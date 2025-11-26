Khối ngoại mua ròng hơn 600 tỷ, cá nhân tranh thủ thoát hàng

Khối ngoại bất ngờ là điểm sáng khi mua ròng 583 tỷ đồng chủ yếu gom các cổ phiếu gồm SHB, VPB, VIX, MSN và xả ra VCB, VIC. Trong khi đó nhà đầu tư cá nhân vẫn bán ròng khớp lệnh là 844.9 tỷ đồng.

Thị trường đang được hỗ trợ bởi những câu chuyện riêng lẻ với từng nhóm ngành khác nhau, chẳng hạn như nhóm GEX và VPL. Hạ tầng Gelex chính thức được chấp thuận chào bán lần đầu ra công chúng 100 triệu cổ phiếu khiến hàng loạt mã liên quan bật tăng kịch trần như GEX, GEE, VIX. Bộ Tài chính cho phép người Việt vào chơi casino tại Phú Quốc tác động tích cực VPL cũng bật tung hết biên độ.

Tâm lý hào hứng lan tỏa khắp sàn. VN-Index đóng cửa tăng 20 điểm tiến về vùng giá 1.680,36 với 243 mã tăng chỉ còn lại 79 mã giảm điểm. Cổ phiếu chứng khoán được một phiên cởi trói tăng tưng bừng ngoài VIX như VND, VCI, HCM, SHS, MBS, CTS, SSI, FTS.

Ngân hàng kém hơn một chút nhưng cũng là mức tăng tương đối khá trung bình trên 1% gồm CTG, TCB, MBB, LPB, VPB, nhóm nhỏ bật mạnh hơn như EIB hơn 5,46%. Bất động sản buổi sáng VIC còn bị dìm dưới tham chiếu nhưng chốt phiên vẫn xanh nhẹ, VRE tăng 1,35% trong khi VHM giảm 0,49%.

Ngược lại, hầu hết cổ phiếu nhà đất phi mã như DXG, KDH, CEO, PDR, DIG, SNZ. Dòng tiền đầu cơ đang bùng nổ mạnh mẽ sau một thời gian thận trọng. Ở các nhóm ngành còn lại tiền đổ vào kéo giá lên như tiêu dùng, năng lượng dầu khí, nguyên vật liệu. Riêng công nghệ thông tin lại quay xe FPT giảm 0,7%.

Dù vậy, chưa có dấu hiệu tiền Fomo, thanh khoản ba sàn hôm nay vẫn chỉ ở mức hơn 24.000 tỷ đồng. Khối ngoại bất ngờ là điểm sáng khi mua ròng 583 tỷ đồng chủ yếu gom các cổ phiếu gồm SHB, VPB, VIX, MSN và xả ra VCB, VIC. Đây là hai cổ phiếu ngáng chân thị trường hôm nay, nếu được sự đồng thuận của hai ông lớn này, VN-Index có thể đã có một phiên bùng nổ theo đà như giới đầu tư kỳ vọng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 622.2 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SHB, VPB, VIX, MSN, E1VFVN30, TCX, VNM, TPB, POW, GEX.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, VIC, VJC, VND, HPG, VCI, HAG, GEE, HCM.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 711.7 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 844.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 4/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIC, VCB, FPT, MBB, HAG, VND, TCB, BAF, VHM, VCI.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 14/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Ngân hàng. Top bán ròng có: VIX, SHB, VJC, VPB, VPI, SSI, MSN, DXG, VSC.

Tự doanh mua ròng 254.4 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 225.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VHM, HPG, TCB, VIC, VJC, FPT, MSN, VRE, MBB, VNM. Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu được bán ròng gồm E1VFVN30, CII, FRT, KBC, SHB, PVD, VIB, PVT, KDH, VPL.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 170.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 3.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống Top bán ròng có MBB, FPT, VHM, VPB, VNM, MSN, TCX, HAG, TPB, TCB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có VIX, VJC, VPI, VCB, MWG, SSI, CII, DXG, SHB, FRT.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 5.132,6 tỷ đồng, giảm -6,4% so với phiên liền trước và đóng góp 19,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay tiếp tục có giao dịch đáng chú ý giữa các Tổ chức trong nước ở cổ phiếu VIC, với 8 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 1.840 tỷ đồng được sang tay.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Xây dựng, Bán lẻ, Thiết bị điện, Công nghệ thông tin, trong khi giảm ở Chứng khoán, Bất động sản, Thép, Hóa chất, Nuôi trồng nông & Hải sản, Thực phẩm, Dầu khí, Hàng không, Nhựa, cao su & sợi.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.