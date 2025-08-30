Thứ Bảy, 30/08/2025

Chứng khoán

Dragon Capitalđã bán thêm 3,9 triệu cổ phiếu DXG

Hà Anh

30/08/2025, 09:08

Trong phiên giao dịch ngày 25/8/2025, Dragon Capital đã thông qua các quỹ thành viên bán ra tổng cộng 3,9 triệu cổ phiếu DXG.

Sơ đồ giá cổ phiếu DXG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DXG trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE) vừa báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn Công ty.

Cụ thể: trong phiên giao dịch ngày 22/8/2025, Dragon Capital thông qua các quỹ thành viên mua vào 610.000 cổ phiếu - trong đó: Norges Bank mua vào 300.000 cổ phiếu; Vietnam Enterprise Investments Limited mua 500.000 cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] bán ra 190.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch này, Dragon Capital tăng tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn Đất Xanh từ 142,6 triệu cổ phiếu, chiếm 13,9974% lên hơn 143,2 triệu cổ phiếu, chiếm 14,0573% vốn tại DXG.

Ngay sau đó, trong phiên giao dịch ngày 25/8/2025, Dragon Capital đã thông qua các quỹ thành viên bán ra tổng cộng 3,9 triệu cổ phiếu DXG.

Cụ thể, Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu; Norges Bank bán 1 triệu cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán 1,9 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch này, Dragon Capital giảm sở hữu cổ phiếu DXG từ hơn 143,2 triệu cổ phiếu, chiếm 14,0573% xuống còn hơn 139,3 tỷ đồng, chiếm 13,6745% vốn tại DXG.

Tạm tính giá cổ phiếu DXG theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 25/8/2025 là 20.450 đồng/cổ phiếu, ước tính Dragon Capital đã thu về gần 79,8 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Trước đó vào ngày 12/8, Dragon Capital cũng đã bán ra 450.000 cổ phiếu DXG - trong đó, Norges Bank bán ra 350.000 cổ phiếu, Samsung Vietnam Securites Master Investments Trust (Equity) bán ra 100.000 cổ phiếu.

Bên cạnh các quỹ ngoại, một loạt lãnh đạo của DXG cũng bán thành công cổ phiếu như đã đăng ký như: ông Hà Đức Hiếu - thành viên Hội đồng quản trị đã bán thành công 6,355 triệu cổ phiếu như đã đăng ký theo phương thức thỏa thuận/khớp lệnh, từ ngày 4/8-26/8.

Sau giao dịch này, ông Hiếu giảm sở hữu cổ phiếu DXG từ gần 6,8 triệu cổ phiếu xuống còn 414.033 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,66% xuống còn 0,04% vốn tại DXG.

Cùng chiều, ông Bùi Ngọc Đức - Tổng Giám đốc đã bán thành công 744.418 cổ phiếu, từ ngày 24/7 đến ngày 19/8, theo phương thức thỏa thuận/khớp lệnh. Sau giao dịch ông Đức giảm sở hữu xuống còn 952.000 cổ phiếu, chiếm 0,09%;

Tương tự, bà Đỗ Thị Thái - Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 413.300 cổ phiếu trên 893.085 cổ phiếu, chiếm 0,09% vốn tại DXG. Nếu thành công, bà Thái sẽ giảm sở hữu xuống 479.785 cổ phiếu, chiếm 0,05%. Giao dịch thực hiện từ ngày 15/8-13/9/2025.

Được biết, DXG thông báo rằng Hội đồng Quản trị đã thông qua nghị quyết sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ dự kiến (93,5 triệu cổ phiếu, tương đương 9,18% lượng cổ phiếu đang lưu hành; được thông qua tại Đại hội cổ đông tháng 5/2025) để góp vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh BĐS Hà An (công ty con do DXG sở hữu 99%), với mục đích đầu tư vào Khu chung cư cao tầng - thương mại dịch vụ Tầm Nhìn Xanh (DatXanhHomes Parkview) tại TP.HCM (trước đây thuộc Thuận An, Bình Dương trước đợt sáp nhập hành chính). Dự án 5 ha này đã hoàn tất quy hoạch chi tiết 1/500 và đang trong quá trình nộp tiền sử dụng đất.

Giá chào bán cho đợt phát hành riêng lẻ dự kiến là 18.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng số tiền huy động được là 1,74 nghìn tỷ đồng nếu được đăng ký mua hết. Kế hoạch phát hành này dự kiến sẽ được triển khai trong quý 3–quý 4/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đã nhận được hồ sơ. Cổ phiếu phát hành mới sẽ bị hạn chế giao dịch trong ít nhất một năm.

VCSC cho biết hiện chưa đưa đợt phát hành riêng lẻ này vào mô hình dự báo và định giá của VCSC.

