Đồng Nai rút ngắn 50% thời gian thẩm định, cấp phép các dự án nhà ở xã hội

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai vừa có buổi làm việc với các sở, ngành địa phương tỉnh này về tiến độ triển
khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Đồng Nai,
tại Quyết định 444/QĐ-TTg ngày 27-2-2025 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đồng
Nai được giao thực hiện hơn 4.200 căn nhà ở xã hội trong năm nay.
Hiện UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định giao chủ đầu tư cho các dự
án nhà ở xã hội. Đơn vị này đã mời các sở, ngành, địa phương liên quan, chủ
đầu tư dự án họp về kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng.
Hiện các khu đất để thực hiện
nhà ở xã hội do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai và UBND các xã,
phường đang quản lý. Sau khi có quyết định giao đất, cơ quan quản lý khu đất sẽ
thực hiện bàn giao trên thực địa cho chủ đầu tư triển khai dự án.
Về thủ tục xây dựng, các chủ đầu tư được
tỉnh tạo điều kiện rút ngắn 50% thời gian thẩm định và cấp phép so với các văn
bản của Trung ương. Đồng thời, các thủ tục liên quan đến phòng cháy, chữa cháy
cũng được lồng ghép ngay trong quy trình cấp phép, giảm bớt chồng chéo.
Đối với 7 dự án đã lựa chọn
được nhà đầu tư, Sở Xây dựng Đồng Nai đề nghị: Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn
tất hồ sơ, liên hệ với cơ quan chức năng thực hiện thủ tục giao đất, phê duyệt
quy hoạch chi tiết và các bước tiếp theo để khởi công theo kế hoạch. UBND các
phường, xã phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đất trên thực
địa đúng tiến độ.
Theo đại diện UBND tỉnh
Đồng Nai, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội không chỉ
góp phần hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao, mà còn giải quyết nhu cầu bức
thiết về chỗ ở cho công nhân, người lao động và đối tượng thu nhập thấp trên
địa bàn. Vì vậy, các chủ đầu tư được tỉnh tin tưởng giao thực hiện dự án khẩn
trương hoàn tất các thủ tục để động thổ, khởi công ngay trong tháng 9 nhằm
chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Quá trình triển khai dự án phải
đảm bảo tiến độ, chất lượng, tiện ích và giá cả tốt nhất cho người thu nhập
thấp.
Các sở, ngành, địa phương
liên quan được UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất
các thủ tục, triển khai dự án. Trong đó, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm với các
khu đất chưa có quy hoạch chi tiết. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cấp
xã thực hiện thủ tục giao đất. UBND cấp xã thực hiện phê duyệt quy hoạch
chi tiết, giao đất thực địa cho chủ đầu tư.
Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo UBDN tỉnh Đồng Nai đã trao quyết
định giao chủ đầu tư đối với 7 dự án nhà ở xã hội cho các đơn vị
gồm: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP, Công ty Cổ phần Him Lam, Công ty Cổ
phần Lắp máy điện nước và Xây dựng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động
sản Miền Đông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc và Xây dựng Môi trường
Khang Nam, Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Đồng Nai.