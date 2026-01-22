Thứ Sáu, 23/01/2026

Trang chủ Thế giới

Đồng tiền số Trump mất giá 94% trong 1 năm

Bình Minh

22/01/2026, 18:58

Sau 1 năm, giá trị của đồng tiền số này chỉ còn 4,86 USD, giảm 94% so với mức đỉnh...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá đồng tiền số loại memecoin của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm hơn 90% so với đỉnh, cho thấy sự sụt giảm mạnh mẽ trong mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với loại tiền điện tử gây tranh cãi này.

Được ra mắt trước khi ông Trump nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1 năm ngoái, đồng memecoin $TRUMP đã từng tăng vọt trong chớp nhoáng từ mức 1,2 USD lên đến đỉnh cao 75,35 USD - theo dữ liệu từ trang CoinMarketCap. Tuy nhiên, một năm sau, giá trị của đồng tiền số này chỉ còn 4,86 USD, giảm 94% so với mức đỉnh.

Sự sụt giảm mạnh mẽ này có thể khiến nhiều nhà đầu tư mua vào ở thời điểm giá cao phải chịu tổn thất nặng nề. Theo một cuộc điều tra gần đây của tờ báo Financial Times, các hoạt động kinh doanh tiền điện tử của gia đình ông Trump đã mang về hơn 1 tỷ USD lợi nhuận trước thuế.

Tâm trạng hưng phấn của nhà đầu tư đối với memecoin đã đạt đỉnh điểm vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Những đồng tiền số có mức độ biến động lớn này - có thể được phát hành bởi bất kỳ ai trên mạng internet - không có giá trị cơ bản, mô hình kinh doanh hay dòng tiền, mà chỉ dựa vào sự nổi tiếng và mối quan hệ, cùng các khoảnh khắc lan truyền (viral) hoặc các nhân vật được quan tâm để tạo ra những làn sóng đầu cơ.

Mặc dù giá trị đã giảm, $TRUMP vẫn là đồng memecoin lớn thứ 5 theo vốn hóa thị trường, theo CoinMarketCap. Điều tra của Financial Times đã phát hiện rằng các đồng $TRUMP và $MELANIA - một memecoin của vợ ông Trump là bà Melania Trump - đã tạo ra khoảng 427 triệu USD từ doanh thu bán hàng và phí giao dịch.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ này, ông Trump đã ủng hộ mạnh mẽ lĩnh vực tiền điện tử bằng cách bổ nhiệm các nhà quản lý ủng hộ tiền điện tử, đưa ra các chính sách thuận lợi cho ngành, và ân xá cho một số tội phạm trong lĩnh vực này. Ngoài ra, gia đình Trump đã khởi động một số hoạt động kinh doanh tiền điện tử.

Diễn biến giá đồng memecoin $TRUMP trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/$TRUMP - Nguồn: FT.
Diễn biến giá đồng memecoin $TRUMP trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/$TRUMP - Nguồn: FT.

Các chuyên gia quản trị đang kêu gọi các quy tắc cấu trúc thị trường tiền điện tử của Mỹ - hiện đang được xây dựng tại Washington - cần bao gồm các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt để chống lại xung đột lợi ích của chính phủ. Các nhóm như Democracy Defenders Action và Project on Government Oversight đã viết thư cho Thượng viện Mỹ và tuần trước, kêu gọi đưa vào các biện pháp không cho phép tổng thống và các quan chức cấp cao khác sở hữu hoặc giao dịch tiền điện tử.

Trong khi đó, các công ty của nhà Trump đang tiếp tục có các hoạt động tiền số khác. Trump Media & Technology Group, công ty điều hành nền tảng Truth Social và do gia đình vị Tổng thống kiểm soát, đang có kế hoạch phát hành một đồng tiền điện tử mới đến các cổ đông vào ngày 2/2 tới, như một phần của thỏa thuận với sàn giao dịch Crypto.com - theo Financial Times.

memecoin thế giới tiền số Trump

