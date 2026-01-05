Đồng yên yếu khiến doanh nghiệp Nhật Bản lo lắng

Yên Nhật là một trong số ít những đồng tiền không thể tăng giá dựa trên sự mất giá của đồng USD trong năm 2025...

Hai tổ chức vận động hành lang lớn của doanh nghiệp Nhật Bản kêu gọi Chính phủ nước này giải quyết vấn đề đồng yên mất giá - yếu tố đẩy cao chi phí nhập khẩu hàng hóa và gây áp lực lên các hộ gia đình và công ty ở nước này.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Nhật, ông Yoshino Tsutsui - người đứng đầu tổ chức Keidanren, tổ chức vận động hành lang lớn nhất của doanh nghiệp nước này - nói rằng khi đề cập đến vấn đề đồng yên yếu, người ta thường nói đến lợi ích như hỗ trợ xuất khẩu. Song nếu nhìn ở góc độ sức mạnh quốc gia, “trong dài hạn, việc điều chỉnh theo hướng đồng yên mạnh lên sẽ tốt hơn” - ông Tsutsui nhấn mạnh.

Yên Nhật là một trong số ít những đồng tiền không thể tăng giá dựa trên sự mất giá của đồng USD trong năm 2025. Thậm chí, đồng tiền này giảm giá ngay cả khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có hai đợt tăng lãi suất trong cả năm.

Đợt mất giá gần đây của đồng yên, cùng với sự gia tăng của áp lực lạm phát trong nền kinh tế Nhật, đã giúp BOJ thuyết phục được chính quyền của Thủ tướng Sanaea Takaichi, một người theo đuổi lập trường chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa nới lỏng, về sự cần thiết phải tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên, sự bất định trong triển vọng của những đợt tăng lãi suất tiếp theo của BOJ đã khiến dư địa phục hồi của đồng yên bị hạn chế.

Kết thúc năm 2025, tỷ giá yên so với USD dừng ở mức khoảng 157 yên đổi 1 USD, giảm nhẹ so với mức chốt của năm 2024 và vẫn gần với mức tỷ giá mà ở đó giới chức Nhật Bản lên tiếng cảnh báo về khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối để ngăn đà trượt dốc của đồng nội tệ.

Sáng nay (5/1), tỷ giá yên có lúc giảm về mức 157,25 yên đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ hôm 22/12.

Lần gần đây nhất Nhật Bản can thiệp thị trường để bảo vệ tỷ giá đồng yên là vào tháng 7/2024. Khi đó, nhà chức trách đã mua vào đồng yên nhằm đưa đồng tiền này thoát khỏi mức đáy của 38 năm là 161,96 yên đổi 1 USD.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn khác với giới truyền thông Nhật, ông Ken Kobayashi - Chủ tịch Hội đồng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản - lưu ý rằng chi phí mua nguyên vật liệu đầu vào của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước này đã tăng lên do đồng yên mất giá.

Đồng yên yếu là một nguyên nhân chính làm tăng lạm phát ở ở Nhật, nên Chính phủ nước này và BOJ “cần xóa bỏ cảm giác không biết dựa vào đâu của những chủ doanh nghiệp phải nhập khẩu nguyên vật liệu từ nước ngoài” - hãng tin Reuters dẫn lời ông Kobayashi.

Sáng nay, đồng USD tăng giá khá mạnh so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác. Chỉ số Dollar Index có lúc tăng gần 0,3% đạt hơn 98,7 điểm.

Một. số nhà phân tích cho rằng USD có thể đang phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị ở Venezuela sau khi Mỹ vào cuối tuần vừa rồi bắt ngờ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và tạm thời nắm quyền điều hành nước này.

Dù vậy, nhà phân tích cấp cao Kyle Rodda của công ty Capital.com nhận định thị trường tiền tệ “hiện tại không phản ánh những rủi ro liên quan tới Venezuela, mà tùy thuộc nhiều hơn vào các số liệu kinh tế Mỹ - những dữ liệu sẽ nói lên nhiều điều về đường đi lãi suất của Fed”.

Trao đổi với Reuters, ông Rodda cho rằng việc các số liệu kinh tế Mỹ gần đây vững lên đã khiến thị trường tin rằng Fed có thể giảm lãi suất với tốc độ chậm lại trong năm nay. Theo dữ liệu từ công ty LSEG, các nhà đầu tư hiện đang tin rằng Fed sẽ có 2 đợt giảm lãi suất trong năm 2026.

Trong tuần này, Mỹ sẽ công bố nhiều số liệu kinh tế quan trọng, bắt đầu là báo cáo nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất từ Viện Quản lý nguồn cung (ISM) vào ngày thứ Hai. Dữ liệu được nhà đầu tư mong chờ nhất sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 12 dự kiến được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu.