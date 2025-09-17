Thứ Tư, 17/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Dự báo lợi nhuận quý 3 tăng tốc, nhiều nhóm ngành bứt phá theo chu kỳ

Thu Minh

17/09/2025, 10:33

Những nhóm ngành đang có dấu hiệu chậm lại, mang tính chất chu kỳ, quý 3 và quý 4 rất có thể sẽ tăng tốc trở lại, đặc biệt là cổ phiếu tài chính hoặc dịch vụ tài chính.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thị trường sắp bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 sau khi quý 2 ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường đạt 34,6%, rất cao so với giai đoạn gần đây. Mức tăng này được hỗ trợ rất lớn bởi lợi nhuận của nhóm phi tài chính, đi lên tới 56% trong quý 2.

Theo dữ liệu của FiinPro, nếu loại trừ lợi nhuận không thường xuyên, tăng trưởng lợi nhuận quý II của nhóm phi tài chính còn khoảng 26%. Nhóm tài chính đang tăng trưởng vừa phải hơn, khoảng 17,8% - tương đối ổn định.

Nhận định về triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp quý 3, ông Trần Hoàng Sơn, Chuyên gia của VPBankS cho rằng xu hướng quý 3 sẽ tăng tốc, những nhóm đã tăng tốc mạnh trong quý 2 vừa rồi sẽ ổn định hoặc chậm lại một chút. Những nhóm ngành đang có dấu hiệu chậm lại, mang tính chất chu kỳ, quý 3 và quý 4 rất có thể sẽ tăng tốc trở lại, đặc biệt là cổ phiếu tài chính hoặc dịch vụ tài chính.

Ngoài ra, nhìn vào tăng trưởng lợi nhuận lõi, có thể thấy xu hướng giảm tốc theo quý. Vì vậy, trong kết quả quý 3, nhiều doanh nghiệp có thể chững lại, và số khác lại bứt phá.

Trong quý 2 vừa qua, nhóm bất động sản, tiện ích, hóa chất, dịch vụ tài chính tăng trưởng rất mạnh, đặc biệt là nhóm bất động sản và tiện ích ghi nhận 2 – 3 quý tăng trưởng mạnh mẽ liên tiếp. Ở ngành bất động sản, rất nhiều doanh nghiệp đã khởi động lại dự án và đang mở bán trong giai đoạn từ cuối năm trước đến đầu năm nay.

Bởi vậy, trong 2 – 3 quý tới, nhiều doanh nghiệp sẽ có những báo cáo lợi nhuận cao. Do đó, đây là nhóm nhà đầu tư rất nên để ý, đặc biệt là những doanh nghiệp đang có dự án mở bán, có thể thu tiền trong quý 3, quý 4.

Ngoài ra, có một số nhóm cổ phiếu hồi phục khá tốt. Ví dụ như dầu khí sau khoảng 4 quý tăng trưởng âm liên tiếp, đến quý 2 vừa rồi đã bắt đầu có sự phục hồi. Nhìn theo hướng động lực, khả năng nhóm dầu khí sẽ có sự phục hồi tích cực trong quý 3, hoặc thậm chí quý 4.

Với những nhóm định hướng như ngân hàng ghi nhận tăng trưởng khá ổn định, tốc độ tăng trưởng quý 2/2025 có lẽ hơi chậm lại một chút so với quý 2/2024 hay quý 3/2024. Tuy nhiên đến cuối năm nay, khi tín dụng tăng trưởng rất cao, nhiều ngân hàng sẽ tận dụng cơ hội để đẩy mạnh lợi nhuận trong nửa cuối năm.

Lợi nhuận của nhiều ngân hàng, đặc biệt Ngân hàng Thương mại Cổ phần có thể sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh hơn trong quý 3 và quý 4. Nhìn vào cổ phiếu ngân hàng, có thể để ý thấy khi thị trường điều chỉnh thì nhóm ngân hàng cũng điều chỉnh, chậm lại trong khoảng 3 – 4 tuần trở lại đây. Với nền giá hiện tại, tín hiệu điều chỉnh là không quá sâu và đang tạo ra một nền giá mới cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Chuyên gia của VPBankS cho rằng thời điểm mua sẽ không xa, và chúng ta có thể giải ngân dần cho chu kỳ tăng giá tiếp theo của thị trường.

Nhà đầu tư nên chú ý đến yếu tố cốt lõi “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Dĩ bất biến ở đây sẽ đến từ lợi nhuận doanh nghiệp, về môi trường kinh doanh. Kỳ vọng nhiều doanh nghiệp sẽ phục hồi rất mạnh mẽ về tăng trưởng lợi nhuận. Nhiều doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận tốt sẽ tạo niềm tin cho thị trường, thu hút nhà đầu tư quay trở lại.

Đặc biệt, những cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận cao sẽ trở thành điểm đến dòng tiền.

Vì vậy, trong một bối cảnh nhiều thông tin vĩ mô tác động, nhà đầu tư vẫn có thể xác định rằng xu hướng chính, xu hướng lớn vẫn đang tích cực, từ tăng trưởng kinh tế, kỳ vọng nâng hạng cho tới thay đổi về chất của thanh khoản. Đây là yếu tố giúp nhà đầu tư giảm bớt lo lắng, tập trung vào câu chuyện nên chọn cổ phiếu giữa các thông tin đan xen.

Tuy vậy, thông tin vẫn là yếu tố quan trọng. Bởi nếu chọn được cổ phiếu có thông tin tốt thì sẽ hưởng lợi về giá. Cổ phiếu đã tốt lại đi kèm với thông tin tích cực thì khả năng tăng giá sẽ rất nhanh. Còn nếu cổ phiếu tốt nhưng có thông tin chưa tốt thì có lẽ đây là giai đoạn để nhà đầu tư giải ngân.

Bộ trưởng Tài chính: Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn ngoại qua thị trường chứng khoán

20:52, 16/09/2025

Bộ trưởng Tài chính: Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn ngoại qua thị trường chứng khoán

Tổ chức bắt đầu thoát hàng, xả ròng 1.700 tỷ phiên nay

20:56, 16/09/2025

Tổ chức bắt đầu thoát hàng, xả ròng 1.700 tỷ phiên nay

Chuyên gia: Lỗi của nhà đầu tư là FOMO bất chấp nhưng khi điều chỉnh lại không mua

20:54, 16/09/2025

Chuyên gia: Lỗi của nhà đầu tư là FOMO bất chấp nhưng khi điều chỉnh lại không mua

Từ khóa:

lợi nhuận doanh nghiệp

Đọc thêm

Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam tiếp tục bị rút ròng mạnh

Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam tiếp tục bị rút ròng mạnh

Các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục bị rút ròng 12,8 triệu USD, trong đó dẫn đầu đà rút ròng là từ quỹ Fubon FTSE -9,4 triệu USD và E1VFVN30 -4,5 triệu USD.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản và chứng khoán giai đoạn 2021-2025

Tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản và chứng khoán giai đoạn 2021-2025

Theo Báo cáo số 776/BC-CP, trong giai đoạn 2021–2025, tín dụng chứng khoán ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Xếp thứ hai về tốc độ mở rộng dư nợ là nhóm tín dụng bất động sản...

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khỏi ngưỡng kỷ lục, giá dầu tăng do rủi ro nguồn cung từ Nga

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khỏi ngưỡng kỷ lục, giá dầu tăng do rủi ro nguồn cung từ Nga

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (16/9), do một số nhà đầu tư hiện thực hóa một phần lợi nhuận sau khi kỷ lục mới được thiết lập và trước thềm quyết định lãi suất quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...

Giá vàng bùng nổ qua mốc 3.700 USD/oz trong lúc chờ tin Fed

Giá vàng bùng nổ qua mốc 3.700 USD/oz trong lúc chờ tin Fed

Điều mà nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn về kết quả họp lần này của Fed là các nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẽ cập nhật dự báo lãi suất “biểu đồ dấu chấm” (dot plot) như thế nào...

Công bố thông tin sai lệch, ACBS bị phạt tiền và buộc phải cải chính

ACBS đã công bố thông tin bản thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm ngày 17/07/2025 sai lệch so với Bản cáo bạch đã nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Tại Hà Nội, mỗi năm có trên 25.000 doanh nghiệp mới đăng ký, chủ yếu là vừa và nhỏ

Doanh nghiệp

2

Điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Ấn Độ: Căng thẳng dịu bớt

Thế giới

3

Anh và Mỹ ký hiệp ước công nghệ trị giá 42 tỷ USD

Kinh tế số

4

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khỏi ngưỡng kỷ lục, giá dầu tăng do rủi ro nguồn cung từ Nga

Thế giới

5

Giá vàng bùng nổ qua mốc 3.700 USD/oz trong lúc chờ tin Fed

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy