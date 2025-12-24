Thứ Tư, 24/12/2025

Đồng yên hồi giá sau cảnh báo can thiệp của Nhật Bản

An Huy

24/12/2025, 14:14

“Tôi không tin là đồng yên có thể mất giá đến như vậy nếu không có hành vi đầu cơ", Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản nói...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama - Ảnh: Bloomberg.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama - Ảnh: Bloomberg.

Tỷ giá đồng yên Nhật Bản hồi phục sau khi giới chức nước này đưa ra cảnh báo mạnh mẽ nhất về việc sẵn sàng can thiệp vào thị trường tiền tệ để ngăn đà sụt giá của đồng nội tệ.

Phát biểu ngày 23/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama nói nước này hoàn toàn không có bất kỳ sự ràng buộc hay khó khăn nào trong việc xử lý với những biến động thái quá của tỷ giá yên. Giới phân tích đánh giá đây là cảnh báo rõ ràng nhất của Tokyo tính đến thời điểm này về khả năng can thiệp tỷ giá.

“Những diễn biến tỷ giá này hoàn toàn không phản ánh đúng các yếu tố nền tảng”, hãng tin Reuters dẫn lời bà Katayama phát biểu tại một cuộc họp báo về tình trạng mất giá của đồng yên.

“Tôi không tin là đồng yên có thể mất giá đến như vậy nếu không có hành vi đầu cơ. Chính phủ sẵn sàng có hành động phù hợp đối với những biến động thái quá này”, phù hợp với thỏa thuận Nhật - Mỹ hồi tháng 9 về chính sách tỷ giá hối đoái, bà nói.

Sau những phát biểu này của bà Katayama, đồng yên tăng giá lên mức 156 yên đổi 1 USD vào cuối ngày 23/12 tại thị trường Tokyo. Sáng nay (24/12), đồng yên tiếp tục trụ vững ở vùng tỷ giá này. Dù vậy, đồng tiền này vẫn đang cách không xa mức đáy của 11 tháng là 157,78 yên đổi 1 USD thiết lập vào hôm thứ Sáu tuần trước.

Trong một tuyên bố chung đưa ra vào tháng 9, Nhật Bản và Mỹ tái khẳng định cam kết tỷ giá hối đoái “do thị trường quyết định”, và nhất trí rằng việc can thiệp tỷ giá nên được để dành để giải quyết những biến động quá mức.

Các nhà hoạch định chính sách của Nhật Bản đã dẫn tuyên bố để khẳng định rằng họ có quyền can thiệp vào thị trường tiền tệ khi biến động của tỷ giá đồng yên không còn phù hợp với các yếu tố nền tảng của nền kinh tế.

Lần gần đây nhất Nhật Bản can thiệp tỷ giá là vào tháng 7/2024, bằng cách mua vào yên khi tỷ giá đồng tiền này chạm đáy 38 năm ở 161,96 yên đổi 1 USD.

“Nếu đồng USD tăng giá lên ngưỡng 158 yên đổi 1 USD và cao hơn, Chính phủ Nhật Bản chắc chắn sẽ có động thái can thiệp”, chuyên gia tỷ giá Hiroyuki Machida của ngân hàng ANZ nhận định với Reuters.

Đồng yên yếu đang là một thách thức đối với Chính phủ Nhật Bản vì đẩy giá hàng hóa nhập khẩu và lạm phát lên, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình ở nước này.

Phát biểu ngày 23/12 của Bộ Tài chính Nhật Bản cho thấy mức độ cứng rắn đã gia tăng so với trước đó chỉ một ngày. Hôm 22/12, bà nói Tokyo sẽ có hành động phù hợp, nhưng không nói rằng biến động tỷ giá đồng yên gần đây đã đi trệch khỏi các yếu tố nền tảng.

Đồng yên đương đầu áp lực giảm giá dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) mới tăng lãi suất vào hôm 19/12, đưa lãi suất chủ chốt tăng thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 0,75%, cao nhất trong 30 năm. Thị trường cho rằng BOJ sẽ không vội có đợt tăng lãi suất tiếp theo, và đây được xem là nguyên nhân khiến tỷ giá yên tiếp tục đi xuống.

Ông Machida nói rằng xu hướng mất giá gần đây của yên phản ánh cả chính sách tài khóa nới lỏng của Nhật Bản và cả chính sách tiền tệ còn nới lỏng của BOJ. Theo ông, với việc chính quyền của Thủ tướng Sanae Takaichi đang chuẩn bị một kế hoạch ngân sách mở rộng cho tài khóa tới, đồng yên chỉ có thể hồi phục nếu BOJ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

