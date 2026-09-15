Cổ phiếu ngân hàng “tái xuất”, VN-Index giành lại mốc 1800, khối ngoại mua ròng mạnh

Thị trường phục hồi khá tốt ngay từ sớm khi cổ phiếu ngân hàng khởi sắc, đặc biệt là các mã trụ. Trong 10 cổ phiếu đỡ điểm nhiều nhất cho VN-Index thì tới 7 mã ngân hàng. Top 10 thanh khoản thị trường sáng nay cũng có mặt 5 mã nhóm này. Chưa hết, Top 10 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng lớn nhất thì 8 mã cũng là ngân hàng.

Cổ phiếu ngân hàng nổi bật trong phiên sáng nay.

VN-Index xanh ngay từ khi mở cửa và càng về cuối phiên càng tốt hơn. Chỉ số vượt mốc 1800 điểm từ khoảng 10h và chốt phiên tại 1802,34 điểm, tăng 0,79% tương đương +14,11 điểm.

Hai cổ phiếu trụ lớn nhất nhóm Vin thì VHM giảm 0,14% còn VIC tăng rất yếu 0,04%. Vai trò lớn nhất dồn vào nhóm ngân hàng, với VCB tăng 1,71%, BID tăng 2,1%, CTG tăng 2,18%, TCB tăng 0,94%, VPB tăng 1,47%. Ngoài ra GAS tăng 3,5%, BSR tăng 1,93% cũng hỗ trợ đáng kể.

Trong toàn nhóm ngân hàng ở các sàn chỉ còn VAB và PCB là đỏ. Hai cổ phiếu dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường là VPB với gần 396 tỷ đồng và VCB với 240,8 tỷ đồng. MBB, SHB, TCB, CTG, HDB là các mã khác nhóm này đạt giao dịch trên ngưỡng trăm tỷ đồng.

VN30-Index chốt phiên sáng nay tăng 0,78% với 25 mã xanh và 3 mã đỏ thì ngân hàng cũng là trụ cột. SSB tăng 6,91%, LPB tăng 2,93% là hai mã mạnh nhất dù vốn hóa chưa thực sự lớn. Toàn rổ có 11 cổ phiếu tăng hơn 1% thì ngân hàng và dầu khí chiếm hết, sót lại duy nhất là GVR tăng 1,34%. Thanh khoản cổ phiếu ngân hàng trên HoSE sáng nay chiếm 33,7% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn, tăng so với tỷ trọng 25,1% của sáng hôm qua. Mức tăng thanh khoản tuyệt đối của nhóm ngân hàng là 522 tỷ đồng trong khi HoSE tăng chưa tới 236 tỷ đồng. Nói cách khác, cổ phiếu ngân hàng đóng vai trò quyết định thúc đẩy thanh khoản tăng sáng nay.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với phần còn lại của thị trường, độ rộng tích cực ngay từ sớm cũng cho thấy trạng thái giao dịch đã cải thiện. Lúc 9h30 sàn HoSE đã có 170 mã tăng/62 mã giảm, đến 10h30 là 185 mã tăng/93 mã giảm, 11h là 171 mã tăng/111 mã giảm và kết phiên là 178 mã tăng/116 mã giảm. Như vậy khả năng duy trì giá là khá ổn định ở nhóm xanh, dù vẫn có một số cổ phiếu lùi xuống dưới tham chiếu.

Điều còn thiếu là thanh khoản không thực sự mạnh ở nhóm tăng, dòng tiền tập trung lớn vào cổ phiếu ngân hàng, ít có sự lan tỏa. Trong 178 cổ phiếu tăng giá, có 79 mã tăng từ 1% trở lên, 11 mã trong số này khớp lệnh vượt trăm tỷ đồng thì VPB, VCB hàng đầu. VIX tăng 3,17%, PLX tăng 3,12%, GEE tăng 6,93%, GEX tăng 3,14%, VND tăng 1,71% là các cổ phiếu khác giao dịch lớn. Phần còn lại đa số khớp lệnh lẻ tẻ. Tổng giá trị khớp lệnh của 79 cổ phiếu tăng mạnh nhất này chiếm 51,1% giao dịch sàn HoSE, nhưng nếu trừ đi 11 sôi động nhất thì phần còn lại chỉ chiếm 15,6%.

Ở phía giảm, điểm tốt là thanh khoản còn kém hơn: DGW giảm 1,09% với 28 tỷ và DGC giảm 1,6% với 13,6 tỷ là hai cổ phiếu duy nhất giảm sâu với thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Hơn chục cổ phiếu khác cũng giảm quá 1% thì khớp lẻ tẻ vài tỷ đồng không đáng kể.

Một bất ngờ lạc quan sáng nay là khối ngoại giải ngân đột biến hơn 1.265 tỷ đồng trên HoSE, mức cao nhất 28 phiên. Giá trị ròng đạt gần 539 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu tháng 8. Loạt cổ phiếu được mua ròng hàng đầu cũng là ngân hàng: VCB +86,8 tỷ, MBB +55,4 tỷ, TCB +44,7 tỷ, SSB +43,7 tỷ, BID +43,4 tỷ, CTG +42,6 tỷ, HDB +38,6 tỷ, VPB +36,8 tỷ. Ngoài ra có thêm FPT +55,6 tỷ và GAS +36,8 tỷ. Phía bán ròng có VHM -81,2 tỷ và VIC -68 tỷ.

Việc VN-Index giành lại được mốc hỗ trợ tâm lý 1800 điểm nhờ sức mạnh của nhóm cổ phiếu ngân hàng là tín hiệu khá tích cực. Nếu diễn biến này được giữ vững thì phiên để “thủng” mốc này hôm qua lại trở thành một phiên “nhiễu kỹ thuật”.