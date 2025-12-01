Rất khó để kỳ vọng thanh khoản tăng mạnh trong tuần này

Với việc dòng tiền nội thận trọng, chủ yếu do có sự lệch pha giữa chỉ số VN-Index và trạng thái danh mục chỉ số đi một đằng, danh mục đi một nẻo, rất khó để kỳ vọng thanh khoản thị trường tăng mạnh trong tuần tới.

Chốt tuần giao dịch vừa qua, thị trường dừng ở 1.690,99 điểm, tăng 36 điểm (+2,2%) so với tuần trước, kể từ mức đáy chỉ số này đã hồi phục gần +118 điểm (+7,5%).

Như vậy, chỉ số VN-Index khép lại tháng 11 mới mức tăng +3,2% trong bối cảnh thị trường ở vũng trũng thông tin hỗ trợ kéo theo thanh khoản ở mức nền thấp. Yếu tố mùa vụ ở tháng 11 đã phát huy hiệu quả dù thị trường giảm ngay tuần đầu tiên trong chuỗi giảm 4 tuần liên tiếp kể từ vùng đỉnh 1.800 điểm.

Theo thống kê của Chứng khoán MBS, tháng 12 xác suất thị trường tăng điểm cũng khá cao, trong đó 2 năm liền trước thị trường đều tăng điểm. Kết hợp với yếu tố mùa vụ, thị trường sẽ tích cực ở nửa cuối tháng 12 khi các thông tin hỗ trợ hội tụ.

Các điểm nhấn đáng chú ý trong tuần đầu tiên của tháng 12 mà nhà đầu tư cần lưu ý: Thứ nhất, về yếu tố vĩ mô, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện 229/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng tốc hoàn thành mục tiêu 2025, tạo đà cho tăng trưởng. Đối với chính sách tiền tệ: Trong tuần vừa qua, Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh quy mô bơm ròng hơn 73,9 nghìn tỷ đồng trong kỳ - đánh dấu lượng bơm ròng theo tuần lớn nhất kể từ cuối tháng 1/2025.

Định hướng nới lỏng sẽ tiếp tục được duy trì theo xu hướng chung của các ngân hàng trung ương toàn cầu, trong đó Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn đang trong lộ trình cắt giảm lãi suất.

MBS cho rằng động lực tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10% trở lên vẫn là nền tảng cơ bản vững chắc, giúp VN-Index củng cố vùng 1.630-1.650 điểm và hướng tới 1.730 điểm ngắn hạn.

Thứ hai, với việc dòng tiền nội thận trọng, chủ yếu do có sự lệch pha giữa chỉ số VN-Index và trạng thái danh mục chỉ số đi một đằng, danh mục đi một nẻo, rất khó để kỳ vọng thanh khoản thị trường tăng mạnh trong tuần tới, đặc biệt là khi thị trường đang tiền vào vùng cản tâm lý quanh ngưỡng 1.700 điểm.

Theo thống kê, thanh khoản ở chiều phục hồi 3 tuần tăng vừa qua chỉ đạt khoảng 18.800 tỷ đồng khớp lệnh trên sàn HSX so với mức 29.600 tỷ đồng ở chiều giảm (3 tuần trước đó). Cho thấy, nhịp phục hồi của VN-Index đang mang tính thận trọng, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu sản xuất, xuất khẩu và hàng hóa thay vì tập trung ở nhóm cổ phiếu tài chính (Ngân hàng, chứng khoán) và Bất động sản.

Xác suất để chọn được cổ phiếu sinh lời hiện khá thấp khi nhóm cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư ưu thích như: Chứng khoán, Ngân hàng hiện vẫn ở vùng 1.600 điểm, thậm chí một số cổ phiếu ở Chứng khoán, Viettel còn để thủng đáy 1.580 điểm (theo giá đóng cửa).

Trong ngắn hạn nên chọn các nhóm cổ phiếu có mức tương đương hoặc khỏe hơn so với thị trường như: Sản xuất & phân phối điện, Thực phẩm, Vingroup, Logistics, Dầu khí, Cao su tự nhiên, Bán lẻ, … thay vì bắt đáy các cổ phiếu đã giảm sâu ở nhóm tài chính.

Về kỹ thuật, tháng 12 cũng là tháng có xác suất tăng điểm khá cao, sẽ là điểm tựa để thị trường kỳ vọng có nhịp bứt phá vào nửa cuối tháng. Bên cạnh đó, với 3 tuần tăng liên tiếp, lấy lại hơn một phần hai số điểm đã mất trong nhịp giảm 4 tuần trước đó. Hiện chỉ số Vn-Index đã nằm trên tất cả các đường trung bình hay được quan sát, từ MA20, MA50, MA100 cho tới MA200 ngày, củng cố xu hướng tăng và tạo đà kiểm tra vùng cản đáng chú ý ở khu vực 1.720 – 1.730 điểm.

Thị trường sẽ gặp rung lắc khi tiến vào khu vực này khi đây là vùng tập trung thanh khoản khá cao, được tạo bởi cây nến giảm mạnh gần 100 điểm ngày 20/10 vừa qua. Do vậy, kịch bản cơ bản cho thị trường tuần tới nghiêng về khả năng thị trường sẽ tạo một vùng tích lũy quanh ngưỡng 1.700 điểm với thanh khoản thấp, vùng hỗ trợ 1.660 – 1.670 điểm, kháng cự 1.720 – 1.730 điểm.

Nhà đầu tư hạ dần tỷ trọng khi thị trường vượt ngưỡng 1.700 điểm. Tập trung danh mục ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu sản xuất, hàng hóa hoặc nhóm cổ phiếu xuất khẩu như: Thép, Dầu khí, Thủy sản, Cao su tự nhiên, Thực phẩm, Đầu tư công … Đối với nhóm cổ phiếu đã giảm sâu như Chứng khoán, Ngân hàng, bất động sản, …không nên bắt đáy trong kịch bản thị trường điều chỉnh.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích của Chứng khoán Yuanta cho rằng VN-Index duy trì đà tăng trong tuần qua, nhưng mức tăng trưởng suy yếu nhẹ do các thị trường chứng khoán khác tăng trưởng vượt trội, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ở mức tăng trưởng tích cực.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc vẫn là thị trường chứng khoán dẫn đầu tăng trưởng trên toàn cầu, tiếp theo sau là Nhật Bản và Đài Loan bất chấp các căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản, điều này cho thấy dòng tiền vẫn lạc quan vào nhóm cổ phiếu công nghệ hơn lo ngại địa chính trị.

Chỉ số VIX giảm mạnh trở lại cho thấy các nhà đầu tư đã giảm lo ngại trên thị trường chứng khoán. Nhưng vàng vẫn là hàng hóa tăng mạnh nhất cho thấy nhà đầu tư vẫn lựa chọn kênh đầu tư này là nơi trú ẩn khi các căng thẳng địa chính trị leo thang trong tuần qua.

Tăng trưởng của thị trường chứng khoán toàn cầu tích cực hơn, nhưng sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu vẫn đang diễn ra buộc các nhà đầu tư cần thực hiện chiến lược thích nghi và rủi ro địa chính trị mới nổi (Trung Quốc – Nhật Bản, Mỹ - Venezuela) chưa phản ánh vào thị trường chứng khoán.

Tại Việt Nam, khối ngoại có xu hướng giảm dần giá trị giao dịch khi bán ròng xuyên suốt từ 2024 đến nay, trong khi đó điểm đặc biệt là nhóm tổ chức trong nước gia tăng giao dịch từ tháng 05/2025 từ 40 – 50% giá trị giao dịch toàn thị trường và phần còn lại là nhà đầu tư cá nhân trong nước. Kỳ vọng nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giảm bán ròng tại thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.