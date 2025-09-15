Thứ Hai, 15/09/2025

Trang chủ Bất động sản

Đồng Nai rút ngắn 50% thời gian thẩm định, cấp phép các dự án nhà ở xã hội

Song Hoàng

15/09/2025, 14:58

Các chủ đầu tư được tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện rút ngắn 50% thời gian thẩm định và cấp phép so với các văn bản của Trung ương. Đồng thời, các thủ tục liên quan đến phòng cháy, chữa cháy cũng được lồng ghép ngay trong quy trình cấp phép, giảm bớt chồng chéo...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai vừa có buổi làm việc với các sở, ngành địa phương tỉnh này về tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Đồng Nai, tại Quyết định 444/QĐ-TTg ngày 27-2-2025 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đồng Nai được giao thực hiện hơn 4.200 căn nhà ở xã hội trong năm nay. Hiện UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định giao chủ đầu tư cho các dự án nhà ở xã hội. Đơn vị này đã mời các sở, ngành, địa phương liên quan, chủ đầu tư dự án họp về kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng.

Hiện các khu đất để thực hiện nhà ở xã hội do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai và UBND các xã, phường đang quản lý. Sau khi có quyết định giao đất, cơ quan quản lý khu đất sẽ thực hiện bàn giao trên thực địa cho chủ đầu tư triển khai dự án.

Về thủ tục xây dựng, các chủ đầu tư được tỉnh tạo điều kiện rút ngắn 50% thời gian thẩm định và cấp phép so với các văn bản của Trung ương. Đồng thời, các thủ tục liên quan đến phòng cháy, chữa cháy cũng được lồng ghép ngay trong quy trình cấp phép, giảm bớt chồng chéo.

Đối với 7 dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, Sở Xây dựng Đồng Nai đề nghị: Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất hồ sơ, liên hệ với cơ quan chức năng thực hiện thủ tục giao đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết và các bước tiếp theo để khởi công theo kế hoạch. UBND các phường, xã phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đất trên thực địa đúng tiến độ.

Theo đại diện UBND tỉnh Đồng Nai, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội không chỉ góp phần hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao, mà còn giải quyết nhu cầu bức thiết về chỗ ở cho công nhân, người lao động và đối tượng thu nhập thấp trên địa bàn. Vì vậy, các chủ đầu tư được tỉnh tin tưởng giao thực hiện dự án khẩn trương hoàn tất các thủ tục để động thổ, khởi công ngay trong tháng 9 nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Quá trình triển khai dự án phải đảm bảo tiến độ, chất lượng, tiện ích và giá cả tốt nhất cho người thu nhập thấp.

Các sở, ngành, địa phương liên quan được UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục, triển khai dự án. Trong đó, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm với các khu đất chưa có quy hoạch chi tiết. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cấp xã thực hiện thủ tục giao đất. UBND cấp xã thực hiện phê duyệt quy hoạch chi tiết, giao đất thực địa cho chủ đầu tư.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo UBDN tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định giao chủ đầu tư đối với 7 dự án nhà ở xã hội cho các đơn vị gồm: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP, Công ty Cổ phần Him Lam, Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Miền Đông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc và Xây dựng Môi trường Khang Nam, Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Đồng Nai.

Đồng Nai đồng loạt khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội

08:11, 23/08/2025

Đồng Nai đồng loạt khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội

Đồng Nai sắp mở bán 205 căn nhà ở xã hội, giá từ 133 đến 888 triệu đồng/căn

10:58, 13/08/2025

Đồng Nai sắp mở bán 205 căn nhà ở xã hội, giá từ 133 đến 888 triệu đồng/căn

Đồng Nai lập tổ thẩm định giao chủ đầu tư thực hiện 10 dự án nhà ở xã hội

15:15, 11/08/2025

Đồng Nai lập tổ thẩm định giao chủ đầu tư thực hiện 10 dự án nhà ở xã hội

Từ khóa:

công nhân Đồng Nai dự án đầu tư hỗ trợ nhà đầu tư nhà ở xã hội thủ tục xây dựng

Phân khúc chung cư phía Nam tăng lượng giao dịch

Phân khúc chung cư phía Nam tăng lượng giao dịch

Thị trường bất động sản phía Nam, nhất là tại TP.HCM, đang cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ nét. Sau giai đoạn trầm lắng vì khó khăn tín dụng và tâm lý e ngại từ phía khách hàng, lượng giao dịch, đặc biệt là ở phân khúc chung cư đã có sự gia tăng đáng kể.

Người có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

Người có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định về các trường hợp người dân đã có nhà ở nhưng vẫn được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội nếu đáp ứng điều kiện về khoảng cách…

Hà Nội đề xuất mức lãi cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Hà Nội đề xuất mức lãi cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

UBND Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức cho vay, lãi suất cho vay đối với người nghèo, các đối tượng chính sách khác và đối tượng đặc thù của Hà Nội. Trong đó, lãi suất cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm…

Đà Nẵng dự kiến tăng giá thuê chung cư xã hội thuộc tài sản công gấp 3 - 4 lần

Đà Nẵng dự kiến tăng giá thuê chung cư xã hội thuộc tài sản công gấp 3 - 4 lần

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng đang lấy ý kiến về Phương án điều chỉnh giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, dự kiến sẽ tăng trung bình gấp 3-4 lần giá thuê hiện tại. Lộ trình điều chỉnh trong thời gian 5 năm…

Avenue Garden by OSI: Khai mở tiềm năng giữa trục giao thương thịnh vượng

Avenue Garden by OSI: Khai mở tiềm năng giữa trục giao thương thịnh vượng

Giữa nhịp phát triển sôi động của phía Tây Hà Nội, Avenue Garden by OSI nổi lên như một dự án thấp tầng hiếm hoi hội tụ đủ giá trị đầu tư, an cư và truyền đời.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

