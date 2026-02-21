Đóng tàu có thể là điểm khởi đầu cho chiến lược đầu tư của Hàn Quốc tại Mỹ
Trọng Hoàng
21/02/2026, 11:56
Sau khi Mỹ công bố các dự án đầu tư quy mô lớn của Nhật Bản trong khuôn khổ cam kết 550 tỷ USD, áp lực đang gia tăng đối với Hàn Quốc phải đẩy nhanh kế hoạch đầu tư vào Mỹ nhằm giảm rủi ro thuế quan và bảo đảm vị thế trong các lĩnh vực công nghiệp có lợi nhuận cao...
Việc Washington công bố những dự án
đầu tư đầu tiên của Nhật Bản đang làm thay đổi cục diện cạnh tranh giữa các
đồng minh châu Á tại thị trường Mỹ.
Theo thông tin được công bố, Tokyo sẽ rót
khoảng 36 tỷ USD vào ba dự án gồm nhà máy sản xuất kim cương nhân tạo tại bang
Georgia, nhà máy điện khí tự nhiên tại Ohio và một cơ sở xuất khẩu dầu thô nước
sâu ngoài khơi bang Texas.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhấn
mạnh vai trò của thuế quan trong việc thúc đẩy các khoản đầu tư này, cho rằng
quy mô dự án chỉ có thể đạt được nhờ chính sách thuế quan.
Tuyên bố này được
giới phân tích xem là tín hiệu rõ ràng về cách Washington sử dụng chính sách
thương mại để buộc các đối tác gia tăng đầu tư tại Mỹ.
Diễn biến trên đang tạo áp lực đáng
kể đối với Hàn Quốc. Ngày 26/1, ông Trump từng đe dọa nâng thuế đối với hàng
hóa Hàn Quốc lên 25%, trước khi hai bên đạt thỏa thuận vào tháng 11 năm ngoái
với mức thuế 15%, do tiến trình lập pháp tại Quốc hội Hàn Quốc bị trì hoãn.
Để đáp lại, Quốc hội Hàn Quốc đã
thành lập một ủy ban đặc biệt nhằm đẩy nhanh các dự luật tạo cơ sở pháp lý cho
hoạt động đầu tư của Hàn Quốc tại Mỹ. Chính phủ nước này cũng đã cử đoàn đàm
phán sang Mỹ để thúc đẩy nghiên cứu khả thi đối với các dự án đầu tư tiềm năng.
Giới chuyên gia cảnh báo rằng số
lượng dự án có tính khả thi về thương mại tại Mỹ là hữu hạn, và nếu Nhật Bản
nhanh chóng giành được các dự án hấp dẫn hơn, Hàn Quốc có thể chỉ còn lại những
cơ hội kém sinh lợi.
Trong ba dự án đã công bố, lĩnh vực nhà máy điện khí và cơ
sở xuất khẩu dầu thô là những lĩnh vực mà doanh nghiệp Hàn Quốc cũng có thế
mạnh, cho thấy sự cạnh tranh trực tiếp giữa hai nền kinh tế lớn châu Á.
Trong bối cảnh đó, ngành đóng tàu được coi là lĩnh vực mà Hàn Quốc có thể đẩy nhanh triển khai kế hoạch đầu tư. Ngành này từng đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được thỏa thuận thuế quan giữa Seoul và Washington vào tháng 11, với cam kết 150 tỷ USD cho ngành đóng tàu Mỹ và 200 tỷ USD cho các ngành công nghiệp tiên tiến.
Theo Kế hoạch Hành động Hàng hải của
Mỹ, Washington đã đảm bảo ít nhất 150 tỷ USD đầu tư dành riêng cho ngành đóng
tàu, trong đó cam kết của Hàn Quốc được coi là một trong những nguồn lực then
chốt để phục hồi ngành công nghiệp này.
Báo cáo cũng đề cập chiến lược “Bridge
Strategy”, theo đó các tàu đầu tiên có thể được đóng tại các xưởng đóng tàu
đồng minh, bao gồm Hàn Quốc, trong khi Mỹ mở rộng năng lực đóng tàu trong nước
thông qua các khoản đầu tư vốn có mục tiêu.
Đối với các doanh nghiệp đóng tàu
Hàn Quốc, đây được xem là tín hiệu tích cực về khả năng nhận đơn hàng, dù giai
đoạn đầu sản lượng có thể còn hạn chế. Một số chuyên gia cho rằng yếu tố chính
trị cũng thúc đẩy Washington muốn thấy tiến triển nhanh chóng, đặc biệt trong
bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần.
Ngoài đóng tàu, hiện đại hóa lưới
điện Mỹ cũng được đánh giá là lĩnh vực hợp tác tiềm năng, khi nhu cầu điện tăng
mạnh do sự mở rộng của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo.
Hàn Quốc được
coi là có năng lực cạnh tranh trong công nghệ truyền tải điện áp cao, cùng các
lĩnh vực như nhà máy điện khí, năng lượng mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng
và lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR).
