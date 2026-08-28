Dòng tiền nghỉ ngơi, thanh khoản tiếp tục sụt giảm, blue-chips giữ cân bằng điểm số

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay sụt giảm 10% so với sáng hôm qua và xuống mức thấp nhất 5 phiên. Dù vậy mức giao dịch chậm không gây “tổn hại” lớn cho thị trường vì nhà đầu tư cầm cổ cũng không chấp nhận bán rẻ.

Nhóm trụ suy yếu nhưng các cổ phiếu blue-chips tầm trung vẫn đủ tốt để giữ cân bằng điểm số.

VN-Index toàn thời gian sáng nay “đánh võng” dưới tham chiếu với đáy thấp nhất lúc 9h52, giảm 12,4 điểm (-0,68%). Chốt phiên sáng chỉ số giảm nhẹ 0,19% (-3,51 điểm).Thay đổi độ rộng cũng cho thấy không có sự áp đảo rõ nét nào: Lúc VN-Index chạm đáy ghi nhận 85 mã tăng/138 mã giảm, lúc 10h30 là 111 mã tăng/133 mã giảm, kết phiên là 120 mã tăng/155 mã giảm.

Về biên độ, trong 155 mã đỏ hiện cũng chỉ có 53 mã giảm quá 1% với thanh khoản chiếm 13,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Ở phía tăng, 36 mã tăng hơn 1% cũng chỉ chiếm 20,3% thanh khoản sàn. Như vậy đại đa số cổ phiếu lẫn thanh khoản tập trung ở nhóm dao động rất hẹp.

VN-Index lình xình yếu sáng nay đến từ nguyên nhân không có trụ dẫn dắt. VIC giảm 0,85%, VHM giảm 0,95%, VCB giảm 0,17% trong khi các blue-chips khác cũng không tốt. TCB giảm mạnh nhất rổ VN30 sau màn tăng đột biến hai phiên trước, sáng nay đã quay đầu giảm 1,76%. Top 10 vốn hóa chỉ còn lại VPB tăng 0,36%, CTG tăng 0,63% và GAS tăng 1,42%.

Bù lại tương quan giá của rổ VN30 không kém, có 14 mã xanh và 13 mã đỏ. Chỉ số đại diện tăng nhẹ 0,1%. Vấn đề ở chỗ số tăng giá chỉ đủ vốn hóa để giữ cân bằng thay vì kéo điểm. Dẫn đầu là SSB tăng 5,63%, FPT tăng 1,94%, STB tăng 1,9%, VRE tăng 1,73%. Vốn hóa cao nhất là STB cũng chỉ đứng thứ 14 trong VN-Index. Hai mã dầu khí có ảnh hưởng tốt nhất là GAS tăng 1,42% và BSR tăng 1,13%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Nét khá tích cực trong giao dịch nhóm blue-chips là thanh khoản duy trì ổn định mức thấp. VN30 chỉ giảm 7% thanh khoản so với sáng hôm qua trong khi cả sàn HoSE giảm 10%, cho thấy sự suy giảm thanh khoản rõ hơn ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Đây cũng là yếu tố chính giúp nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh trên 1% tuy ít về số lượng nhưng lại có tỷ trọng thanh khoản lớn, chiếm 20,3% sàn HoSE. Thực chất giao dịch cũng chỉ tập trung vào FPT với 477,2 tỷ đồng, STB với 159,5 tỷ, VRE với 104,7 tỷ, GAS với 54,8 tỷ, BSR với 51,8 tỷ. Nhóm Midcap chỉ có VCI tăng 1,11% với 138,3 tỷ, PVT tăng 1,24% với 22,8 tỷ là nổi bật.

Ở phía giảm giao dịch lớn nhất cũng chỉ có TCB, khớp 434,7 tỷ đồng, còn lại chỉ khớp loanh quanh vài tỷ tới vài chục tỷ. VJC giảm 1,11%, MWG giảm 1,05%, PNJ giảm 1,19%, DIG giảm 1,75%, DBC giảm 11,1 tỷ là những cổ phiếu duy nhất đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng ở nhóm này.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang duy trì giao dịch cân bằng và vị thế ròng dương nhẹ 94,6 tỷ. Điểm tích cực là khối này hầu như chỉ bán lớn ở VIC với -115,2 tỷ đồng. Ngược lại phía mua có FPT +151,2 tỷ, TCB +62 tỷ, STB +43 tỷ, VPB +28,4 tỷ, VPB +27,7 tỷ.

Hiện tượng sụt giảm thanh khoản trong phiên sáng nay là điều có thể dự đoán trước vì kỳ nghỉ dài ngăn cản tâm lý hưng phấn. Nhà đầu tư vẫn có lý do để lo ngại về rủi ro thông tin trong tuần tới khi thị trường Việt Nam chỉ giao dịch hai phiên. Tuy nhiên sự cân bằng trong tương quan giá cũng như biên độ biên động rất hẹp phản ánh sự bình tĩnh tương tự ở phía người cầm cổ. Trong khi đó nhóm blue-chips neo giữ VN-Index trên mốc 1820 điểm để xác nhận xu hướng tăng đang được thiết lập.