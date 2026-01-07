Dòng tiền xoay trục mạnh, đổ vào các quỹ ETF cổ phiếu Mỹ

Diễn biến này cho thấy dòng vốn vẫn ưu tiên các rổ chỉ số cổ phiếu Mỹ trong giai đoạn đầu năm, bất chấp việc các chỉ số thị trường điều chỉnh nhẹ.

Trong tuần giao dịch vừa qua, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận nhịp điều chỉnh nhẹ trong bối cảnh thanh khoản suy yếu do kỳ nghỉ cuối năm và tâm lý thận trọng quay trở lại đối với nhóm cổ phiếu công nghệ sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Các phiên đầu tuần cho thấy áp lực chốt lời gia tăng tại nhóm công nghệ, khiến các chỉ số chính đồng loạt giảm điểm.

Đến phiên giao dịch ngày 02/01, thị trường chuyển sang trạng thái dao động giằng co khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ nhích lên cùng với việc đồng đô la Mỹ (USD) mạnh hơn, qua đó khiến thị trường tiến hành tái định giá kỳ vọng về lộ trình lãi suất trong giai đoạn đầu năm.

Kết thúc tuần, chỉ số Standard & Poor’s 500 (S&P 500) giảm 1,1% so với tuần trước (week-over-week), chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,6% so với tuần trước, trong khi chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,7% so với tuần trước.

Song song với nhịp điều chỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ, dòng tiền vào các quỹ hoán đổi danh mục (Exchange-Traded Fund – ETF) tại Mỹ gần như đi ngang so với tuần trước đó. Tổng giá trị huy động ròng đạt 36,19 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% so với tuần trước.

Điểm đáng chú ý là sự xoay trục mạnh mẽ của dòng tiền sang các quỹ ETF cổ phiếu Mỹ, với giá trị hút ròng lên tới 27,59 tỷ USD, tăng 92,5% so với tuần trước. Diễn biến này cho thấy dòng vốn vẫn ưu tiên các rổ chỉ số cổ phiếu Mỹ trong giai đoạn đầu năm, bất chấp việc các chỉ số thị trường điều chỉnh nhẹ.

Ngược lại, ETF trái phiếu Mỹ ghi nhận dấu hiệu hạ nhiệt khi giá trị hút ròng giảm xuống còn 9,07 tỷ USD, tương đương mức giảm 49,1% so với tuần trước.

Đối với các quỹ ETF đầu tư ra ngoài nước Mỹ, dòng tiền thể hiện sự thận trọng rõ rệt hơn. Cụ thể, ETF cổ phiếu ngoài Mỹ chỉ hút ròng 4,42 tỷ USD, giảm mạnh 65,4% so với tuần trước, trong khi ETF trái phiếu ngoài Mỹ hút ròng 1,18 tỷ USD, giảm 33,9% so với tuần trước. Việc đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cùng tăng trong tuần đã làm suy giảm sức hấp dẫn tương đối của các tài sản ngoài Mỹ, qua đó khiến hoạt động giải ngân ra thị trường quốc tế chững lại.

Trong khi đó, dòng vốn vào các quỹ ETF hàng hóa đảo chiều sang trạng thái rút ròng với giá trị -0,52 tỷ USD, sau khi ghi nhận mức hút ròng mạnh trong tuần trước đó. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá vàng hạ nhiệt cùng với xu hướng tăng giá của đồng đô la Mỹ.

Nhìn chung, tổng dòng tiền vào các quỹ ETF không suy giảm đáng kể, tuy nhiên cấu trúc dòng vốn cho thấy sự ưu tiên tiếp tục nghiêng về thị trường Mỹ, đồng thời giảm tỷ trọng phân bổ vào hàng hóa và các tài sản ngoài Mỹ trong tuần giao dịch ngắn.

Tại khu vực châu Á, dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận sự phân hóa mạnh trong tuần đầu năm. Đáng chú ý, thị trường Ấn Độ bị rút ròng 1,54 tỷ USD, tăng mạnh so với tuần trước đó, trong bối cảnh đồng rupee tiếp tục mất giá bất chấp các biện pháp can thiệp quy mô lớn từ Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (Reserve Bank of India). Đồng thời, tâm lý nhà đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng trước triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp và các yếu tố bất định liên quan đến thương mại quốc tế.

Ngược lại, dòng tiền tiếp tục tìm đến các thị trường gắn chặt với chuỗi giá trị công nghệ. Thị trường Đài Loan tiếp tục hút ròng 1,04 tỷ USD, trong khi Hàn Quốc đảo chiều sang trạng thái rút ròng 316,6 triệu USD sau tuần hút ròng mạnh trước đó.

Bên cạnh đó, Indonesia duy trì hút ròng 124,4 triệu USD, nhờ định hướng chính sách ưu tiên ổn định tỷ giá của Ngân hàng Trung ương Indonesia (Bank Indonesia) cùng với kỳ vọng tăng trưởng kinh tế năm 2026 tương đối vững chắc, giúp thị trường này giữ được sức hấp dẫn so với các thị trường nhạy cảm hơn trước biến động của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Dòng vốn vào các quỹ ETF tại khu vực Đông Nam Á tiếp tục trong trạng thái rút ròng nhưng mức độ đã thu hẹp đáng kể so với tuần trước, với tổng giá trị rút ròng 2,88 triệu USD. Trong đó, Singapore (định danh bằng đồng USD) và Việt Nam lần lượt hút ròng 4,47 triệu USD và 2,38 triệu USD. Ngược lại, Thái Lan bị rút ròng 5,10 triệu USD, Philippines rút ròng 3,74 triệu USD và Indonesia rút ròng 0,89 triệu USD.

Riêng các quỹ ETF có phân bổ đầu tư vào thị trường Việt Nam ghi nhận trạng thái rút ròng nhẹ. Áp lực rút vốn chủ yếu đến từ quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF với giá trị -2,29 triệu USD và quỹ E1VFVN30 ETF với giá trị -0,81 triệu USD. Ở chiều ngược lại, quỹ FUEVFVND ETF hút ròng 0,73 triệu USD, góp phần cân bằng một phần áp lực rút vốn chung.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận mua ròng 1.568 tỷ đồng, đi ngang so với tuần trước. Hoạt động mua ròng tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu STB với giá trị 674 tỷ đồng, FPT với 526 tỷ đồng và MWG với 453 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung tại VIC với giá trị -892 tỷ đồng, VHM với -460 tỷ đồng và BWE với -328 tỷ đồng.

Với bối cảnh dòng vốn toàn cầu đang có xu hướng ổn định trở lại và sự cải thiện tương đối của tâm lý nhà đầu tư, xu hướng mua ròng của khối ngoại tại thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026.