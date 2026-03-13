Thứ Sáu, 13/03/2026

Trang chủ Chứng khoán

Các yếu tố hỗ trợ nội tại sẽ giúp thị trường chống chọi tốt hơn rủi ro ngoại biên

Thu Minh

13/03/2026, 09:50

Thị trường chứng khoán đã phản ứng mạnh với cú sốc xung đột Trung Đông, chỉ số VN-Index giảm hơn 8% kể từ đầu tháng 3, đưa hệ số P/E của thị trường giảm về mốc 15 lần – thấp hơn đáng kể so với mức trung bình dài hạn là 17 lần.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chỉ số VN-Index đã tăng điểm tích cực 5,4% trong 2 tháng đầu năm trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý 4/2025 tích cực tăng 45%, cũng như phản ánh kỳ vọng lớn của thị trường vào chính sách phát triển khối kinh tế Nhà nước gồm Nghị quyết 79-NQ/TW ngày 6/1/2026) và thoái vốn Nhà nước Nghị định 57/2026/NĐ-CP ngày 13/2/2026. 

Tuy nhiên, bước sang tháng 3, chiến tranh Trung Đông đã kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường, với chỉ số VN-Index đã giảm hơn 8% kể từ đầu tháng 3 đến ngày 11/3. Ngành Dầu khí tiếp tục tục tăng điểm trong bối cảnh giá dầu tăng cao. Các ngành còn lại đều giảm điểm, dẫn đầu là ngành Công nghệ Thông tin, Bất động sản, Xây dựng cơ bản, và Ngân hàng.

Thông tin hỗ trợ thị trường trong thời gian tới là FTSE Russell sẽ đưa Việt Nam vào rổ chỉ số Secondary EM vào tháng 9 tới nếu kết quả đánh giá giữa kỳ (công bố vào đầu tháng 4/2026) thuận lợi như kỳ vọng. Thị trường dự kiến sẽ thu hút khoảng 1 tỷ USD từ quỹ đầu tư thụ động sau khi FTSE Russell đưa Việt Nam vào rổ chỉ số các Thị trường mới nổi sơ cấp (Secondary EM) vào ngày 21/09/2026. 

Để đạt được mục tiêu đặt ra năm 2030, Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực đáp ứng các tiêu chí nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI (gồm FOL, CCP, và thị trường FX). Khi được nâng hạng theo tiêu chí của MSCI, tiềm năng được tái định giá đến từ các nỗ lực để Việt Nam phát triển thị trường tài chính bền vững xét đến các tiêu chí cấu trúc thị trường, thanh khoản, minh bạch thông tin và tính thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận đầu tư.

Nhận định về thị trường ở thời điểm hiện tại, Chứng khoán Mirae Asset cho rằng định giá đã trở nên hấp dẫn hơn. Thị trường chứng khoán đã phản ứng mạnh với cú sốc xung đột Trung Đông, với chỉ số VN-Index giảm hơn 8% kể từ đầu tháng 3, đưa chỉ số P/E của thị trường giảm về mốc 15 lần – thấp hơn đáng kể so với mức trung bình dài hạn là 17 lần.

Tuy vậy, trong ngắn hạn, tâm lý hoảng loạn trước các diễn biến mới của Chiến tranh Trung Đông có thể khiến thị trường giảm mạnh do áp lực bán giải chấp (call margin).

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều rủi ro cần thận trọng ứng phó, Việt Nam đang quyết tâm thúc đẩy đồng bộ các động lực tăng trưởng kinh tế bằng cách mở rộng đồng thời cả chính sách tài khoá và tiền tệ, đưa ra các chính sách chuyên biệt phát triển 3 khối kinh tế Nhà nước–Tư nhân–FDI.

Đầu tư công giai đoạn 2026–2030 có thể lên đến 8,5 triệu tỷ đồng (tăng 166% so với giai đoạn 2021–2025). Các cải cách thể chế đã giúp thúc đẩy tiến độ giải ngân cho các dự án trọng điểm. Các dự án hạ tầng chiến lược quy mô lớn sẽ tạo động lực tăng trưởng kinh tế bền vững.

Với mục tiêu đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam đặt mục tiêu đưa mức thu nhập bình quân đầu người tăng từ mức 5026 USD năm 2025 lên 8500 USD năm 2030, do đó, tiềm năng của ngành tiêu dùng nói chung là rất lớn.

Các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thị trường bất động sản hồi phục là 2 yếu tố chính giúp khôi phục sức mua của người dân. Việc gia tăng mức giảm trừ gia cảnh gần 41% so với trước đây trong tính thuế thu nhập cá nhân năm 2026 sẽ giúp cải thiện sức mua của tầng lớp trung lưu

Trong kịch bản lạc quan đã phân tích ở trên, Việt Nam được kỳ vọng có thể thúc đẩy các động lực tăng trưởng bên trong, cân bằng lại với rủi ro bên ngoài. Trong khi đó, rủi ro từ Chiến tranh Trung Đông được kỳ vọng sẽ sớm hạ nhiệt sau 4–5 tuần.

Với giả định này, Mirae Asset giữ nguyên kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ở mức 20% và VN-Index có thể sẽ chinh phục mốc 2300 điểm trong năm nay tại mức định giá P/E hợp lý là 17 lần.

Mức tăng trưởng kỳ vọng sẽ được tiếp tục điều chỉnh trong mùa Đại hội đồng cổ đông, phản ánh kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết.

Như vậy, trong bối cảnh những rủi ro bên ngoài vẫn hiện hữu và độ biến động trên thị trường tăng, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị tiền mặt một cách chủ động để linh hoạt tích lũy cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt tại các vùng định giá hợp lý.

