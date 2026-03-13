So với giai đoạn 2021-2022, dư địa tăng trưởng thị trường còn khá hấp dẫn

Định giá thị trường đang ở mức tương đối. Dù vậy, nếu so với mức đỉnh gần giai đoạn 2021-2022, khi P/E giao dịch quanh 18-19 lần thì dư địa tăng trưởng vẫn còn khá hấp dẫn.

Chứng khoán Phú Hưng (PHS) vừa đưa ra cập nhật về triển vọng thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam trong đó nhấn mạnh chứng khoán toàn cầu đang ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét giữa các khu vực.

Tại châu Á, Hàn Quốc dẫn đầu hiệu suất nhờ đà tăng của nhóm công nghệ và bán dẫn. Tuy vậy, tại một số thị trường tăng mạnh, đà đi lên có phần dốc và đảo chiều nhanh, hình thành dạng “tăng nước rút”, qua đó phát tín hiệu về khả năng hình thành đỉnh ngắn hạn. Một số thị trường lớn như phố Wall cũng thất bại trong việc bứt phá đỉnh lịch sử.

Một số tài sản khác như vàng giảm sức hấp dẫn, trong khi đồng USD có tín hiệu tạo đáy. Giá vàng thế giới chững lại dù rủi ro địa chính trị gia tăng. Diễn biến này đến từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ phục hồi, làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Đồng thời, dòng vốn tại các quỹ ETF vàng cũng ghi nhận xu hướng rút ròng mạnh, chẳng hạn quỹ SPDR Gold Trust đã bán ròng hơn 25 tấn vàng trong tuần đầu tháng 3.

Ở trong nước, lãi suất liên ngân hàng chưa ổn định. Trong tháng 2 vừa qua, lãi suất VND kỳ hạn qua đêm có lúc tăng vọt lên trên 17%/năm, phản ánh yếu tố thời vụ trước Tết và nhu cầu vốn ngắn hạn gia tăng. Sau khi cơ quan điều hành bơm thanh khoản qua kênh thị trường mở, mặt bằng lãi suất đã hạ nhiệt về cuối tháng, song vẫn còn duy trì mức nền cao. Lưu ý biên độ dao động lớn cho thấy thanh khoản hệ thống vẫn nhạy cảm với các cú sốc ngắn hạn.

Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, sau khi căng thẳng địa chính trị leo thang, áp lực điều chỉnh trên thị trường đã trở nên rõ ràng hơn khi nhiều cổ phiếu sụt giảm sâu, thậm chí thấp hơn vùng đáy hình thành trong giai đoạn chịu áp lực thuế quan tháng 04/2025.

Mặt bằng giá của nhiều mã cũng lùi về sát vùng hỗ trợ dài hạn, quanh khu vực đường trung bình 200 ngày (MA200), cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn kiểm định lại xu hướng trung - dài hạn.

Một số nhóm cổ phiếu suy yếu đã đánh mất ngưỡng MA200 và duy trì giao dịch dưới vùng này, qua đó làm gia tăng rủi ro hình thành xu hướng giảm, điển hình như nhóm Công nghệ, Hàng và dịch vụ Công nghiệp.

Chiều ngược lại, các nhóm còn giữ vận động tích cực như Dầu khí, Tiện ích, Hóa chất. Diễn biến này cho thấy bức tranh thị trường sẽ chuyển sang trạng thái phân hóa mạnh hơn, và xu hướng đi lên sẽ không còn đồng đều như giai đoạn trước.

Trong bối cảnh hiện tại, PHS cho rằng việc quản trị rủi ro nên được song hành trong chiến lược đầu tư. Ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, ít vay nợ và giữ được cấu trúc giá dài hạn (trên MA200).

Đặc biệt khi chi phí vốn còn ở mặt bằng tương đối cao, dòng tiền khả năng sẽ có sự sàng lọc mạnh. Những doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính lớn có thể tiếp tục chịu áp lực trong thời gian tới. Trái lại, nhịp điều chỉnh mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể đối với các cổ phiếu có tài chính vững, tập trung vào core và phòng thủ tốt.

Thanh khoản trung bình ba sàn tháng 02/2026 giảm do ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, tâm lý giao dịch từ đó cũng trầm lắng hơn. Mùa kết quả kinh doanh qua đi và giá đã phần nào phản ánh kỳ vọng nên xúc tác cũng thiếu vắng. Trái lại, nhiều bất ổn gia tăng như căng thẳng địa chính trị, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh, tín dụng bất động sản hạn chế … khiến dòng tiền trở nên thận trọng hơn.

Kênh chứng quyền giao dịch ổn định, với giá trị giao dịch trung bình hơn 128 tỷ đồng/phiên, tăng nhẹ 2,3% so với tháng trước. Giá trị giao dịch ở kênh phái sinh ghi nhận sụt giảm, còn hơn 43 nghìn tỷ/phiên, tương ứng giảm gần 21% so với tháng trước.

Về mặt định giá, thị trường đang vận động ở mức P/E 15.25 tại ngày 27/02/2026, gần với mức trung bình 10 năm là 15.35 lần và cao hơn mức trung bình 5 năm là 14.32 lần, cho thấy định giá thị trường ở mức tương đối. Dù vậy, nếu so với mức đỉnh gần giai đoạn 2021-2022, khi P/E giao dịch quanh 18-19 lần thì dư địa tăng trưởng vẫn còn khá hấp dẫn.

PHS đưa ra ba kịch bản cho thị trường: Ở kịch bản tích cực, VN-Index đi quanh vùng 1760 - 1840 xác suất 25%; Kịch bản cơ sở (45%): 1620 - 1750 điểm và kịch bản tiêu cực xác suất 30% 1530 – 1600 điểm. Nhóm Ngành ưu tiên tiếp tục là Dầu khí, Hóa chất, Tiện ích.