa phương, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh việc hai cửa hàng xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ Km41+100 tạm ngưng hoạt động có thể khiến các phương tiện rơi vào thế bị động nếu không có phương án điều tiết kịp thời.

Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương được xem là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động vận tải trên tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam trong cao điểm Tết Nguyên đán 2026.