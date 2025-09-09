Phát triển hạ tầng, chìa khóa để Đồng Nai tăng trưởng kinh tế - xã hội
Đan Tiên
09/09/2025, 09:38
Với vị trí chiến lược khi là cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đa phương thức đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai...
Đồng Nai là địa phương có hệ thống giao thông hội đủ các
phương thức; trong đó địa bàn có nhiều tuyến đường huyết mạch quốc gia đi qua
như Quốc lộ 1, Quốc lộ 20, Quốc lộ 51; tuyến đường sắt Bắc - Nam; dự án án đường
sắt cao tốc Bắc - Nam; đường vành đai 3, vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh…
Không những vậy, các đầu mối giao thông chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các cảng biển, cảng sông, cảng cạn (ICD) và hệ thống cửa khẩu quốc tế cũng là yếu tố tạo động lực tăng trưởng cho thương mại, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài của Đồng Nai.
HẠ TẦNG GIAO THÔNG TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, hiện
Đồng Nai có các tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc
Dầu Giây - Phan Thiết. Bên cạnh, một số tuyến đang đầu tư xây dựng chuẩn bị đi
vào hoạt động như cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu,
tuyến như cao tốc Bắc Nam phía Tây, cao tốc Chơn Thành - Hoa Lư, cao tốc Dầu
Giây – Tân Phú – Liên Khương; đường Vành Đai 3 đang trong quá trình xây dựng,
tuyến Vành Đai 4 đã được Quốc Hội thông qua chủ trương đầu tư.
Song song đó, Đồng Nai có tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua địa bàn
tỉnh Đồng Nai với 8 ga dừng tàu. Quy hoạch đến năm 2030 có đường sắt tốc độ cao
Bắc - Nam; đường sắt Biên - Hòa Vũng Tàu; Trảng Bom - Hòa Hưng; đường sắt nối cảng
Phước An và các tuyến đường sắt đô thị như Thủ Thiêm - Long Thành, đường sắt kết
nối các đô thị Biên Hòa - Nhơn Trạch - Long Thành - Long Khánh.
“Cùng với hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt,
Đồng Nai có cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F (mức cao nhất) theo
tiêu chuẩn ICAO đang trong giai đoạn triển khai dự án, dự kiến đi vào hoạt động
năm 2026”, ông Võ Tấn Đức cho biết.
Ngoài sân bay Long Thành, sân bay quân sự Biên Hòa cũng đang
được nghiên cứu để đầu tư thêm nhà ga phục vụ các đường bay dân dụng. Đồng Nai
còn quản lý 4 cửa khẩu, trong đó có cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, cửa khẩu chính
Hoàng Diệu, Lộc Thịnh và cửa khẩu phụ Tân Tiến.
Theo PGS. TS. Trần Quang Phú, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh, để Đồng Nai khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của các cảng và đầu
mối giao thông, hạ tầng kết nối, đặc biệt là hệ thống đường bộ, đường sắt và đường
thủy nội địa, cần được quy hoạch và phát triển đồng bộ, hiệu quả và bền vững.
Đồng quan điểm, TS. Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và
Phát triển TP. Hồ Chí Minh, cho rằng tỉnh Đồng Nai (mới) trong tương lai sẽ sở
hữu đầy đủ năm phương thức giao thông gồm đường bộ, đường thủy, đường hàng
không, đường sắt và đường biển. Tuy nhiên, vị chuyên gia này đánh giá các tuyến kết nối của tỉnh Đồng Nai vẫn thiếu tính đồng
bộ, liên thông và hiệu quả.
TS. Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh cần đẩy nhanh các dự án tuyến đường sắt Biên Hòa – Long Thành – Chơn Thành; các tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành; cũng như phát triển luồng đường thủy nội địa từ sông Đồng Nai đến các cụm cảng và trung tâm logistics vùng Tây Nam Bộ
THÁCH THỨC KHI HẠ TẦNG THIẾU KẾT NỐI ĐỒNG BỘ
Mặc dù sở hữu nhiều lợi thế về hệ thống hạ tầng giao thông, song các chuyên gia cho rằng Đồng Nai vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Theo Giáo sư, TS Nguyễn Trọng Hoài, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, chi phí logistics tại Đồng Nai hiện vẫn ở mức cao do cơ sở hạ tầng giao thông và logistics chưa hoàn thiện, đặc biệt là kết nối nội vùng. So với TP. Hồ Chí Minh, chỉ số hạ tầng giao thông của Đồng Nai và Bình Phước còn thấp, khiến việc liên kết vùng chưa hiệu quả.
Một số dự án trọng điểm như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành hay đường sắt nhẹ Thủ Thiêm – Long Thành còn chậm tiến độ, ảnh hưởng đến khả năng kết nối với TP. Hồ Chí Minh và hệ thống cảng biển, từ đó làm tăng chi phí vận tải.
Trong khi đó, các đô thị Biên Hòa, Long Khánh, Nhơn Trạch vẫn thiếu sự liên thông đồng bộ, gây khó khăn trong phát triển đô thị và thu hút đầu tư. Kết nối liên vùng cũng gặp hạn chế khi nhiều tuyến, như cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành đoạn qua Bình Phước, vẫn chưa hoàn thiện.
Ông Nguyễn Trọng Hoài đề xuất xây dựng các trung tâm logistics dọc theo các vành đai công nghiệp hình thành quanh vành đai 3 và 4, qua đó thúc đẩy lưu thông hàng hóa nội tỉnh và giảm chi phí logistics. Theo ông, giải pháp này sẽ giúp Đồng Nai phát huy lợi thế về độ mở thương mại lớn, đồng thời hỗ trợ dòng hàng xuất khẩu hiệu quả hơn.
Các chuyên gia đều đồng tình rằng hạ tầng giao thông phát triển là “xương sống” hỗ trợ kinh tế Đồng Nai, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc mở rộng và hiện đại hóa mạng lưới giao thông không chỉ tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, lao động mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP của tỉnh.
Thông qua hệ thống kết nối liên vùng và quốc tế, hàng hóa từ các khu công nghiệp trên địa bàn có thể tiếp cận nhanh chóng thị trường nội địa và nước ngoài, đồng thời thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, logistics và dịch vụ thương mại. Đây là yếu tố quan trọng giúp Đồng Nai giữ vững vai trò một cực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Đề xuất điều chuyển khối lượng thi công, đưa 2 dự án trọng điểm tại Đồng Nai về đích
18:56, 04/09/2025
Phó Thủ tướng giao hai bộ xem xét hỗ trợ vốn cho dự án hạ tầng tại Đồng Nai
14:15, 29/08/2025
Đồng Nai chấp thuận đề xuất nghiên cứu kéo dài metro TP.HCM với sân bay Long Thành
Hình thành các khu công nghệ số tập trung để chuyển giao và sản xuất kinh doanh công nghệ
Hơn 10 năm thực thi Nghị định số 154/2013/NĐ-CP, nhiều khu công nghệ thông tin tập trung đã được hình thành góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam, tuy nhiên, nhiều quy định đã không còn phù hợp với pháp luật hiện hành...
Đà Nẵng đề xuất hợp tác công nghệ chip với bang Oregon (Mỹ)
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề xuất bang Oregon (Mỹ) cùng thành phố xem xét khả năng hai bên tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ chip, logistics và phát triển cơ sở hạ tầng khu thương mại tự do (FTZ)...
Hoàn thành các tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao trong tháng 10/2025
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành sớm hoàn thiện, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 10/2025 để làm cơ sở triển khai dự án…
Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương- Mỹ Thuận sẽ khởi công vào tháng 12/2025
Dự án mở rộng cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được khởi công vào tháng 12/2025 và hoàn thành vào năm 2028 với tổng vốn đầu tư hơn 41.372 tỷ đồng. Nhà đầu tư được vận hành, khai thác trong 21 năm 3 tháng…
Dự án cao tốc trọng điểm miền Tây có nguy cơ chậm tiến độ do thiếu cát
Với tiến độ như hiện nay, dự kiến đến cuối năm 2025 tổng lượng cát cung ứng cho dự án Thành phần 4, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 chỉ đạt khoảng 3,3 triệu m3, thấp hơn nhiều so với nhu cầu…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: