Đông Nam Á thành điểm đến mới của ngành thiết bị giặt là

Từ một ngành dịch vụ mang tính nhỏ lẻ và phân tán, thị trường giặt là đang bước vào giai đoạn chuyển đổi theo hướng chuyên nghiệp và quy mô hơn. Cùng với sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng thiết bị toàn cầu , lĩnh vực này đang mở ra dư địa phát triển mới, từng bước trở thành một thị trường giàu tiềm năng đầu tư tại Đông Nam Á.

Theo ông Ben Dobbs, Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương Alliance Laundry System (ALS), khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện tiếp tục được đánh giá là động lực tăng trưởng quan trọng của ngành giặt là thương mại nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh, tầng lớp trung lưu mở rộng và sự phát triển mạnh của ngành khách sạn, lưu trú. Tại nhiều thị trường như Việt Nam, Indonesia, Philippines, Lào hay Campuchia, xu hướng tiêu dùng cũng đang thay đổi theo hướng ưu tiên sự tiện lợi, tối ưu chi phí và các giải pháp dịch vụ hiện đại.

Trong bối cảnh đó, thị trường giặt là ghi nhận sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các mô hình kinh doanh. Các tiệm giặt ủi truyền thống dần suy giảm lợi thế cạnh tranh do hạn chế về năng suất và áp lực chi phí nhân công gia tăng. Thay vào đó, dòng vốn đang dịch chuyển sang các mô hình có khả năng vận hành theo hệ thống và mở rộng quy mô.

Ở phân khúc B2B, các xưởng giặt là công nghiệp phục vụ khách sạn, bệnh viện và cơ sở lưu trú đang hưởng lợi từ xu hướng thuê ngoài nhằm giảm chi phí đầu tư, nhân sự và rủi ro vận hành.

Trong khi đó, ở phân khúc B2C, mô hình nhượng quyền và đặc biệt là tiệm tự giặt sấy đang phát triển nhanh nhờ khả năng tối ưu chi phí vận hành, giảm phụ thuộc vào nhân sự thông qua tự động hóa, từ đó tạo biên lợi nhuận hấp dẫn hơn cho nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bên cạnh đó, nhận thức về phát triển bền vững cùng các yêu cầu ESG ngày càng phổ biến cũng thúc đẩy doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm năng lượng và tối ưu tài nguyên, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thị trường thiết bị giặt là thương mại.

Tuy nhiên, ông Ben cho rằng quá trình chuyển đổi sang mô hình vận hành hiện đại trước đây từng đối mặt với rào cản lớn về chi phí đầu tư ban đầu và hạ tầng thiết bị. Những hạn chế này đang dần được cải thiện khi các nhà sản xuất thiết bị lớn trên thế giới có xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng về gần thị trường Đông Nam Á nhằm đa dạng hóa sản xuất, giảm rủi ro địa chính trị và tối ưu chi phí logistics.

Xu hướng này đang được hiện thực hóa thông qua các quyết định mở rộng đầu tư của những tập đoàn thiết bị giặt là lớn trên thế giới, trong đó Alliance Laundry Systems là một ví dụ điển hình. Doanh nghiệp hiện đầu tư hơn 50 triệu USD để nâng cấp tổ hợp nhà máy rộng 27.000 m2 và xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ STAR Lab tại Thái Lan. Động thái này góp phần hình thành trung tâm sản xuất và cung ứng thiết bị phục vụ trực tiếp các thị trường tăng trưởng nhanh trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Tổ hợp sản xuất tại Chonburi hiện đóng vai trò trung tâm xuất khẩu của khu vực. Cơ sở này vận hành theo quy trình tiêu chuẩn cao với hệ thống máy móc chính xác được thiết kế tại Đức nhằm bảo đảm độ đồng đều và chất lượng sản phẩm.

Các công nghệ như mô phỏng kỹ thuật số, tạo mẫu nhanh và thiết kế hỗ trợ máy tính được tích hợp xuyên suốt quá trình phát triển sản phẩm, giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện, tối ưu hiệu suất và nâng cao độ tin cậy trước khi đưa vào sản xuất quy mô lớn. Theo doanh nghiệp, các dòng thiết bị mới cũng được phát triển theo hướng tiết giảm tiêu thụ nước, nâng cao hiệu quả năng lượng và kéo dài tuổi thọ vận hành.

Một trong những sản phẩm đáng chú ý là Stax-X là dòng máy giặt - sấy xếp chồng được phát triển dành cho các nhà đầu tư mới, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cùng các mô hình giặt là quy mô nhỏ. Thiết bị tích hợp chức năng giặt và sấy thương mại trong cấu hình dạng đứng nhằm tối ưu diện tích và nâng cao hiệu quả vận hành. Sản phẩm được phân phối dưới các thương hiệu thuộc hệ sinh thái của ALS như Speed Queen, Huebsch, IPSO và Primus.

Ông Ben Dobbs cho biết thêm nhà đầu tư hiện không chỉ cần thiết bị mà còn cần sự đồng hành xuyên suốt trong quá trình vận hành và phát triển kinh doanh.

Ngoài hoạt động sản xuất, ALS hợp tác với các nhà phân phối tại nhiều thị trường để triển khai đào tạo, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời duy trì hệ thống kho phụ tùng khu vực nhằm đảm bảo khả năng cung ứng liên tục.