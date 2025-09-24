Thứ Tư, 24/09/2025

Trang chủ Địa phương

Đồng Nai sắp khởi công 8 dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thanh Thủy

24/09/2025, 17:17

Đồng Nai sẽ đồng loạt khởi công, động thổ 8 dự án chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I ; trong đó có 7 dự án nhà ở xã hội...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ động thổ, khởi công các dự án chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, ngày 27/9/2025, trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức lễ khởi công, động thổ 8 dự án. Trong đó, có 7 dự án nhà ở xã hội gồm: Khu nhà ở xã hội ChC1 và ChC2, phường Phước Tân; nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp; khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1 ha, xã Phước An; khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 3,7 ha, xã Phước An; nhà ở xã hội trên khu đất 3,5 ha tại xã Trảng Bom; nhà ở xã hội tại khu đất 2,85 ha phường Hố Nai và dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Tân Triều. Cùng với đó, tỉnh sẽ tổ chức lễ khởi công dự án Xây dựng đường Liên Cảng (giai đoạn 1).

Các dự án có quy mô lớn được triển khai cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời, góp phần lan tỏa những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu các dự án nói trên khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý theo quy định, đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức lễ động thổ, khởi công công trình. Đồng thời, chuẩn bị kỹ các điều kiện kỹ thuật, vật chất cần thiết để tổ chức lễ động thổ, khởi công các dự án theo hình thức trực tiếp; đảm bảo chương trình diễn ra trang trọng, hiệu quả, chất lượng và tiết kiệm.

Trước đó, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ cho các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong hai năm 2025 và 2026 do Sở Xây dựng quản lý với tổng kinh phí dự kiến hơn 665,8 tỷ đồng,

Theo đó, tỉnh Đồng Nai bố trí nguồn kinh phí dự kiến từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông của tỉnh và nguồn vốn ngân sách trung ương phân bổ về cho địa phương đối với các dự án chuyển tiếp. Trong đó, kinh phí dành cho công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ là hơn 15 tỷ đồng và kinh phí sửa chữa định kỳ các tuyến quốc lộ là hơn 650 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong năm 2025, tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện sửa chữa định kỳ đối với tuyến quốc lộ 51 với hạng mục sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông đối với các đoạn tuyến.

Trong năm 2026, thực hiện sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông các đoạn tuyến của các tuyến quốc lộ 1, 20, 51, 56. Riêng đối với quốc lộ 51 sẽ thực hiện thêm hạng mục sửa chữa khe co giãn 4 cầu trên tuyến (Nước Trong, Suối Cả, Quán Tre, Bản 2), cải tạo hệ thống thoát nước dọc, đóng các điểm mở dải phân cách giữa và dải phân cách biên. Cũng trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đối với các tuyến quốc lộ 1, 13, 14C, 20, 51, 56.

Từ khóa:

đầu tư địa phương Đồng Nai dự án hạ tầng khởi công nhà ở xã hội

