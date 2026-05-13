Dòng tiền thông minh năm 2026 đang dịch chuyển về đâu?
Khánh Huyền
13/05/2026, 12:00
Nhà đầu tư giàu kinh nghiệm thường không nhìn biến động thị trường như những tín hiệu ngắn hạn, mà xem đó là bản đồ dịch chuyển của dòng tiền. Trong bối cảnh thị trường nhiều rung lắc, dòng vốn có xu hướng tìm đến các tài sản sở hữu giá trị nội tại bền vững, đặc biệt là những tài sản mang tính khan hiếm cao và khó tái tạo.
Diễn biến giai đoạn 2024–2026 tiếp tục cho thấy không phải mọi loại tài sản đều phản ứng giống nhau trước biến động kinh tế và địa chính trị. Trong khi lãi suất tiết kiệm thực duy trì ở mức thấp và thị trường tài chính chịu ảnh hưởng mạnh từ yếu tố bên ngoài, bất động sản hạng sang tại các vị trí đắc địa lại ghi nhận xu hướng tăng trưởng ổn định hơn, nhờ nguồn cầu bền vững từ nhóm khách hàng trung lưu và thượng lưu ngày càng mở rộng.
Theo Cushman & Wakefield, giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội trong quý 1/2026 tăng 36%38% so với cùng kỳ năm trước; phân khúc cao cấp và hạng sang chiếm hơn 77% nguồn cung mới trên thị trường. Trong khi đó, Savills ghi nhận giá căn hộ tại Hà Nội tăng trung bình khoảng 22% mỗi năm trong 5 năm liên tiếp.
Các dữ liệu này phản ánh sức cầu thực đối với phân khúc cao cấp trong bối cảnh quỹ đất đô thị tại những vị trí đẹp ngày càng hạn chế.
“Khi lạm phát làm suy giảm giá trị tiền mặt và thị trường tài chính biến động mạnh, bất động sản hạng sang tại các vị trí chiến lược tiếp tục được xem là kênh bảo toàn tài sản và tích lũy giá trị dài hạn.”
Theo giới quan sát, nhà đầu tư dài hạn hiện không còn chỉ nhìn vào “phân khúc”, mà quan tâm nhiều hơn tới sự hội tụ của ba yếu tố: vị trí khan hiếm, chất lượng phát triển dự án và tiềm năng hạ tầng dài hạn. Đây cũng là những yếu tố tạo nên khả năng duy trì giá trị của tài sản theo thời gian.
HỒ TÂY: TỪ GIÁ TRỊ DI SẢN ĐẾN HÀNH LANG HẠ TẦNG CHIẾN LƯỢC
Từ lâu, Hồ Tây được xem là một trong những khu vực có giá trị lịch sử và không gian sống đặc biệt của Hà Nội. Tuy nhiên, giai đoạn 2020–2026 đánh dấu bước chuyển mới khi khu vực này đồng thời hưởng lợi từ nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn.
Trục cầu Nhật Tân – Võ Chí Công tiếp tục đóng vai trò kết nối trực tiếp sân bay Nội Bài với khu vực trung tâm phía Tây Hồ. Trong khi đó, cầu Tứ Liên được kỳ vọng mở rộng liên kết với Đông Anh – khu vực đang hình thành cực tăng trưởng kinh tế mới phía Bắc Thủ đô.
Song song, tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) và quy hoạch hành lang sông Hồng quy mô gần 11.000 ha qua 13 quận, huyện được đánh giá sẽ tạo thêm động lực phát triển dài hạn cho trục Hồ Tây – sông Hồng.
Theo thống kê của Savills, khu vực Tây Hồ ghi nhận mức tăng giá xấp xỉ 40% mỗi năm trong 5 năm liên tiếp, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường Hà Nội. Đối với các dự án đạt tiêu chuẩn hạng sang thực sự, mức giá ngày càng phản ánh rõ yếu tố khan hiếm của quỹ đất ven hồ.
THE REFLECTION WEST LAKE VÀ BÀI TOÁN TÀI SẢN DÀI HẠN
Trong bối cảnh đó, Kusto Home phát triển dự án The Reflection West Lake theo định hướng giới hạn nguồn cung và tập trung vào trải nghiệm sống cao cấp.
Dự án gồm 154 căn hộ tại khu vực Tây Hồ, trong đó chỉ có 29 căn ba phòng ngủ diện tích trên 100 m². Nhiều căn sở hữu tầm nhìn trực diện Hồ Tây, sông Hồng hoặc không gian xanh nội đô.
Ông Sergey Nam, Tổng giám đốc Kusto Home, cho biết: “Khi đã trải nghiệm nhiều chuẩn mực sống quốc tế, nhóm khách hàng thành đạt không còn tìm kiếm những không gian sống đại trà. Điều họ quan tâm là một nơi vừa có bản sắc địa phương, vừa đáp ứng tiêu chuẩn vận hành quốc tế theo hướng tinh tế và bền vững.”
Theo đại diện doanh nghiệp, việc giới hạn số lượng căn hộ là lựa chọn mang tính chiến lược nhằm duy trì chất lượng không gian sống và tính độc bản của dự án.
Dự án cũng nằm trong tổ hợp có sự hiện diện của khách sạn Radisson, thương hiệu vận hành quốc tế đang hoạt động tại hơn 120 quốc gia, qua đó bổ sung hệ tiện ích và dịch vụ theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp cho cư dân.
Trong chu kỳ mới của thị trường, câu hỏi của nhà đầu tư không còn đơn thuần là “có nên đầu tư bất động sản hay không”, mà là tài sản nào đủ khả năng duy trì giá trị trong dài hạn.
Giới phân tích cho rằng các dự án sở hữu quỹ đất khan hiếm, hưởng lợi từ hạ tầng chiến lược và được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ tiếp tục là nhóm tài sản thu hút dòng tiền trong giai đoạn tới.
Ở góc độ đó, The Reflection West Lake được xem là một ví dụ cho xu hướng dịch chuyển của dòng vốn vào các tài sản mang tính giới hạn nguồn cung và giá trị tích lũy dài hạn - đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét hơn giữa “tài sản có giá” và “tài sản có giá trị”.
The Reflection West Lake - được phát triển bởi Kusto Home
Lượng rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng và môi trường đô thị Hà Nội. Vì vậy, đổi mới mô hình quản lý rác thải theo hướng hiện đại, xanh và tuần hoàn được xem là giải pháp quan trọng để hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững…
Tăng cường giải pháp giảm thiểu rủi ro lao động trong xây dựng
Ngày 12/5/2026, Bộ Xây dựng phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2026, nhằm đẩy mạnh giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro và bảo đảm an toàn cho người lao động trong ngành xây dựng...
Thanh tra chuyên đề nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại nhiều địa phương
Thanh tra Chính phủ vừa công bố các Quyết định số 295/QĐ-TTCP, 297/QĐ-TTCP và 293/QĐ-TTCP về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bắc Ninh, Hải Phòng và Hà Nội. Mục đích nhằm đánh giá thực trạng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; làm rõ kết quả đạt được trong công tác sắp xếp, xử lý tài sản công…
Bất động sản tăng tốc phục hồi, nhà ở vừa túi tiền vẫn "khát" nguồn cung
Thị trường bất động sản năm 2026 được kỳ vọng bước vào chu kỳ phục hồi mới nhờ lực đẩy từ đầu tư công, tháo gỡ pháp lý và ổn định vĩ mô. Tuy nhiên, "bài toán" thiếu hụt nhà ở vừa túi tiền vẫn là thách thức lớn khi giá nhà tiếp tục tăng nhanh hơn thu nhập của người dân…
Đồng Nai quy hoạch đô thị sân bay hơn 6.300 ha phía Tây Long Thành
Đồng Nai sẽ phát triển khu đô thị cửa ngõ phía Tây sân bay Long Thành theo mô hình đô thị sân bay tích hợp giao thông (TOD), quy mô hơn 6.300 ha, dự kiến thu hút khoảng 400.000 – 450.000 người vào năm 2045...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: