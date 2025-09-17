Dự báo lợi nhuận quý 3 tăng tốc, nhiều nhóm ngành bứt phá theo chu kỳ

Những nhóm ngành đang có dấu hiệu chậm lại, mang tính chất chu kỳ, quý 3 và quý 4 rất có thể sẽ tăng tốc trở lại, đặc biệt là cổ phiếu tài chính hoặc dịch vụ tài chính.

Thị trường sắp bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 sau khi quý 2 ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường đạt 34,6%, rất cao so với giai đoạn gần đây. Mức tăng này được hỗ trợ rất lớn bởi lợi nhuận của nhóm phi tài chính, đi lên tới 56% trong quý 2.

Theo dữ liệu của FiinPro, nếu loại trừ lợi nhuận không thường xuyên, tăng trưởng lợi nhuận quý II của nhóm phi tài chính còn khoảng 26%. Nhóm tài chính đang tăng trưởng vừa phải hơn, khoảng 17,8% - tương đối ổn định.

Nhận định về triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp quý 3, ông Trần Hoàng Sơn, Chuyên gia của VPBankS cho rằng xu hướng quý 3 sẽ tăng tốc, những nhóm đã tăng tốc mạnh trong quý 2 vừa rồi sẽ ổn định hoặc chậm lại một chút. Những nhóm ngành đang có dấu hiệu chậm lại, mang tính chất chu kỳ, quý 3 và quý 4 rất có thể sẽ tăng tốc trở lại, đặc biệt là cổ phiếu tài chính hoặc dịch vụ tài chính.

Ngoài ra, nhìn vào tăng trưởng lợi nhuận lõi, có thể thấy xu hướng giảm tốc theo quý. Vì vậy, trong kết quả quý 3, nhiều doanh nghiệp có thể chững lại, và số khác lại bứt phá.

Trong quý 2 vừa qua, nhóm bất động sản, tiện ích, hóa chất, dịch vụ tài chính tăng trưởng rất mạnh, đặc biệt là nhóm bất động sản và tiện ích ghi nhận 2 – 3 quý tăng trưởng mạnh mẽ liên tiếp. Ở ngành bất động sản, rất nhiều doanh nghiệp đã khởi động lại dự án và đang mở bán trong giai đoạn từ cuối năm trước đến đầu năm nay.

Bởi vậy, trong 2 – 3 quý tới, nhiều doanh nghiệp sẽ có những báo cáo lợi nhuận cao. Do đó, đây là nhóm nhà đầu tư rất nên để ý, đặc biệt là những doanh nghiệp đang có dự án mở bán, có thể thu tiền trong quý 3, quý 4.

Ngoài ra, có một số nhóm cổ phiếu hồi phục khá tốt. Ví dụ như dầu khí sau khoảng 4 quý tăng trưởng âm liên tiếp, đến quý 2 vừa rồi đã bắt đầu có sự phục hồi. Nhìn theo hướng động lực, khả năng nhóm dầu khí sẽ có sự phục hồi tích cực trong quý 3, hoặc thậm chí quý 4.

Với những nhóm định hướng như ngân hàng ghi nhận tăng trưởng khá ổn định, tốc độ tăng trưởng quý 2/2025 có lẽ hơi chậm lại một chút so với quý 2/2024 hay quý 3/2024. Tuy nhiên đến cuối năm nay, khi tín dụng tăng trưởng rất cao, nhiều ngân hàng sẽ tận dụng cơ hội để đẩy mạnh lợi nhuận trong nửa cuối năm.

Lợi nhuận của nhiều ngân hàng, đặc biệt Ngân hàng Thương mại Cổ phần có thể sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh hơn trong quý 3 và quý 4. Nhìn vào cổ phiếu ngân hàng, có thể để ý thấy khi thị trường điều chỉnh thì nhóm ngân hàng cũng điều chỉnh, chậm lại trong khoảng 3 – 4 tuần trở lại đây. Với nền giá hiện tại, tín hiệu điều chỉnh là không quá sâu và đang tạo ra một nền giá mới cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Chuyên gia của VPBankS cho rằng thời điểm mua sẽ không xa, và chúng ta có thể giải ngân dần cho chu kỳ tăng giá tiếp theo của thị trường.

Nhà đầu tư nên chú ý đến yếu tố cốt lõi “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Dĩ bất biến ở đây sẽ đến từ lợi nhuận doanh nghiệp, về môi trường kinh doanh. Kỳ vọng nhiều doanh nghiệp sẽ phục hồi rất mạnh mẽ về tăng trưởng lợi nhuận. Nhiều doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận tốt sẽ tạo niềm tin cho thị trường, thu hút nhà đầu tư quay trở lại.

Đặc biệt, những cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận cao sẽ trở thành điểm đến dòng tiền.

Vì vậy, trong một bối cảnh nhiều thông tin vĩ mô tác động, nhà đầu tư vẫn có thể xác định rằng xu hướng chính, xu hướng lớn vẫn đang tích cực, từ tăng trưởng kinh tế, kỳ vọng nâng hạng cho tới thay đổi về chất của thanh khoản. Đây là yếu tố giúp nhà đầu tư giảm bớt lo lắng, tập trung vào câu chuyện nên chọn cổ phiếu giữa các thông tin đan xen.

Tuy vậy, thông tin vẫn là yếu tố quan trọng. Bởi nếu chọn được cổ phiếu có thông tin tốt thì sẽ hưởng lợi về giá. Cổ phiếu đã tốt lại đi kèm với thông tin tích cực thì khả năng tăng giá sẽ rất nhanh. Còn nếu cổ phiếu tốt nhưng có thông tin chưa tốt thì có lẽ đây là giai đoạn để nhà đầu tư giải ngân.