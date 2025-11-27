Thứ Năm, 27/11/2025

Trang chủ Chứng khoán

Dòng tiền chậm lại, thị trường chuyển thế giằng co

Kim Phong

27/11/2025, 12:02

Sau phiên tăng tích cực hôm qua, tâm lý chùng xuống kết hợp với các trụ chậm lại khiến giao dịch giằng co suốt cả phiên sáng nay. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sụt giảm 13% với độ rộng cân bằng và phần lớn cổ phiếu dao động rất hẹp.

Tuy độ rộng thể hiện cổ phiếu giảm giá nhiều hơn, nhưng nhìn từ thanh khoản, nhóm giao dịch sôi động nhất vẫn xanh là chủ đạo.
Tuy độ rộng thể hiện cổ phiếu giảm giá nhiều hơn, nhưng nhìn từ thanh khoản, nhóm giao dịch sôi động nhất vẫn xanh là chủ đạo.

VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,32% (+5,46 điểm) với 130 mã tăng/147 mã giảm. Diễn biến độ rộng trong phiên cho thấy có áp lực bán nhất định. Thời điểm chỉ số đạt đỉnh lúc 9h48 tăng gần 15 điểm (+0,89%), độ rộng ghi nhận 170 mã tăng/92 mã giảm. Như vậy cũng hơn 40 cổ phiếu đổi màu giá trong thời gian còn lại, chưa kể số khác tụt giá so với mức đỉnh.

Diễn biến giá mạnh trước yếu sau kết hợp với thanh khoản thấp thường là tín hiệu suy yếu của sức mua. Sau phiên giải ngân chủ động nâng giá hôm qua, dường như nhà đầu tư đã tạm chậm lại để quan sát. Rất nhiều cổ phiếu tăng mạnh phiên trước cũng quay đầu giảm khá hoặc suy yếu, tiêu biểu là cổ phiếu chứng khoán. Bù lại mức giảm không lớn phản ánh sự thay đổi cung cầu mang tính thời điểm hơn là áp lực chốt lời mạnh lên.

Nhóm cổ phiếu trụ không mạnh nhưng đủ ổn định để duy trì trạng thái dao động nhỏ ở VN-Index. VIC vẫn tăng 0,82%, CTG tăng 0,82%, BID tăng 0,4%, TCB tăng 0,74%, VPB tăng 0,86%, MBB tăng 1,29%. Bốn cổ phiếu còn lại trong top 10 vốn hóa thì VCB tham chiếu, VHM giảm nhẹ 0,2%, HPG giảm 0,37%, FPT giảm 0,81%.

VN30-Index đang giảm 0,09% dù vẫn có 19 mã tăng/9 mã giảm. Nguyên nhân là chỉ riêng VJC giảm sàn đã lấy đi khoảng 5,8 điểm ở chỉ số này trong khi làm VN-Index mất chưa tới 2 điểm. VJC có phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp sau khi đã rơi 5,16% hôm qua. Cổ phiếu này đang bị chốt lời mạnh sau 4 phiên đột phá lên đỉnh cao lịch sử mới trước đó. Thanh khoản của VJC sáng nay đứng thứ hai thị trường sau VIX với gần 514,5 tỷ đồng. Cổ phiếu này vẫn đang còn dư bán sàn gần 581.000 đơn vị.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với độ rộng áp đảo ở phía xanh, rổ blue-chips cơ bản là tích cực dù biên độ tăng đa phần là kém. GAS tăng 1,61%, VIB tăng 1,63%, MBB tăng 1,29%, LPB tăng 1,21%, GVR tăng 1,09% là các cổ phiếu nổi nhất.

Trên toàn sàn HoSE, độ rộng nghiêng nhẹ về phía đỏ nhưng cũng không phải là biểu hiện tiêu cực. Đại đa số cổ phiếu đang dao động với biên độ rất hẹp. Cụ thể, trong 147 mã đỏ chỉ có 50 mã giảm quá 1%, chiếm 17,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Ở phía xanh, trong 130 mã có 47 mã tăng hơn 1%, chiếm 29% tổng thanh khoản.

Cả hai nhóm tăng giảm mạnh nhất này đều xuất hiện số ít cổ phiếu tập trung lớn nhất dòng tiền và chiếm phần lớn mức thanh khoản. Ví dụ nhóm tăng hơn 1% có VIX khớp tới 1.156,4 tỷ đồng, giá tăng 4,69%; MSB, GEE kịch trần thanh khoản đều trên 200 tỷ đồng mỗi mã. MBB, TCX, VND là các cổ phiếu khác. Chỉ riêng 6 cổ phiếu này đã tập trung hơn 84% thanh khoản của cả nhóm. Phía giảm quá 1% cũng vậy, VJC, CII, HDB, NVL, VCI chiếm hầu hết thanh khoản. Như vậy 72% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index và 54% thanh khoản sàn HoSE thuộc diện dao động hẹp.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tăng bán ròng lên 315,8 tỷ đồng nhưng chủ yếu là giảm mua. Thậm chí khối này còn giảm bán khoảng 6% so với sáng hôm qua. VJC bị chốt lời lớn, bán ròng 184,6 tỷ đồng. Ngoài ra có ACB -58,3 tỷ, SSI -56,4 tỷ, VCB -55,3 tỷ, VIC -48 tỷ. Phía mua ròng có TCX +83,3 tỷ, VIX +65,3 tỷ, MSN +44,3 tỷ.

Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh trong 2 tháng tới

10:36, 27/11/2025

10:36, 27/11/2025

Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh trong 2 tháng tới

Lợi thế thuế đối ứng, thủy sản Việt Nam ngày càng chiếm lĩnh thị phần tại Mỹ

10:37, 27/11/2025

10:37, 27/11/2025

Lợi thế thuế đối ứng, thủy sản Việt Nam ngày càng chiếm lĩnh thị phần tại Mỹ

Khối ngoại mua ròng hơn 600 tỷ, cá nhân tranh thủ thoát hàng

20:49, 26/11/2025

20:49, 26/11/2025

Khối ngoại mua ròng hơn 600 tỷ, cá nhân tranh thủ thoát hàng

Từ khóa:

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu mbb cổ phiếu VIC cổ phiếu vjc nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index hôm nay

Chủ tịch HĐQT SHS được vinh danh trong Top 10 Giải thưởng Sao Đỏ 2025

Chủ tịch HĐQT SHS được vinh danh trong Top 10 Giải thưởng Sao Đỏ 2025

Ngày 26/11, Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB, Chủ tịch HĐQT SHS vinh dự có mặt trong Top 10 doanh nhân xuất sắc nhất Giải thưởng Sao Đỏ năm nay.

Lợi thế thuế đối ứng, thủy sản Việt Nam ngày càng chiếm lĩnh thị phần tại Mỹ

Lợi thế thuế đối ứng, thủy sản Việt Nam ngày càng chiếm lĩnh thị phần tại Mỹ

9 tháng năm 2025, xuất khẩu thủy sản qua Mỹ tăng 8% chủ yếu nhờ các sản phẩm khác trong khi tôm chỉ tăng 4% và cá tra tăng 1% so với cùng kỳ.

Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh trong 2 tháng tới

Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh trong 2 tháng tới

Giá trị lãi trái phiếu đến hạn thanh toán ở nhóm Phi ngân hàng dự kiến đạt 7,6 nghìn tỷ đồng trong tháng 12/2025, tăng +33% so với tháng trước và là mức cao nhất trong năm 2025.

Chứng khoán Mỹ tăng một mạch 4 phiên, giá dầu hồi phục

Chứng khoán Mỹ tăng một mạch 4 phiên, giá dầu hồi phục

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (26/11), với cả ba chỉ số chính cùng ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp trước thềm nghỉ lễ Tạ ơn...

Biến động Bitcoin hiện tại gợi nhớ đáy lịch sử tháng 3/2020 và 12/2018

Biến động Bitcoin hiện tại gợi nhớ đáy lịch sử tháng 3/2020 và 12/2018

Sự chuyển dịch của hơn 8% nguồn cung Bitcoin trong 7 ngày qua được cho là tương đồng với thời điểm tháng 3/2020, khi Bitcoin chỉ quanh 5.000 USD và tháng 12/2018, khi giá lùi về vùng 3.500 USD. Đáng chú ý, cả hai thời điểm này đề là giai đoạn tạo đáy trước khi thị trường bước vào chu kỳ tích lũy và sau đó thiết lập đỉnh lịch sử mới...

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

eMagazine

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

1

“Branded Living”: Xu hướng bất động sản cao cấp tại Việt Nam

Bất động sản

2

Giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ: Quảng Trị ra “tối hậu thư” cho các điểm nghẽn

Đầu tư

3

Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo tiền lương, thưởng Tết trước 25/12

Dân sinh

4

Huế mở rộng đường bay quốc tế

Du lịch

5

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 3

Tiêu điểm

