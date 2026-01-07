Tổ chức trong nước "quay xe" bán ròng

Nhà đầu tư tổ chức trong nước phiên hôm qua mua ròng 36.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 459.6 tỷ đồng.

Sức hút của nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục đóng vai trò chất xúc tác chính, kéo dòng tiền lan tỏa mạnh sang nhóm vốn hóa lớn và giúp VN-Index vượt qua ngưỡng tâm lý 1.800 điểm một cách khá nhẹ nhàng. Nếu như trong buổi sáng, thị trường vẫn duy trì trạng thái giằng co với sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, thì sang phiên chiều, cục diện đã thay đổi hoàn toàn khi dòng tiền lớn ồ ạt đổ vào rổ VN30.

Kết phiên, VN-Index bứt phá mạnh 27 điểm, vươn lên vùng 1.816,27 điểm, đi kèm thanh khoản gần 30.000 tỷ đồng trên cả ba sàn một con số cho thấy tâm lý hưng phấn đã quay trở lại rõ rệt. Độ rộng thị trường được cải thiện đáng kể với 167 mã tăng so với 153 mã giảm, phản ánh sự lan tỏa tích cực hơn so với các phiên trước đó, dù mức độ đồng đều vẫn chưa thực sự áp đảo.

Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu trụ, trong đó VHM và VRE bật tăng hết biên độ, riêng hai mã này đã đóng góp khoảng 10 điểm cho chỉ số chung.

Hiệu ứng “kéo trụ” nhanh chóng kích hoạt sự hưởng ứng của nhóm ngân hàng, vốn luôn là nhóm dẫn dắt dòng tiền trong các nhịp tăng mạnh của thị trường. Nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng bứt phá như VCB tăng 3%, MBB tăng 5,13%, VPB tăng 3,41%, LPB tăng 2,96%, trong khi các ngân hàng quốc doanh khác như CTG tăng 1,97% và BID tăng 1,17% cũng góp phần củng cố đà đi lên của chỉ số.

Nhóm chứng khoán tiếp tục được hưởng lợi từ thanh khoản cao và kỳ vọng thị trường bước vào pha tăng tốc, với TCX tăng 3,82% cùng sự đồng thuận của VPX, VCI và SSI. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn ngoài tài chính cũng ghi nhận mức tăng tích cực như MWG, VJC, GAS, trong đó GVR bật tăng kịch trần, góp phần mở rộng biên độ tăng của thị trường.

Đáng chú ý, nhóm năng lượng tiếp tục là tâm điểm hút tiền khi đà hưng phấn được nối dài từ phiên trước, với hàng loạt mã tăng mạnh như BSR, PLX, PVD, PVT, OIL và PVC. Ngược lại, nhóm bất động sản ngoài Vingroup vẫn chịu áp lực điều chỉnh khi các mã như KDH, DXG, VPI và PDR quay đầu giảm điểm.

Khối ngoại tiếp tục giảm cường độ bán ròng xuống còn 548.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 213.4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, VPB, GEX, VRE, VIX, LPB, GEE, PC1, STB, MSN.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VHM, TCB, FPT, HDB, VNM, DGC, ACB, TCH.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 170.8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 10.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, TCB, FPT, MBB, TCX, HDB, ACB, CTG, PC1, BID.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Dầu khí. Top bán ròng có: VPB, VIX, VRE, LPB, GEE, MWG, GAS, PVD, HAG.

Tự doanh mua ròng 208.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 662.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VIC, FPT, HPG, VRE, ACB, VPB, VJC, MWG, HDB, MSN. Top bán ròng là nhóm Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MBB, TCB, STB, PC1, GAS, CTG, REE, FTS, BVH, BID.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 36.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 459.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 12/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có MBB, TCX, FPT, GEX, PC1, VHM, VPB, ACB, SHB, HPG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VIC, DGC, MWG, PLX, VIX, VND, GAS, VCB, TCH, GEE.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.058,7 tỷ đồng, tăng +79,9% so với phiên liền trước và đóng góp 10,1% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu EIB, với 36 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 740,6 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Sản xuất và khai thác dầu khí, trong khi giảm ở Chứng khoán, Thép, Hóa chất, Nuôi trồng nông & Hải sản, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Thiết bị và dịch vụ dầu khí, Phần mềm, Kho bãi.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.