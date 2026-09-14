Blog chứng khoán: Thị trường có thể mở biên độ nếu tin xấu

Cổ phiếu blue-chips có tín hiệu ổn định trở lại sớm hơn sau phiên bán tháo cuối tuần trước, trong khi các mã vừa và nhỏ tiếp tục bị xả. Có vẻ hoạt động đầu cơ trước đó ở nhóm này mạnh và hàng mắc kẹt nhiều hơn.

Tranh minh họa.

VNI đóng cửa phiên đầu tuần chỉ giảm nhẹ 0,39%, VN30 giảm 0,42%. Nhóm blue-chips khá cân bằng về độ rộng và biên độ giảm quá 1% cũng chỉ có 6 mã, trong khi toàn sàn HSX mức giảm này lên tới 148 mã.

Cũng phải nhấn mạnh rằng phiên thứ Sáu tuần trước, tổng số cổ phiếu trong VNI giảm quá 1% là 204 mã, với 15 mã thuộc VN30. Điều này cho thấy mức độ tổn thương đang gia tăng nhanh ở các cổ phiếu vừa và nhỏ. Điều này cũng không có gì bất thường vì các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ thường “chơi” nhiều ở các mã dạng này, chưa kể biên độ tăng trong nhịp vừa rồi không nhiều, nhu cầu vớt vát lợi nhuận sẽ làm gia tăng áp lực. Hôm nay thanh khoản khớp lệnh toàn HSX tăng 220 tỷ nhưng VN30 giảm 465 tỷ, tức là cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giao dịch cỡ 685 tỷ trong khi phần lớn là giá giảm mạnh.

Việc các blue-chips cân bằng lại nhanh hơn có thể giúp điểm số ổn định và “giữ trend” chỉ số, nhưng độ rộng sẽ tiếp tục phản ánh rủi ro cao. Khi diễn biến VNI không hỗ trợ được giao dịch chung tức là tâm lý khá yếu.

Về mặt kỹ thuật VNI hôm nay phản ứng khá tốt với các ngưỡng hỗ trợ và xu hướng tăng ngắn hạn đang có. Chừng nào “trend” chưa gãy thì diễn biến điều chỉnh vẫn chỉ là nhịp lùi trong xu hướng tăng. Tuy nhiên “trend” này có thể gây “ảo giác” vì cổ phiếu đa phần sẽ kém hơn.

Hôm nay VIC được vớt lên buổi chiều, thu hẹp mức giảm làm nhẹ đi ảnh hưởng điểm số. Nhóm ngân hàng lớn cũng không quá tệ, phần lớn vẫn xanh nhẹ. Dầu khí có GAS và BSR tăng tốt. Nếu các blue-chips tiếp tục giữ được cân bằng thì các cổ phiếu vừa và nhỏ có thể bị xả thêm chút nữa rồi ổn định lại vì nhìn chung đây vẫn chỉ là hiệu ứng cung cầu do đầu cơ ngắn hạn thông thường. Tuy vậy cũng có khả năng thị trường sẽ xuất hiện nhịp “bẻ trend” bằng trụ để thúc đẩy áp lực bán dâng cao hơn nữa.

Thông tin quan trọng tuần này là kỳ họp tháng 9 của FED với sự gia tăng xác suất tăng lãi suất. Sau khi số liệu CPI tháng 8 của Mỹ được công bố, thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng gần 90% Fed tăng lãi suất trong tuần này. Nếu kịch bản tăng lãi suất xảy ra thị trường gần như chắc chắn sẽ có diễn biến phản ứng tiêu cực. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội tốt để quan sát phản ứng thực tế trong 1-2 phiên sau đó. Nếu nhịp “bẻ trend” cũng xuất hiện cùng thời điểm thì đó là phép thử tâm lý rất hiệu quả vì mọi yếu tố đều được đẩy lên cao trào. Cho tới lúc đó, hãy cứ ngồi quan sát.

Thị trường phái sinh hôm nay vẫn có thời gian khá dài dao động nhiễu, nhưng basis chặt giúp hạn chế rủi ro. Cả buổi sáng VN30 dao động quanh 1936.xx với nhiều nhịp lên xuống rất khó chịu và stoploss nổ thường xuyên. Nhịp đẹp duy nhất là đầu giờ chiều khi VN30 từ 1936.xx rơi một mạch xuống quanh 1923.xx, basis gần như không đáng kể.

Với việc VN30 ổn định hơn mặt bằng chung thì khả năng trước khi công bố quyết định lãi suất của FED thị trường sẽ co hẹp dao động lại và thanh khoản cũng giảm. Đây là thời điểm phản ứng theo thông tin nên khó hành động, trong khi thị trường có đủ thời gian phản ánh thông tin trước khi bước vào phiên giao dịch giữa tuần.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1928.57. Cản gần nhất ngày mai là 1936; 1945; 1955; 1962; 1972; 1983. Hỗ trợ 1923; 1912; 1902; 1893; 1882; 1867.

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