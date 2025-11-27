Quỹ ngoại báo hiệu suất âm do "ôm" hai cổ phiếu ngân hàng rớt mạnh trong tháng 10

Hiệu suất trên mỗi cổ phiếu của VNH giảm 3,1%, thấp hơn mức giảm 0,7% của chỉ số Vietnam AllShare. Nhóm ngân hàng – tài chính, chiếm tới 38,1% danh mục của quỹ là nguyên nhân chính kéo giảm hiệu suất.

Vietnam Holding (VNH) vừa công bố báo cáo chi tiết về hoạt động trong tháng 10/2025 trong đó nhấn mạnh sau nhiều tháng tăng mạnh, thị trường bước vào giai đoạn tích lũy từ cuối tháng 8 đến hết tháng 10.

Hiệu suất trên mỗi cổ phiếu của VNH giảm 3,1%, thấp hơn mức giảm 0,7% của chỉ số Vietnam AllShare. Nhóm ngân hàng – tài chính, chiếm tới 38,1% danh mục của quỹ là nguyên nhân chính kéo giảm hiệu suất. Trong đó, MBB giảm 1,3% và TCB giảm 6% trong tháng 10.

Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến tháng 10, hai cổ phiếu này vẫn tăng lần lượt 39,5% và 41,6% đóng góp mức tăng chính vào hiệu suất của quỹ lũy kế từ đầu năm.

Thanh khoản thị trường giảm nhưng vẫn duy trì mức cao 1–1,2 tỷ USD/ngày, phản ánh dòng tiền nhà đầu tư vẫn hoạt động mạnh.

Về mặt định giá, P/E dự phóng năm 2025 của VN-Index ghi nhận mức 15,9 lần – được đánh giá phù hợp với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận 24%. Trong bối cảnh vĩ mô tăng trưởng GDP 8%, tỷ giá chỉ giảm 3,2% trong 10 tháng và khu vực sản xuất hoạt động ở mức cao tiếp tục củng cố triển vọng thị trường chứng khoán giai đoạn tới.

Riêng VNH hiện giao dịch ở mức P/E dự phóng 11,8 lần, cùng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, quỹ nhấn mạnh đây là mức định giá hấp dẫn với nhà đầu tư dài hạn.

Danh mục đầu tư của quỹ tập trung vào các doanh nghiệp trong ngành nghề được đánh giá là trụ cột tăng trưởng kinh tế. Theo đó, Ngân hàng chiếm tỷ trọng 38,1%, bất động sản tỷ trọng 18,1% và bán lẻ 10,6%. MWG - khoản đầu tư lớn nhất, chiếm 9,6% NAV – ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh.

VNH nhấn mạnh quý 3 và làn sóng IPO tiếp tục được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường khi năm 2025 bước vào giai đoạn cuối.

Về vĩ mô, dù tháng 10 đầy “giông bão” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, những yếu tố cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam như lực lượng lao động trẻ, vị trí chiến lược, cải cách môi trường kinh doanh và dòng vốn FDI mạnh mẽ, vẫn duy trì ổn định. Tính đến hết 10 tháng 2025, hiệu suất VNH tăng 7,5% cho thấy khả năng tạo lợi nhuận ngay trong giai đoạn biến động mà vẫn giữ vững kỷ luật đầu tư.

Tháng 10 chứng kiến thời tiết khắc nghiệt tại Việt Nam, khi các đợt bão lớn gây lũ lụt kéo dài sang đầu tháng 11. Mưa bão làm tăng trưởng bán lẻ hạ nhiệt còn 7,2% do người dân hạn chế mua sắm trực tiếp. Tuy vậy, hoạt động sản xuất vẫn duy trì ổn định, tạo điểm sáng cho nền kinh tế.

Chỉ số PMI của Việt Nam tăng mạnh lên 54,4 – mức cao nhất và vượt xa Trung Quốc (50,6), EU (50), Nhật Bản (49,4) và Hàn Quốc (48,2). Diễn biến này cho thấy nền công nghiệp Việt Nam đang chuyển biến mang tính cấu trúc, bất chấp tác động của thiên tai.

Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ xuất khẩu. Trong 10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tăng 18,2% so với cùng kỳ, đưa thặng dư thương mại lên 19,6 tỷ USD. Nhóm máy tính và sản phẩm điện tử tăng 47,9%, chiếm 22,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, củng cố vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

FDI cũng tiếp tục duy trì tích cực. Giải ngân đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ; trong khi vốn đăng ký đạt 31,5 tỷ USD, tăng 15,6%, phản ánh niềm tin dài hạn của khối doanh nghiệp quốc tế đối với Việt Nam. Đầu tư công được giải ngân khoảng 70% kế hoạch năm bất chấp thời tiết bất lợi.

Vietnam Holding không phải là quỹ duy nhất báo hiệu suất âm trong tháng 10 khó khăn. Theo thống kê của FiinTrade, có 51/73 ghi nhận hiệu suất âm trong tháng 10/2025, mặc dù vậy đã cải thiện đáng kể so với 63 quỹ âm trên tổng số 73 quỹ trong tháng 9.

Ngoại lệ là nhóm quỹ ETF tham chiếu theo VNDiamond và VN30 tăng lần lượt +2% và +1,2%, dẫn dắt bởi VJC, FPT, MWG, PNJ. Đáng chú ý, quỹ Đầu tư Tăng trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) là điểm sáng khi đạt hiệu suất +3,3%, đảo chiều mạnh so với tháng 9 (-4,7%) nhờ danh mục tập trung vào FPT, MWG, PNJ, MCH và NLG, đây đều là các cổ phiếu tăng giá trong tháng.

Mặc dù lợi nhuận suy giảm trong tháng 9 và 10/2025, hiệu suất lũy kế 10 tháng năm 2025 của các quỹ Cổ phiếu vẫn cao so với cùng kỳ, nhờ mức tăng mạnh trong giai đoạn tháng 6–8/2025. Tính chung 10 tháng, nhóm quỹ đạt mức sinh lời bình quân +20,4%, cao hơn đáng kể so với +16,7% của 10 tháng năm 2024.

Các nhóm quỹ ETF ngoại đạt hiệu suất 10 tháng năm 2025 vượt trội so với cùng kỳ, nhưng vẫn chịu áp lực rút ròng mạnh, đáng chú ý là Fubon FTSE Vietnam và VanEck Vietnam ETF – hai quỹ đang có tỷ trọng cổ phiếu cao (>99%) trong danh mục.

Ở nhóm quỹ mở, hiệu suất của PYN Elite là 38,6% trong 10 tháng năm 2025 đã bao gồm tác động bởi tỷ giá, thấp hơn đáng kể so với hiệu suất 9 tháng năm 2025 tăng 48,2% do lợi nhuận giảm -6,5% trong tháng 10.