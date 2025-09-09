Thứ Ba, 09/09/2025

80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Trang chủ Đầu tư

Đồng Tháp rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025

Tuấn Khang

09/09/2025, 09:40

UBND tỉnh Đồng Tháp đang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhằm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông, tập trung cho các công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, mục tiêu được đặt ra là đến hết quý 3/2025 giải ngân đạt trên 60% và hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang yêu cầu Sở Tài chính rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025, đặc biệt đối với các công trình sử dụng vốn Trung ương. Riêng các dự án không giải ngân hết vốn sẽ được nghiên cứu điều chuyển sang những công trình có nhu cầu cấp thiết, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, đồng thời thực hiện nghiệm thu và thanh toán vốn với Kho bạc Nhà nước ngay khi có khối lượng.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng thường xuyên thực hiện điều chuyển vốn trong nội bộ và giữa các chủ đầu tư để tăng tốc giải ngân. Cùng với đó, Đồng Tháp tập trung hoàn thiện hồ sơ, tháo gỡ khó khăn trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tăng cường tuyên truyền, vận động người dân để tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Địa phương tiếp tục ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh để chi trả bồi thường, đảm bảo tiến độ các dự án, nhất là dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương.

Ngoài việc triển khai kế hoạch năm 2025, Đồng Tháp đang xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026, đồng thời thẩm định báo cáo tiền khả thi và chủ trương đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới.

Theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Kim Tuyến, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 điều chỉnh của tỉnh là hơn 17.559 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương chiếm hơn 11.814 tỷ đồng, còn lại vốn ngân sách Trung ương hơn 5.744 tỷ đồng.

Tính đến nay, tỉnh đã giải ngân được 6.800 tỷ đồng, đạt 38,7% kế hoạch vốn điều chỉnh và 49,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm (13.714,5 tỷ đồng).

Ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, ông Trần Minh Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp, cho biết đơn vị được giao hơn 1.161 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2025 và đã giải ngân gần 48% kế hoạch. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương, cùng với tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng như cát và đá, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án.

UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định từ đầu năm đến nay đã tập trung chỉ đạo nhiều nhóm giải pháp trọng tâm để thúc đẩy giải ngân vốn. Công tác chuẩn bị đầu tư được hoàn tất sớm hơn, tiến độ thực hiện các gói thầu được rút ngắn, công tác giải phóng mặt bằng được ưu tiên, đồng thời điều chuyển mạnh kế hoạch vốn để kịp thời bổ sung cho các dự án có nhu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng công trình được tăng cường, đồng thời tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn kịp thời.

Nhờ vậy, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, Đồng Tháp cũng nhìn nhận vẫn còn nhiều khó khăn cần khắc phục. Đặc biệt, ở các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, chi phí giải phóng mặt bằng thực tế cao hơn so với dự toán khiến tiến độ bị chậm. Nhiều dự án có quy mô lớn, phạm vi giải tỏa rộng, ảnh hưởng đến nhiều tổ chức và cá nhân. Ngoài ra, tình trạng thiếu nguồn vật liệu xây dựng trong những tháng đầu năm đã làm chậm tiến độ một số công trình giao thông trọng điểm.

Với quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao, UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp đồng bộ, tháo gỡ kịp thời vướng mắc về mặt bằng, bảo đảm nguồn cung vật liệu và điều chuyển vốn hợp lý, nhằm đưa tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2025 đạt mục tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Từ khóa:

đầu tư Đầu tư công địa phương đồng tháp

Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ dự án ADB hơn 2.000 tỷ đồng

Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ dự án ADB hơn 2.000 tỷ đồng

Trong bối cảnh thời gian còn lại để thực hiện dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện đang dần khép lại, các ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đang tập trung cao độ, khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đây là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm tiến độ, hiệu quả của dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)...

Phát triển hạ tầng, chìa khóa để Đồng Nai tăng trưởng kinh tế - xã hội

Phát triển hạ tầng, chìa khóa để Đồng Nai tăng trưởng kinh tế - xã hội

Với vị trí chiến lược khi là cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đa phương thức đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai...

Hình thành các khu công nghệ số tập trung để chuyển giao và sản xuất kinh doanh công nghệ

Hình thành các khu công nghệ số tập trung để chuyển giao và sản xuất kinh doanh công nghệ

Hơn 10 năm thực thi Nghị định số 154/2013/NĐ-CP, nhiều khu công nghệ thông tin tập trung đã được hình thành góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam, tuy nhiên, nhiều quy định đã không còn phù hợp với pháp luật hiện hành...

Đà Nẵng đề xuất hợp tác công nghệ chip với bang Oregon (Mỹ)

Đà Nẵng đề xuất hợp tác công nghệ chip với bang Oregon (Mỹ)

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề xuất bang Oregon (Mỹ) cùng thành phố xem xét khả năng hai bên tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ chip, logistics và phát triển cơ sở hạ tầng khu thương mại tự do (FTZ)...

Hoàn thành các tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao trong tháng 10/2025

Hoàn thành các tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao trong tháng 10/2025

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành sớm hoàn thiện, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 10/2025 để làm cơ sở triển khai dự án…

