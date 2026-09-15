Lực mua dâng cao, cổ phiếu tăng ào ạt, blue-chips dẫn sóng

Dòng tiền đổ vào cổ phiếu VN30 chiều nay kéo thanh khoản tăng vọt 60% so với phiên sáng, thúc giá tăng mạnh hơn đáng kể. Nhóm ngân hàng có mạnh lên thêm nhưng không đột biến, bù lại rất nhiều cổ phiếu khác bùng nổ.

VN-Index đã giành lại được mốc 1800 điểm và bảo toàn xu hướng tăng ngắn hạn.

VN30-Index đóng cửa tăng 1,17%, chốt phiên sáng chỉ số này tăng 0,78%. Tuy độ rộng rổ blue-chips không thay đổi, nhưng biên độ tăng giá tốt hơn nhiều. Cụ thể, chốt phiên sáng rổ VN30 có 11 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên, trong đó 5 mã tăng vượt 2% thì đóng cửa có 21 mã, riêng số tăng vượt 2% là 9 mã.

Điều khá bất ngờ là cổ phiếu ngân hàng không mạnh thêm rõ rệt. SSB vẫn kịch trần từ sáng và duy nhất SHB tăng thêm 1,32% chiều nay, còn lại đều dưới 1%. STB thậm chí “đi lùi” 0,78%, đảo chiều thành giảm 0,52% lúc đóng cửa. Tuy nhiên nhiều blue-chips khác lại diễn biến tích cực.

Hai cổ phiếu dầu khí là BSR và GAS chiều nay đều nhận thêm lực cầu rất ấn tượng. BSR khớp thêm tới 529,1 tỷ đồng, gấp 3 lần thanh khoản phiên sáng và giá “bay lên” kịch trần. Tính riêng buổi chiều BSR tăng thêm 4,82% so với phiên sáng. GAS cũng tăng thanh khoản gấp đôi, giá tăng thêm 3,04% nữa, đóng cửa tăng tổng cộng 6,65% so với tham chiếu. GVR, cổ phiếu cao su, cũng hưởng lợi từ diễn biến giá dầu, tăng thêm 1,98%, chốt phiên tăng 3,34%. MWG tăng riêng chiều nay khoảng 1,28% và đóng cửa tăng 2,01%... Thống kê rổ VN30 có tới 24 cổ phiếu tăng giá cao hơn phiên sáng, chỉ 5 mã tụt giá. Cổ phiếu đi lùi có cả VIC lẫn VHM, đóng cửa giảm tương ứng 0,04% và 0,42%.

Nếu chiều nay nhóm ngân hàng cũng mạnh thêm rõ nét hơn thì thị trường đã có diễn biến bùng nổ thực sự. Dù vậy tất cả các cổ phiếu lớn nhất nhóm này tiếp tục duy trì biên độ tăng tích cực: VCB tăng 2,56%, BID tăng 2,94%, CTG tăng 2,35%, TCB tăng 1,1%, VPB tăng 1,65%, MBB tăng 1,52%... Tính chung cả ngày, cổ phiếu ngân hàng chiếm 30,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, là thị phần cao nhất 9 phiên trở lại đây. Với rổ VN30, cổ phiếu ngân hàng hôm nay đóng góp 48,4%, cao nhất 24 phiên.

Hiệu ứng tăng giá lan tỏa từ nhóm ngân hàng chiều nay là rất tích cực: Độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 232 mã tăng và 86 mã giảm, trong khi chốt phiên sáng mới có 178 mã tăng/116 mã giảm. Chỉ riêng số cổ phiếu tăng quá 1% đã là 135 mã (phiên sáng 79 mã), trong đó 71 mã tăng vượt 2% (phiên sáng 39 mã). Như vậy mặt bằng giá cổ phiếu cũng được nâng cao đáng kể, bên cạnh số lượng lớn cổ phiếu đổi màu.

Điểm không thay đổi chiều nay là mức độ tập trung vốn vào cổ phiếu ngân hàng, dầu khí vẫn rất cao. Một số mã liên quan đến giá dầu như phân bón hóa chất, cao su cũng mạnh lên rõ hơn: DCM tăng 4,16%, DPM tăng 4,54% với thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng. Ngoài ra VIX tăng 2,38%, GEX tăng 3,14%, GEE tăng 6,93%, PNJ tăng 3,62% là những cổ phiếu midcap khác giao dịch lớn.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tiếp tục giải ngân mạnh mẽ, thậm chí tăng 43% so với phiên sáng. Tuy nhiên phía bán cũng tăng đáng kể, khiến vị thế ròng chỉ đạt +178,8 tỷ đồng, kém hơn mức 538,7 tỷ đồng trong buổi sáng. Dù vậy hôm nay là phiên thứ hai liên tiếp khối này mua ròng rất tốt, sau ngày đầu tuần mua ròng 815 tỷ đồng với cổ phiếu sàn HoSE. Như vậy trong 4 phiên trở lại đây khối này đã mua ròng 3 phiên với quy mô hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày.

Các cổ phiếu được mua ròng mạnh hôm nay xuất hiện nhiều mã ngân hàng: VCB +228,6 tỷ, BID +124,9 tỷ, TCB +104,7 tỷ, MBB +98,4 tỷ, CTG +96,2 tỷ, SSB +92 tỷ, HDB +83,9 tỷ. Ngoài ra có BSR +157,8 tỷ, FPT +82 tỷ, PNJ +58,7 tỷ… Phía bán ròng có VIC -343,3 tỷ, VHM -212,4 tỷ, STB -66 tỷ.