Trang chủ Đầu tư

“Mắt xích” giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân vốn đầu tư công tại Đồng Nai

Thanh Thủy

17/09/2025, 16:05

Tính đến ngày 10/9, Đồng Nai mới giải ngân được hơn 37% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng là “mắt xích” quyết định để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% nguồn vốn…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 10/9, tổng vốn đầu tư công năm 2025 đã được UBND tỉnh giao kế hoạch hơn 35.600 tỷ đồng (không tính kế hoạch vốn kéo dài).

Trong đó, kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 31.900 tỷ đồng, kế hoạch vốn tỉnh giao thêm hơn 3.700 tỷ đồng. Tính đến thời điểm trên, tổng nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2025 đã được giải ngân hơn 11.800 tỷ đồng, đạt hơn 37% kế hoạch.

Nếu không tính nguồn vốn hơn 9.200 tỷ đồng của dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (cho phép kéo dài thời gian giải ngân đến hết năm 2026) và dự án tuyến thoát nước ngoài Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỷ lệ giải ngân vốn của tỉnh đạt hơn 52% kế hoạch.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, theo báo cáo sơ bộ, tổng vốn đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn này hơn 147.000 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh, theo UBND tỉnh, tổng hợp báo cáo của các địa phương, nhu cầu tái định cư phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 là hơn 47.000 lô đất (dự kiến mỗi lô đất tái định cư có diện tích trung bình 100 m2).

Thời gian qua, dù UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt cũng như các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm này vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Tại buổi làm việc với các đơn vị để nghe báo cáo tiến độ công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch xây dựng các khu tái định cư giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh ngày 16/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, năm 2025, Đồng Nai cũng như các địa phương khác trong cả nước phải hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công.

Để hoàn thành mục tiêu này, đối với các đơn vị được giao kế hoạch vốn năm 2025 có số vốn lớn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát các dự án có khả năng giải ngân cao, các dự án dự kiến không kịp giải ngân gửi Sở Tài chính trong tháng 9/2025. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh nội bộ các dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu kết luận buổi làm việc - Ảnh: Phạm Tùng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu kết luận buổi làm việc - Ảnh: Phạm Tùng.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng lại đường găng toàn bộ dự án đang triển khai cũng như các khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý.

Bên cạnh đó, các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương và các sở, ngành liên quan tiếp tục áp dụng cơ chế “luồng xanh” trong toàn bộ quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án, rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính.

Đánh giá nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn là công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị các đơn vị, địa phương phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là “mắt xích” quyết định trong toàn bộ tiến trình đầu tư công.

“Do đó, cần phải khẩn trương, quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho đơn vị xây lắp triển khai dự án. Không có mặt bằng sẽ không có công trình”, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Đồng Nai dự án giải ngân giải phóng mặt bằng hạ tầng kế hoạch 2025 vốn đầu tư công

