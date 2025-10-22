Dòng tiền tổ chức mua mạnh qua khớp lệnh

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay tuy bán ròng 844.9 tỷ đồng nhưng riêng khớp lệnh họ mua ròng 1655.3 tỷ đồng.

Không có sự bán tháo ồ ạt nào khi hôm nay lô hàng của phiên kỷ lục bay 95 điểm về tài khoản nhà đầu tư. Thị trường dù có có lúc đánh võng rớt thêm 35 điểm nữa nhưng cung bị bo lại VN-Index buộc phải quay đầu đi lên, chốt phiên tăng 15 điểm tiến về vùng 1.678,50.

Độ rộng rất đẹp 218 mã tăng trên 113 mã giảm điểm, với thanh khoản thấp 32.500 tỷ đồng khớp lệnh cả ba phiên. Ngân hàng xanh mướt, dù mức tăng cổ phiếu không quá mạnh nhưng sự đồng thuận đang rất cao. Hàng loạt nhóm vốn hóa lớn tăng như VCB, CTG, TCB, MBB, BID, VPB.

Chứng khoán yếu hơn chút cổ phiếu TCX mới lên sàn đã quay đầu giảm 1,84% cùng đó là SSI, VND, VCI. Bất động sản bật tăng kịch trần ở cổ phiếu CEO, nhiều cổ phiếu nhà đất cũng tăng theo như KDH, DIG, DXG, PDR trong khi VIC giảm nhẹ 0,2% và NVL thoát sàn giảm 2,78%.

Ở các nhóm ngành còn lại, FPT hôm nay tăng thêm 4,3% nữa, nhiều cổ phiếu tiêu dùng bán lẻ, vận tải hàng không, năng lượng bứt phá trở lại như ACV, MSN, GAS, GVR, BSR, PLX, DGC... Top cổ phiếu kéo điểm cho thị trường hôm nay lại là VPL đóng góp gần 2 điểm cho chỉ số chung ngoài ra còn VHM, GAS, FPT, BSR, CTG.

Nhà đầu tư nước ngoài mới hôm qua còn bắt đáy gom ròng hôm nay quay lưng xả ròng 1843.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1526.5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, TCX, VRE, GEX, GMD, PNJ, VTP, FRT, HDB, DGW.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: CTG, HPG, VCI, MBB, VCB, SSI, VJC, VHM, MWG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 2651.9 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 140.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, SHB, VJC, CTG, VCI, MWG, VHM, SSI, MSN, VCB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: FPT, VPB, VIC, GEX, TCB, DXG, VIX, BAF, EIB.

Tự doanh bán ròng 173.5 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 269.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, MBB, KDH, VPB, E1VFVN30, DPM, CTG, VCG, GEX, EIB.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIC, VHM, HPG, TCB, VJC, VNM, LPB, ACB, VIB, MWG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 844.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1655.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, SHB, TCX, GMD, KDH, VRE, VJC, FUEVN100, PVD, PNJ.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VIC, VPB, TCB, VIX, VHM, VND, VCB, CTG, VNM, MSN.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 4.672,7 tỷ đồng, tăng +68,5% so với phiên liền trước và đóng góp 13,1% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với 12,7 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 2.413 tỷ đồng được Tổ chức trong nước bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Hóa chất, Bán lẻ, Phần mềm, Vật liệu xây dựng & nội thất trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Thực phẩm, Thiết bị điện. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.