Đông Nam Á thành điểm đến mới của ngành thiết bị giặt là
Minh Huy
15/05/2026, 18:04
Không còn là ngành dịch vụ vận hành nhỏ lẻ, thị trường giặt là đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới khi xu hướng tự động hóa và dịch chuyển chuỗi cung ứng tạo thêm lực đẩy cho dòng vốn đầu tư...
Từ một ngành dịch vụ mang tính nhỏ lẻ và phân tán, thị trường
giặt là đang bước vào giai đoạn chuyển đổi theo hướng chuyên nghiệp và quy mô
hơn. Cùng với sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng thiết bị toàn cầu , lĩnh vực này đang mở ra dư địa phát triển mới, từng bước trở thành một thị
trường giàu tiềm năng đầu tư tại Đông Nam Á.
Theo ông Ben Dobbs, Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái
Bình Dương Alliance Laundry System (ALS), khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện
tiếp tục được đánh giá là động lực tăng trưởng quan trọng của ngành giặt là
thương mại nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh, tầng lớp trung lưu mở rộng và sự phát
triển mạnh của ngành khách sạn, lưu trú. Tại nhiều thị trường như Việt Nam,
Indonesia, Philippines, Lào hay Campuchia, xu hướng tiêu dùng cũng đang thay đổi
theo hướng ưu tiên sự tiện lợi, tối ưu chi phí và các giải pháp dịch vụ hiện đại.
Trong bối cảnh đó, thị trường giặt là ghi nhận sự phân hóa
ngày càng rõ nét giữa các mô hình kinh doanh. Các tiệm giặt ủi truyền thống dần
suy giảm lợi thế cạnh tranh do hạn chế về năng suất và áp lực chi phí nhân công
gia tăng. Thay vào đó, dòng vốn đang dịch chuyển sang các mô hình có khả năng vận
hành theo hệ thống và mở rộng quy mô.
Ở phân khúc B2B, các xưởng giặt là công nghiệp phục vụ khách
sạn, bệnh viện và cơ sở lưu trú đang hưởng lợi từ xu hướng thuê ngoài nhằm giảm
chi phí đầu tư, nhân sự và rủi ro vận hành.
Trong khi đó, ở phân khúc B2C, mô hình nhượng quyền và đặc biệt
là tiệm tự giặt sấy đang phát triển nhanh nhờ khả năng tối ưu chi phí vận hành,
giảm phụ thuộc vào nhân sự thông qua tự động hóa, từ đó tạo biên lợi nhuận hấp
dẫn hơn cho nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Bên cạnh đó, nhận thức về phát triển bền vững cùng các yêu cầu
ESG ngày càng phổ biến cũng thúc đẩy doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp tiết
kiệm năng lượng và tối ưu tài nguyên, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thị trường
thiết bị giặt là thương mại.
Tuy nhiên, ông Ben cho rằng quá trình chuyển đổi sang mô hình
vận hành hiện đại trước đây từng đối mặt với rào cản lớn về chi phí đầu tư ban
đầu và hạ tầng thiết bị. Những hạn chế này đang dần được cải thiện khi các nhà
sản xuất thiết bị lớn trên thế giới có xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng về gần
thị trường Đông Nam Á nhằm đa dạng hóa sản xuất, giảm rủi ro địa chính trị và tối
ưu chi phí logistics.
Xu hướng này đang được hiện thực hóa thông qua các quyết định
mở rộng đầu tư của những tập đoàn thiết bị giặt là lớn trên thế giới, trong đó Alliance
Laundry Systems là một ví dụ điển hình. Doanh nghiệp hiện đầu tư hơn 50
triệu USD để nâng cấp tổ hợp nhà máy rộng 27.000 m2 và xây dựng Trung tâm
Nghiên cứu Khoa học Công nghệ STAR Lab tại Thái Lan. Động thái này góp phần
hình thành trung tâm sản xuất và cung ứng thiết bị phục vụ trực tiếp các thị
trường tăng trưởng nhanh trong khu vực, trong đó có Việt Nam.
Tổ hợp sản xuất tại Chonburi hiện đóng vai trò trung tâm xuất
khẩu của khu vực. Cơ sở này vận hành theo quy trình tiêu chuẩn cao với hệ thống
máy móc chính xác được thiết kế tại Đức nhằm bảo đảm độ đồng đều và chất lượng
sản phẩm.
Các công nghệ như mô phỏng kỹ thuật số, tạo mẫu nhanh và thiết
kế hỗ trợ máy tính được tích hợp xuyên suốt quá trình phát triển sản phẩm, giúp
rút ngắn thời gian hoàn thiện, tối ưu hiệu suất và nâng cao độ tin cậy trước
khi đưa vào sản xuất quy mô lớn. Theo doanh nghiệp, các dòng thiết bị mới cũng
được phát triển theo hướng tiết giảm tiêu thụ nước, nâng cao hiệu quả năng lượng
và kéo dài tuổi thọ vận hành.
Một trong những sản phẩm đáng chú ý là Stax-X là dòng máy giặt - sấy xếp chồng được phát triển dành cho các nhà đầu tư mới, doanh nghiệp vừa
và nhỏ (SME) cùng các mô hình giặt là quy mô nhỏ. Thiết bị tích hợp chức năng
giặt và sấy thương mại trong cấu hình dạng đứng nhằm tối ưu diện tích và nâng
cao hiệu quả vận hành. Sản phẩm được phân phối dưới các thương hiệu thuộc hệ
sinh thái của ALS như Speed Queen, Huebsch, IPSO và Primus.
Ông Ben Dobbs cho biết thêm nhà đầu tư hiện không chỉ cần thiết bị mà còn
cần sự đồng hành xuyên suốt trong quá trình vận hành và phát triển kinh doanh.
Ngoài hoạt động sản xuất, ALS hợp tác với các nhà phân phối tại
nhiều thị trường để triển khai đào tạo, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời
duy trì hệ thống kho phụ tùng khu vực nhằm đảm bảo khả năng cung ứng liên tục.
Phát động và công bố chuỗi sự kiện quan trọng của ngành Công Thương
Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026, Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ và công bố Ngày Logistics Việt Nam là những hoạt động có ý nghĩa chính trị và thực tiễn sâu sắc, thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng phát triển của toàn ngành Công Thương....
Báo chí giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay
Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường và khó lường, báo chí được xác định là lực lượng quan trọng trong công tác cảnh báo, định hướng dư luận và hỗ trợ ứng phó thiên tai. Cùng với đó, hệ thống pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai cũng đang được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương.
Áp lực tồn kho và đường nhập lậu đang gây áp lực lớn lên ngành mía đường
Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, tính đến giữa tháng 5/2026, ngành đường Việt Nam cơ bản hoàn tất vụ ép niên vụ 2025-2026. Lũy kế đến ngày 30/4/2026. toàn ngành đã ép khoảng 11,106 triệu tấn mía, sản xuất được khoảng 1,06 triệu tấn đường các loại. Đây là nguồn cung lớn trong bối cảnh thị trường tiêu thụ chậm, khiến áp lực tồn kho và cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng.
VCCI công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025, ra mắt phiên bản PCI 2.0 và BPI
Ngày 15/5/2026 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025)...
Gần 1.000 cửa hàng PVOIL bán xăng E10 từ ngày 15/5, phủ sóng toàn quốc
Hoàn tất chuyển đổi hạ tầng, kiểm soát chất lượng toàn chuỗi và nâng công suất pha chế lên gần 4 triệu m3/năm, PVOIL sẵn sàng đưa xăng sinh học E10 vào kinh doanh đại trà trên toàn quốc.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: