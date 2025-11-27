Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh trong 2 tháng tới

Giá trị lãi trái phiếu đến hạn thanh toán ở nhóm Phi ngân hàng dự kiến đạt 7,6 nghìn tỷ đồng trong tháng 12/2025, tăng +33% so với tháng trước và là mức cao nhất trong năm 2025.

Dữ liệu cập nhật đến ngày 12/11 trên hệ thống FiinPro-X cho thấy các tổ chức phát hành đã thanh toán tổng cộng 196,3 nghìn tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm 2025, tương đương 78% dòng tiền phải trả từ trái phiếu trong cả năm 2025.

Trong tháng 12, dòng tiền phải trả dự kiến tăng vọt lên mức 45 nghìn tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với tháng trước và cao nhất kể từ tháng 9 đến nay.

Trong đó, giá trị gốc trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán ở nhóm Phi ngân hàng ước khoảng 20,1 nghìn tỷ đồng, gấp 4 lần so với tháng 11. Bất động sản chiếm khoảng 46% tổng giá trị, tương đương 9,2 nghìn tỷ đồng – gấp 3,6 lần so với tháng 11. Một số doanh nghiệp Bất động sản có khối lượng lớn trái phiếu đáo hạn trong tháng 12 bao gồm Đầu tư Sun Valley (3,6 nghìn tỷ đồng), VHM (2 nghìn tỷ đồng) và Newco JSC (1,5 nghìn tỷ đồng).

Ngoài ra, trong tháng 12 sẽ có gần 2,6 nghìn tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đáo hạn ở ngành Tiện ích, 2,4 nghìn tỷ đồng ở Xây dựng & Vật liệu, 2 nghìn tỷ đồng ở ngành Ô tô và phụ tùng, và 2 nghìn tỷ đồng ở Tài nguyên cơ bản.

Trong 2 tháng cuối năm 2025, dòng tiền gốc đến hạn của nhóm Phi ngân hàng ước tính khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng. Riêng Bất động sản chiếm gần 47%, cho thấy áp lực thanh toán hiện hữu. Dự kiến trong nửa đầu năm 2026, nhóm Phi ngân hàng sẽ có khoảng 77,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu đến hạn, với Bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn (69%), tương đương 54 nghìn tỷ đồng

Bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 4 nghìn tỷ đồng lãi đến hạn phải trả, chiếm 53% nghĩa vụ lãi toàn nhóm Phi ngân hàng. Trong khi đó, lãi phải trả dự kiến thấp hơn ở các ngành còn lại, bao gồm Du lịch & Giải trí (968 tỷ đồng), Tiện ích (757 tỷ đồng) và Xây dựng & Vật liệu (755 tỷ đồng).

Tính chung hai tháng cuối năm 2025, tổng nghĩa vụ lãi dự kiến của khối Phi ngân hàng đạt 13,4 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng Bất động sản đóng góp gần 52%, cho thấy áp lực tài chính của ngành vẫn duy trì ở mức cao.

Top 3 doanh nghiệp có giá trị trái phiếu đáo hạn cao nhất trong tháng 12 gồm: Đầu tư Sun Valley 3.560 tỷ, Phát triển năng lượng mặt trời Trung Nam 2.230 tỷ, và Vinhomes 2.000 tỷ.

Trong tháng 1/2026, top 3 doanh nghiệp có giá trị đáo hạn cao nhất là Bất động sản Hải Đăng 2.850 tỷ; Điện mặt trời Trung Nam 2.850 tỷ và Chứng khoán Kỹ Thương TCX 500 tỷ.

Về bức tranh kinh doanh - tài chính của Bất động sản Hải Đăng, báo cáo được kiểm toán cuối tháng 6/2025 cho thấy, doanh nghiệp ghi nhận số nợ tăng vọt 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái, từ 3.064 tỷ đồng lên 18.377 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu nợ ghi nhận 10.700 tỷ đồng; nợ phải trả khác gần 13.000 tỷ đồng không được thuyết minh chi tiết. Nợ phải trả đang gấp 3,49 lần vốn chủ sở hữu. Hệ số thanh toán lãi vay âm 1,33 lần. Tại thời điểm báo cáo, doanh nghiệp báo lỗ 94,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái báo lỗ 91 tỷ đồng.

Công bố thông tin trong tháng 10 cho thấy có 18 mã trái phiếu của 12 tổ chức phát hành ghi nhận tình trạng tái cấu trúc nợ, chậm trả gốc và lãi.

Tính đến cuối tháng 10/2025, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp lưu hành đạt khoảng 1,37 triệu tỷ đồng, tăng 2,5% theo tháng và +9,3% so với cùng kỳ, phục hồi sau nhịp chững lại trong tháng 9. Đà tăng chủ yếu nhờ phát hành mới khởi sắc tăng 12,4% so với cùng kỳ, trong khi đáo hạn và mua lại trước hạn giảm mạnh.

Phát hành mới tiếp tục cải thiện trong tháng 10, đạt 66,8 nghìn tỷ đồng, tăng +12,4% theo tháng nhờ kênh riêng lẻ duy trì đà tăng +9,5% và phát hành công chúng phục hồi mạnh +360,5% so với tháng trước. Nhóm Phi ngân hàng, đặc biệt Bất động sản, dẫn dắt thị trường với 37,5 nghìn tỷ đồng, mức cao nhất trong 10 tháng. Về chi phí vốn, lãi suất coupon phát hành bình quân tăng nhẹ ở Ngân hàng và giảm ở Bất động sản.