Quỹ ngoại báo hiệu suất âm do "ôm" hai cổ phiếu ngân hàng rớt mạnh trong tháng 10

Thứ Năm, 27/11/2025
Hiệu suất trên mỗi cổ phiếu của VNH giảm 3,1%, thấp hơn mức giảm 0,7% của chỉ số Vietnam AllShare. Nhóm ngân hàng – tài chính, chiếm tới 38,1% danh mục của quỹ là nguyên nhân chính kéo giảm hiệu suất.
Vietnam Holding (VNH) vừa công bố báo cáo chi tiết về hoạt động trong tháng 10/2025 trong đó nhấn mạnh sau nhiều tháng tăng mạnh, thị trường bước vào giai đoạn tích lũy từ cuối tháng 8 đến hết tháng 10.
Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến tháng 10, hai cổ phiếu này vẫn tăng lần lượt 39,5% và 41,6% đóng góp mức tăng chính vào hiệu suất của quỹ lũy kế từ đầu năm.
Thanh khoản thị trường giảm nhưng vẫn duy trì mức cao 1–1,2 tỷ USD/ngày, phản ánh dòng tiền nhà đầu tư vẫn hoạt động mạnh.
Về mặt định giá, P/E dự phóng năm 2025 của VN-Index ghi nhận mức 15,9 lần – được đánh giá phù hợp với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận 24%. Trong bối cảnh vĩ mô tăng trưởng GDP 8%, tỷ giá chỉ giảm 3,2% trong 10 tháng và khu vực sản xuất hoạt động ở mức cao tiếp tục củng cố triển vọng thị trường chứng khoán giai đoạn tới.
Riêng VNH hiện giao dịch ở mức P/E dự phóng 11,8 lần, cùng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, quỹ nhấn mạnh đây là mức định giá hấp dẫn với nhà đầu tư dài hạn.
Danh mục đầu tư của quỹ tập trung vào các doanh nghiệp trong ngành nghề được đánh giá là trụ cột tăng trưởng kinh tế. Theo đó, Ngân hàng chiếm tỷ trọng 38,1%, bất động sản tỷ trọng 18,1% và bán lẻ 10,6%. MWG - khoản đầu tư lớn nhất, chiếm 9,6% NAV – ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh.
VNH nhấn mạnh quý 3 và làn sóng IPO tiếp tục được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường khi năm 2025 bước vào giai đoạn cuối.
Về vĩ mô, dù tháng 10 đầy “giông bão” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, những yếu tố cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam như lực lượng lao động trẻ, vị trí chiến lược, cải cách môi trường kinh doanh và dòng vốn FDI mạnh mẽ, vẫn duy trì ổn định. Tính đến hết 10 tháng 2025, hiệu suất VNH tăng 7,5% cho thấy khả năng tạo lợi nhuận ngay trong giai đoạn biến động mà vẫn giữ vững kỷ luật đầu tư.
Tháng 10 chứng kiến thời tiết khắc nghiệt tại Việt Nam, khi các đợt bão lớn gây lũ lụt kéo dài sang đầu tháng 11. Mưa bão làm tăng trưởng bán lẻ hạ nhiệt còn 7,2% do người dân hạn chế mua sắm trực tiếp. Tuy vậy, hoạt động sản xuất vẫn duy trì ổn định, tạo điểm sáng cho nền kinh tế.
Chỉ số PMI của Việt Nam tăng mạnh lên 54,4 – mức cao nhất và vượt xa Trung Quốc (50,6), EU (50), Nhật Bản (49,4) và Hàn Quốc (48,2). Diễn biến này cho thấy nền công nghiệp Việt Nam đang chuyển biến mang tính cấu trúc, bất chấp tác động của thiên tai.
Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ xuất khẩu. Trong 10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tăng 18,2% so với cùng kỳ, đưa thặng dư thương mại lên 19,6 tỷ USD. Nhóm máy tính và sản phẩm điện tử tăng 47,9%, chiếm 22,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, củng cố vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
FDI cũng tiếp tục duy trì tích cực. Giải ngân đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ; trong khi vốn đăng ký đạt 31,5 tỷ USD, tăng 15,6%, phản ánh niềm tin dài hạn của khối doanh nghiệp quốc tế đối với Việt Nam. Đầu tư công được giải ngân khoảng 70% kế hoạch năm bất chấp thời tiết bất lợi.
Vietnam Holding không phải là quỹ duy nhất báo hiệu suất âm trong tháng 10 khó khăn. Theo thống kê của FiinTrade, có 51/73 ghi nhận hiệu suất âm trong tháng 10/2025, mặc dù vậy đã cải thiện đáng kể so với 63 quỹ âm trên tổng số 73 quỹ trong tháng 9.
Ngoại lệ là nhóm quỹ ETF tham chiếu theo VNDiamond và VN30 tăng lần lượt +2% và +1,2%, dẫn dắt bởi VJC, FPT, MWG, PNJ. Đáng chú ý, quỹ Đầu tư Tăng trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) là điểm sáng khi đạt hiệu suất +3,3%, đảo chiều mạnh so với tháng 9 (-4,7%) nhờ danh mục tập trung vào FPT, MWG, PNJ, MCH và NLG, đây đều là các cổ phiếu tăng giá trong tháng.
Mặc dù lợi nhuận suy giảm trong tháng 9 và 10/2025, hiệu suất lũy kế 10 tháng năm 2025 của các quỹ Cổ phiếu vẫn cao so với cùng kỳ, nhờ mức tăng mạnh trong giai đoạn tháng 6–8/2025. Tính chung 10 tháng, nhóm quỹ đạt mức sinh lời bình quân +20,4%, cao hơn đáng kể so với +16,7% của 10 tháng năm 2024.
Các nhóm quỹ ETF ngoại đạt hiệu suất 10 tháng năm 2025 vượt trội so với cùng kỳ, nhưng vẫn chịu áp lực rút ròng mạnh, đáng chú ý là Fubon FTSE Vietnam và VanEck Vietnam ETF – hai quỹ đang có tỷ trọng cổ phiếu cao (>99%) trong danh mục.
Ở nhóm quỹ mở, hiệu suất của PYN Elite là 38,6% trong 10 tháng năm 2025 đã bao gồm tác động bởi tỷ giá, thấp hơn đáng kể so với hiệu suất 9 tháng năm 2025 tăng 48,2% do lợi nhuận giảm -6,5% trong tháng 10.
Giá trị khớp lệnh hai sàn phiên chiều nay đã giảm thêm 9% so với buổi sáng, kéo thanh khoản cả ngày giảm 13% so với hôm qua. Dòng tiền hưng phấn đã suy yếu đáng kể, dù các trụ vẫn làm tốt nhiệm vụ nâng đỡ điểm số.
Theo báo cáo, giá vàng sẽ dao động trong khoảng 3.950 - 4.950 USD/oz trong năm tới...
Ngày 26/11/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Đầu tư Lucky House.
Sau phiên tăng tích cực hôm qua, tâm lý chùng xuống kết hợp với các trụ chậm lại khiến giao dịch giằng co suốt cả phiên sáng nay. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sụt giảm 13% với độ rộng cân bằng và phần lớn cổ phiếu dao động rất hẹp.
Ngày 26/11, Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB, Chủ tịch HĐQT SHS vinh dự có mặt trong Top 10 doanh nhân xuất sắc nhất Giải thưởng Sao Đỏ năm nay.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: