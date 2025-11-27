Dòng tiền chậm lại, thị trường chuyển thế giằng co

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 27/11/2025
Kim Phong
27/11/2025, 12:02
Sau phiên tăng tích cực hôm qua, tâm lý chùng xuống kết hợp với các trụ chậm lại khiến giao dịch giằng co suốt cả phiên sáng nay. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sụt giảm 13% với độ rộng cân bằng và phần lớn cổ phiếu dao động rất hẹp.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,32% (+5,46 điểm) với 130 mã tăng/147 mã giảm. Diễn biến độ rộng trong phiên cho thấy có áp lực bán nhất định. Thời điểm chỉ số đạt đỉnh lúc 9h48 tăng gần 15 điểm (+0,89%), độ rộng ghi nhận 170 mã tăng/92 mã giảm. Như vậy cũng hơn 40 cổ phiếu đổi màu giá trong thời gian còn lại, chưa kể số khác tụt giá so với mức đỉnh.
Diễn biến giá mạnh trước yếu sau kết hợp với thanh khoản thấp thường là tín hiệu suy yếu của sức mua. Sau phiên giải ngân chủ động nâng giá hôm qua, dường như nhà đầu tư đã tạm chậm lại để quan sát. Rất nhiều cổ phiếu tăng mạnh phiên trước cũng quay đầu giảm khá hoặc suy yếu, tiêu biểu là cổ phiếu chứng khoán. Bù lại mức giảm không lớn phản ánh sự thay đổi cung cầu mang tính thời điểm hơn là áp lực chốt lời mạnh lên.
Nhóm cổ phiếu trụ không mạnh nhưng đủ ổn định để duy trì trạng thái dao động nhỏ ở VN-Index. VIC vẫn tăng 0,82%, CTG tăng 0,82%, BID tăng 0,4%, TCB tăng 0,74%, VPB tăng 0,86%, MBB tăng 1,29%. Bốn cổ phiếu còn lại trong top 10 vốn hóa thì VCB tham chiếu, VHM giảm nhẹ 0,2%, HPG giảm 0,37%, FPT giảm 0,81%.
VN30-Index đang giảm 0,09% dù vẫn có 19 mã tăng/9 mã giảm. Nguyên nhân là chỉ riêng VJC giảm sàn đã lấy đi khoảng 5,8 điểm ở chỉ số này trong khi làm VN-Index mất chưa tới 2 điểm. VJC có phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp sau khi đã rơi 5,16% hôm qua. Cổ phiếu này đang bị chốt lời mạnh sau 4 phiên đột phá lên đỉnh cao lịch sử mới trước đó. Thanh khoản của VJC sáng nay đứng thứ hai thị trường sau VIX với gần 514,5 tỷ đồng. Cổ phiếu này vẫn đang còn dư bán sàn gần 581.000 đơn vị.
Với độ rộng áp đảo ở phía xanh, rổ blue-chips cơ bản là tích cực dù biên độ tăng đa phần là kém. GAS tăng 1,61%, VIB tăng 1,63%, MBB tăng 1,29%, LPB tăng 1,21%, GVR tăng 1,09% là các cổ phiếu nổi nhất.
Trên toàn sàn HoSE, độ rộng nghiêng nhẹ về phía đỏ nhưng cũng không phải là biểu hiện tiêu cực. Đại đa số cổ phiếu đang dao động với biên độ rất hẹp. Cụ thể, trong 147 mã đỏ chỉ có 50 mã giảm quá 1%, chiếm 17,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Ở phía xanh, trong 130 mã có 47 mã tăng hơn 1%, chiếm 29% tổng thanh khoản.
Cả hai nhóm tăng giảm mạnh nhất này đều xuất hiện số ít cổ phiếu tập trung lớn nhất dòng tiền và chiếm phần lớn mức thanh khoản. Ví dụ nhóm tăng hơn 1% có VIX khớp tới 1.156,4 tỷ đồng, giá tăng 4,69%; MSB, GEE kịch trần thanh khoản đều trên 200 tỷ đồng mỗi mã. MBB, TCX, VND là các cổ phiếu khác. Chỉ riêng 6 cổ phiếu này đã tập trung hơn 84% thanh khoản của cả nhóm. Phía giảm quá 1% cũng vậy, VJC, CII, HDB, NVL, VCI chiếm hầu hết thanh khoản. Như vậy 72% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index và 54% thanh khoản sàn HoSE thuộc diện dao động hẹp.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tăng bán ròng lên 315,8 tỷ đồng nhưng chủ yếu là giảm mua. Thậm chí khối này còn giảm bán khoảng 6% so với sáng hôm qua. VJC bị chốt lời lớn, bán ròng 184,6 tỷ đồng. Ngoài ra có ACB -58,3 tỷ, SSI -56,4 tỷ, VCB -55,3 tỷ, VIC -48 tỷ. Phía mua ròng có TCX +83,3 tỷ, VIX +65,3 tỷ, MSN +44,3 tỷ.
Ngày 26/11, Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB, Chủ tịch HĐQT SHS vinh dự có mặt trong Top 10 doanh nhân xuất sắc nhất Giải thưởng Sao Đỏ năm nay.
9 tháng năm 2025, xuất khẩu thủy sản qua Mỹ tăng 8% chủ yếu nhờ các sản phẩm khác trong khi tôm chỉ tăng 4% và cá tra tăng 1% so với cùng kỳ.
Giá trị lãi trái phiếu đến hạn thanh toán ở nhóm Phi ngân hàng dự kiến đạt 7,6 nghìn tỷ đồng trong tháng 12/2025, tăng +33% so với tháng trước và là mức cao nhất trong năm 2025.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (26/11), với cả ba chỉ số chính cùng ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp trước thềm nghỉ lễ Tạ ơn...
Sự chuyển dịch của hơn 8% nguồn cung Bitcoin trong 7 ngày qua được cho là tương đồng với thời điểm tháng 3/2020, khi Bitcoin chỉ quanh 5.000 USD và tháng 12/2018, khi giá lùi về vùng 3.500 USD. Đáng chú ý, cả hai thời điểm này đề là giai đoạn tạo đáy trước khi thị trường bước vào chu kỳ tích lũy và sau đó thiết lập đỉnh lịch sử mới...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: