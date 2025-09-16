Chuyên gia: Lỗi của nhà đầu tư là FOMO bất chấp nhưng khi điều chỉnh lại không mua

Khi thị trường tăng nóng, nhà đầu tư thường sẽ mua vào rất hưng phấn trong những phiên tăng điểm, nhưng lại sợ mua vào trong phiên giảm điểm. Đây là yếu tố khiến nhà đầu tư mắc lỗi trong giao dịch...

Càng về đến gần đỉnh 1.700 thị trường càng khó nhằn hơn. Mua bán giao dịch lúc này đang khiến nhà đầu tư phải cân não. Trong khi đó việc FOMO mua đuổi bất chấp khi thị trường bùng nổ nhưng lại không dám xuống tiền nếu có điều chỉnh là vòng xoáy khiến nhà đầu tư cá nhân khó thắng lớn ngay cả khi VN-Index liên tiếp lập đỉnh.

Nhận định về chiến lược giao dịch này của đa số nhà đầu tư cá nhân, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), cho rằng cảm xúc này sẽ lặp đi lặp lại với rất nhiều nhà đầu tư, đặc biệt những người mới.

Vì vậy, trong bối cảnh thị trường có thể điều chỉnh bất kỳ lúc nào, những nhà đầu tư mua hơi FOMO rất dễ gặp lại cái bẫy trên. Và khi thị trường điều chỉnh xong, nhiều nhà đầu tư lại bán đúng nhịp đáy, không dám mua lại ngay khi thị trường tạo nền.

Để tránh những bẫy kỹ thuật này, nhà đầu tư nên trang bị thêm kiến thức về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật để lựa chọn thời điểm mua với xác suất tốt nhất trong chu kỳ giá lên vẫn đang mạnh mẽ như hiện nay.

Cũng theo ông Trần Hoàng Sơn, 4 tuần trở lại đây, thị trường đã có giai đoạn rung lắc rất đáng kể. Chỉ số số VN-Index dao động trong một khung được xác định là khoảng 1.600 điểm – 1.689 điểm theo đồ thị tuần. Đường xu hướng nối dài các đỉnh từ 2023 đến nay là một đường kháng cự chi phối diễn biến ngắn.

Thứ hai, đường kháng cự Pivot Point ở 1.689 điểm cũng là một ngưỡng cản quan trọng. Rất nhiều lần khi thấy thị trường chạm ngưỡng cản này, VPBankS đều khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua vào, thậm chí có thể chốt lời một phần nếu có lãi nhiều để tránh những pha biến động mạnh.

Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS).

Tuy nhiên, điểm tích cực trong tuần qua là chỉ số VN-Index đã có nền rất chắc chắn ở ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm. Kỳ vọng đây là tín hiệu thị trường đang xây nền tích lũy cho một pha tăng tiếp theo. Chỉ số VN-Index đã tăng khoảng 60% từ đáy tháng 4, đến nay các phiên dao động chỉ còn là áp lực chốt lời ngắn hạn.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng rất mạnh trong 5 tuần trở lại đây, đạt gần 38.000 tỷ đồng trên sàn. Tuy nhiên, động thái này không tác động nhiều đến thị trường mà chỉ đủ sức làm cho thị trường rung lắc, đi ngang trong biên khoảng 5%. Dù vậy vậy, nhiều ngành cổ phiếu cũng có nhịp điều chỉnh khoảng từ 8 – 18%.

Nếu nhìn đồ thị ngày, các vùng cản mạnh của VN-Index đang ở khoảng gần sát 1.700 điểm, hỗ trợ rất mạnh ở 1.600 – 1.619 điểm. Đây là giai đoạn pha rung lắc tích lũy đang diễn ra. Nếu nhìn theo đồ thị 2 giờ, có thể thấy khung dao động rất rõ trong vùng từ 1.600 – 1.700 điểm. Đặc biệt, trong tuần vừa qua, vùng 1.600 điểm liên tiếp được kiểm nghiệm và có sự nảy hồi rất tốt.

Thêm vào đó, chỉ báo MACD đang có giao cắt ở phía dưới. Đây là một tín hiệu cho thấy thị trường có một nền rất tốt ở vùng 1.600 điểm và đang bước vào một pha hồi kỹ thuật, thể hiện sự tích cực trong giai đoạn 4 tuần vừa qua.

Ở giai đoạn tích lũy, nhà đầu tư đang có nhiều cơ hội để lựa chọn cổ phiếu, đặc biệt là trong kỳ kết quả kinh doanh quý III sắp tới.

Đồng thời, ngày 7/10 cũng là thời điểm FTSE Russell quyết định khả năng nâng hạng của Việt Nam. "Tôi rất lạc quan về thông tin này. Tôi nghĩ rằng đây là giai đoạn quan trọng để nhà đầu tư lựa chọn được những nhóm ngành cổ phiếu và mua được ở mức nền giá tốt", ông Sơn nói.

Nhìn về bức tranh toàn cảnh, hầu hết các nhóm ngành đã rơi vào giai đoạn điều chỉnh, tích lũy và đi ngang. Đặc biệt, ở nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Nhưng ngược lại, tuần vừa qua, có một số nhóm ngành đang có sự vận động tốt hơn như vật liệu xây dựng, năng lượng với những cổ phiếu như: HPG, NKG, HSG, BMP, NTP, VCG, PVS, PVD, BSR; nhóm bán lẻ, tiêu dùng có MSN, VNM.

Nhà đầu tư có thể dễ dàng phát hiện ra dòng tiền đang bị chững lại ở nhóm nào và xoay trục sang nhóm nào. Kết hợp với phân tích cơ bản, tôi nghĩ đây là yếu tố giúp nhà đầu tư chọn lựa cổ phiếu tốt về cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, tạo được điểm mua tốt trong ngắn hạn.