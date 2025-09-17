“Mắt xích” giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân vốn đầu tư công tại Đồng Nai
Thanh Thủy
17/09/2025, 16:05
Tính đến ngày 10/9, Đồng Nai mới giải ngân được hơn 37% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng là “mắt xích” quyết định để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% nguồn vốn…
Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 10/9, tổng vốn đầu tư công năm 2025 đã được UBND tỉnh giao kế hoạch hơn 35.600 tỷ đồng (không tính kế hoạch vốn kéo dài).
Trong đó, kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 31.900 tỷ đồng, kế hoạch vốn tỉnh giao thêm hơn 3.700 tỷ đồng. Tính đến thời điểm trên, tổng nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2025 đã được giải ngân hơn 11.800 tỷ đồng, đạt hơn 37% kế hoạch.
Nếu không tính nguồn vốn hơn 9.200 tỷ đồng của dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (cho phép kéo dài thời gian giải ngân đến hết năm 2026) và dự án tuyến thoát nước ngoài Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỷ lệ giải ngân vốn của tỉnh đạt hơn 52% kế hoạch.
Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, theo báo cáo sơ bộ, tổng vốn đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn này hơn 147.000 tỷ đồng.
Về kế hoạch đầu tư xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh, theo UBND tỉnh, tổng hợp báo cáo của các địa phương, nhu cầu tái định cư phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 là hơn 47.000 lô đất (dự kiến mỗi lô đất tái định cư có diện tích trung bình 100 m2).
Thời gian qua, dù UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt cũng như các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm này vẫn chưa đạt kỳ vọng.
Tại buổi làm việc với các đơn vị để nghe báo cáo tiến độ công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch xây dựng các khu tái định cư giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh ngày 16/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, năm 2025, Đồng Nai cũng như các địa phương khác trong cả nước phải hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công.
Để hoàn thành mục tiêu này, đối với các đơn vị được giao kế hoạch vốn năm 2025 có số vốn lớn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát các dự án có khả năng giải ngân cao, các dự án dự kiến không kịp giải ngân gửi Sở Tài chính trong tháng 9/2025. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh nội bộ các dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.
Đồng thời, khẩn trương xây dựng lại đường găng toàn bộ dự án đang triển khai cũng như các khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý.
Bên cạnh đó, các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương và các sở, ngành liên quan tiếp tục áp dụng cơ chế “luồng xanh” trong toàn bộ quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án, rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính.
Đánh giá nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn là công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị các đơn vị, địa phương phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là “mắt xích” quyết định trong toàn bộ tiến trình đầu tư công.
“Do đó, cần phải khẩn trương, quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho đơn vị xây lắp triển khai dự án. Không có mặt bằng sẽ không có công trình”, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh.
Cảnh báo dịch sốt xuất huyết tăng rất nhanh ở Đồng Nai và TP.HCM
09:57, 16/09/2025
Đồng Nai rút ngắn 50% thời gian thẩm định, cấp phép các dự án nhà ở xã hội
14:58, 15/09/2025
Đồng Nai khẩn trương trình đồ án quy hoạch chung đô thị Long Thành
Cần Thơ tăng tốc thi công luồng sông Hậu, nỗ lực hoàn thành đầu tháng 12/2025
Dự án nạo vét duy tu luồng sông Hậu đang được nhà thầu khẩn trương thi công để kịp hoàn thành đến đầu tháng 12/2025 đưa vào vận hành, phục vụ phát triển giao thương quốc tế...
TP.HCM tập trung hỗ trợ cấp xã tăng tốc giải ngân đầu tư công trước áp lực công việc lớn
Với khối lượng công việc cấp xã lớn, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị Thành phố phải hỗ trợ địa phương qua tổ công tác, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong giải ngân đầu tư công và bồi thường, giải phóng mặt bằng…
Thủ tướng yêu cầu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần đảm bảo việc giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025, đồng thời nâng cao chất lượng đầu tư, ngăn chặn tiêu cực, lãng phí và phát huy tối đa vai trò của đầu tư công như một động lực tăng trưởng quan trọng...
Việt Nam tiếp tục là “tọa độ” của đầu tư toàn cầu
Với tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng đạt 7,09% vào năm 2024, dẫn đầu nhóm ASEAN-6 và những bước chuyển mình mang tính chiến lược đang được thực hiện gần đây, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng đầy hấp dẫn trên bản đồ đầu tư quốc tế bất chấp những biến động địa chính trị và bất ổn kinh tế toàn cầu…
TP.HCM rà soát quy hoạch TOD để mời gọi đầu tư khi metro số 2 chính thức khởi công
Các cơ quan chức năng, địa phương liên quan đang được yêu cầu khẩn trương rà soát mặt bằng, quỹ đất, quy hoạch TOD để chuẩn bị mời gọi đầu tư khi dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương chính thức được khởi công sắp tới...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: