Đồng Nai rút ngắn 50% thời gian thẩm định, cấp phép các dự án nhà ở xã hội

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai vừa có buổi làm việc với các sở, ngành địa phương tỉnh này về tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Đồng Nai, tại Quyết định 444/QĐ-TTg ngày 27-2-2025 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đồng Nai được giao thực hiện hơn 4.200 căn nhà ở xã hội trong năm nay. Hiện UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định giao chủ đầu tư cho các dự án nhà ở xã hội. Đơn vị này đã mời các sở, ngành, địa phương liên quan, chủ đầu tư dự án họp về kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng.

Hiện các khu đất để thực hiện nhà ở xã hội do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai và UBND các xã, phường đang quản lý. Sau khi có quyết định giao đất, cơ quan quản lý khu đất sẽ thực hiện bàn giao trên thực địa cho chủ đầu tư triển khai dự án.

Về thủ tục xây dựng, các chủ đầu tư được tỉnh tạo điều kiện rút ngắn 50% thời gian thẩm định và cấp phép so với các văn bản của Trung ương. Đồng thời, các thủ tục liên quan đến phòng cháy, chữa cháy cũng được lồng ghép ngay trong quy trình cấp phép, giảm bớt chồng chéo.

Đối với 7 dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, Sở Xây dựng Đồng Nai đề nghị: Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất hồ sơ, liên hệ với cơ quan chức năng thực hiện thủ tục giao đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết và các bước tiếp theo để khởi công theo kế hoạch. UBND các phường, xã phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đất trên thực địa đúng tiến độ.

Theo đại diện UBND tỉnh Đồng Nai, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội không chỉ góp phần hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao, mà còn giải quyết nhu cầu bức thiết về chỗ ở cho công nhân, người lao động và đối tượng thu nhập thấp trên địa bàn. Vì vậy, các chủ đầu tư được tỉnh tin tưởng giao thực hiện dự án khẩn trương hoàn tất các thủ tục để động thổ, khởi công ngay trong tháng 9 nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Quá trình triển khai dự án phải đảm bảo tiến độ, chất lượng, tiện ích và giá cả tốt nhất cho người thu nhập thấp.

Các sở, ngành, địa phương liên quan được UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục, triển khai dự án. Trong đó, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm với các khu đất chưa có quy hoạch chi tiết. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cấp xã thực hiện thủ tục giao đất. UBND cấp xã thực hiện phê duyệt quy hoạch chi tiết, giao đất thực địa cho chủ đầu tư.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo UBDN tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định giao chủ đầu tư đối với 7 dự án nhà ở xã hội cho các đơn vị gồm: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP, Công ty Cổ phần Him Lam, Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Miền Đông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc và Xây dựng Môi trường Khang Nam, Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Đồng Nai.