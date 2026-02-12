Xăng dầu đồng loạt tăng giá  

Theo biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 12/2 đồng loạt được điều chỉnh tăng. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 395 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 418 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức tăng từ 10 đồng/lít - 419 đồng/kg/lít so với giá cơ sở hiện hành…

Chiều 12/2/2026, liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 18.834 đồng/lít (tăng 395 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 464 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 19.298 đồng/lít (tăng 418 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.463 đồng/lít (tăng 10 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 18.512 đồng/lít (tăng 122 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.569 đồng/kg (tăng 419 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 12/02/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.

Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 05/02/2026 - 11/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 05/02/2026 và kỳ điều hành ngày 12/02/2026 là: 74,780 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,354 USD/thùng, tương đương tăng 3,25%); 76,580 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,334 USD/thùng, tương đương tăng 3,14%); 87,444 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,858 USD/thùng, tương đương tăng 0,99%); 87,532 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,218 USD/thùng, tương đương tăng 0,25%); 425,962 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 15,518 USD/tấn, tương đương tăng 3,78%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 29/01/2026 - 04/02/2026 và từ 05/02/2026 - 11/02/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.