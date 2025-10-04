Nhật Bản có thể sắp có nữ Thủ tướng đầu tiên

Năm nay 64 tuổi, bà Takaichi là một chính trị gia kỳ cựu từng giữ nhiều vị trí trong nội các Nhật Bản...

Bà Sanae Takaichi đang đứng trước khả năng trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản sau khi được Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền bầu làm nhà lãnh đạo mới của đảng trong một cuộc chạy đua gay cấn.

Bà Takaichi, một người coi cố Thủ tướng Anh Margaret Thatcher là một hình mẫu - đã giành chiến thắng trước đối thủ mạnh nhất của bà trong cuộc bầu cử chủ tịch LDP là ông Shinjiro Koizumi trong một vòng bầu cử phụ diễn ra vào ngày thứ Bảy (4/10). Trước đó, kết quả các cuộc thăm dò dư luận nghiêng về khả năng ông Koizumi thắng.

Năm nay 64 tuổi, bà Takaichi là một chính trị gia kỳ cựu từng giữ nhiều vị trí trong nội các Nhật Bản và là một người ủng hộ quan trọng các chính sách kinh tế Abenomics do cố Thủ tướng Shinzo Abe khởi xướng.

Với chiến thắng này, bà sẽ ngay lập tức thay thế Thủ tướng sắp mãn nhiệm Shigeru Ishiba trên cương vị người đứng đầu LDP. Ở vị trí mới này, bà sẽ phải chèo lái đảng cầm quyền của Nhật Bản vượt qua các mối nguy địa chính trị và mối quan hệ căng thẳng với Mỹ - đồng minh quan trọng nhất của Washington.

“Thay vì vui mừng vào lúc này, tôi đang cảm thấy tương lai thực sự khó khăn”, bà nói.

LDP, chính đảng đã lãnh đạo Nhật Bản gần như liên tục trong suốt 70 năm qua, đang nắm giữ quyền lực mong manh thông qua liên minh với Đảng Komeito.

LDP đã để mất đa số ghế tại cả hai viện Quốc hội trong thời gian ông Ishiba cầm quyền, đồng nghĩa rằng bà Takaichi sẽ buộc phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ ít nhất một đảng đối lập để được bầu vào cương vị thủ tướng trong một cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 15/10. LDP đã có nhiều thỏa thuận cụ thể tương tự với các đảng đối lập để thông qua các dự luật và các kế hoạch ngân sách.

Nếu bà Takaichi trở thành thủ tướng mới của Nhật Bản - một kết quả chưa được đảm bảo chắc chắc - bà sẽ có chưa đầy 2 tuần để chuẩn bị cho một chuyến thăm Tokyo đã được lên lịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

LDP rơi vào cuộc khủng hoảng hiện nay khi nhiều cử tri thuộc lực lượng ủng hộ truyền thống của đảng này chuyển sang ủng hộ những đảng nhỏ hơn theo đường lối dân túy, trong bối cảnh lạm phát, vấn đề dân số và nhập cư trở thành những mối lo chính của người Nhật.

Bà Takaichi - một người theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, ủng hộ thắt chặt các quy định về nhập cư và có được sự ủng hộ mạnh mẽ trong nội bộ LDP - nói rằng tất cả các thành viên của đảng sẽ phải làm việc hết mình trong thời gian tới.

“Về phần mình, tôi sẽ từ bỏ khái niệm cân bằng cuộc sống - công việc”, bà nói.

Giới phân tích dự báo 10 ngày trước cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng sẽ chứng kiến những cuộc đàm phán căng thẳng giữa LDP và các đối tác tiềm năng của đảng. Trong số đó, đảng lớn nhất không ủng hộ đường lối bảo thủ của bà Takaichi.

Giới đầu tư trên thị trường tài chính Nhật Bản đã lo lắng trước cuộc bầu cử chủ tịch LDP vào ngày thứ Bảy. Bà Takaichi vốn đã thể hiện quan điểm ủng hộ tăng chi tiêu chính phủ, bao gồm tăng chi tiêu cho quốc phòng.

Các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley dự báo nếu một ứng cử viên khác thắng, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 30 năm có thể giảm về 3%, còn nếu bà Takaichi thắng, lợi suất của trái phiếu này có thể tăng lên mức 3,35%.