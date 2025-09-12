Thứ Sáu, 12/09/2025

Dự án

Đồng Nai khẩn trương trình đồ án quy hoạch chung đô thị Long Thành

Thiên Di

12/09/2025, 17:29

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng trình đồ án quy hoạch chung đô thị Long Thành đến năm 2045 trong tháng 9 này.

Một góc xã Long Thành (thị trấn Long Thành cũ) - Ảnh: Báo Nhân dân.
Một góc xã Long Thành (thị trấn Long Thành cũ) - Ảnh: Báo Nhân dân.

Vào tháng 2/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính huyện Long Thành cũ với tổng diện tích tự nhiên hơn 430 km2. Quy mô dân số đô thị đến năm 2030 khoảng 340 ngàn người và đến năm 2045 đạt từ 480.000 – 500.000 người.

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Hà vừa yêu cầu Sở Xây dựng trình đồ án quy hoạch chung đô thị Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045 trong tháng 9/2025.

Về mục tiêu lập quy hoạch, quy hoạch chung đô thị Long Thành đến năm 2045 phải khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái đặc trưng và lợi thế của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống hạ tầng kỹ thuật quốc gia và vùng trên địa bàn để phát triển không gian đô thị, khu chức năng phù hợp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất đai.

Đô thị Long Thành là đô thị gắn kết với Sân bay Long Thành, trở thành khu vực cửa ngõ của quốc gia đối với quốc tế. Đồng thời, là trung tâm dịch vụ hậu cần hỗ trợ Sân bay Long Thành; trung tâm logistics, kho vận, công nghiệp đa ngành, công nghiệp, công nghệ cao của vùng Đông Nam Bộ.

Cùng với đó, đô thị Long Thành sẽ là trung tâm liên kết, đầu mối giao thông, vận tải đa phương thức đối với quốc gia, cực phát triển trọng điểm phía Nam, vùng Đông Nam Bộ và tỉnh Đồng Nai. Đây còn là khu vực quan trọng về an ninh, quốc phòng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Về định hướng phát triển không gian, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đô thị Long Thành sẽ nghiên cứu mô hình phát triển, cấu trúc phù hợp với khai thác hiệu quả lợi thế của hệ thống hạ tầng khung của quốc gia và vùng, đặc biệt là sân bay Long Thành, các tuyến cao tốc, đường sắt đô thị.

Mới đây, tại chuyến kiểm tra đột xuất công trường dự án sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ tiến độ của sân bay không chỉ phụ thuộc vào các hạng mục bên trong, mà còn gắn liền với hệ thống giao thông kết nối.

Phó Thủ tướng cũng đã yêu cầu Bộ Xây dựng, TP.HCM, Đồng Nai và các đơn vị liên quan đang gấp rút triển khai Vành đai 3, cao tốc TP.HCM – Long Thành mở rộng và các tuyến kết nối do VEC thực hiện, bảo đảm hoàn thành trước khi sân bay Long Thành khai thác.

Đề xuất mượn tạm đất để tăng tốc mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành

14:20, 28/08/2025

Đề xuất mượn tạm đất để tăng tốc mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành

Quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc điều chỉnh quy hoạch

21:13, 03/09/2025

Quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc điều chỉnh quy hoạch

Từ khóa:

bất động sản đô thị Long Thành Đồng Nai dự án quy hoạch

