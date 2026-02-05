Dự án đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An được 2 nhà đầu tư lớn quan tâm

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 06/02/2026
Ngô Anh Văn
05/02/2026, 14:42
Thành phố Đà Nẵng đang triển khai các thủ tục để chuẩn bị đầu tư Dự án đường sắt đô thị nối Đà Nẵng và Hội An, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 47.700 tỷ đồng, hiện đang có 2 nhà đầu tư lớn là tập đoàn Trường Hải và tập đoàn Đèo Cả quan tâm.
Trong năm 2025, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 4038/STC-DA&ĐTC báo cáo UBND thành phố những nội dung liên quan đến việc chấp thuận nhà đầu tư lập đề xuất dự án Đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An theo phương thức PPP.
Trục đường sắt đô thị này được xác định là tuyến hạ tầng xương sống của thành phố Đà Nẵng nhằm tạo kết nối và đặt nền tảng phát triển cho thành phố. Qua đó. Đà Nẵng dự kiến triển khai đầu tư 3 đoạn tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn.
Cụ thể, đoạn 1 là tuyến sẽ kết nối trung tâm thành phố Đà Nẵng với đô thị cổ Hội An, có chiều dài khoảng 24,7km MRT và 6,5km LRT, với tổng mức khoảng 47.700 tỷ đồng.
Đoạn 2 sẽ là tuyến sẽ kết nối Ga Đường sắt tốc độ cao quốc gia về Ga Đà Nẵng, với chiều dài khoảng 12km tuyến LRT, tổng mức khoảng 15.700 tỷ đồng.
Đoạn 3 sẽ là tuyến kết nối giữa Hội An và Chu Lai (Núi Thành), với chiều dài khoảng 70km, tổng mức kinh phí khoảng 111.600 tỷ đồng.
Hệ thống đường sắt đô thị sẽ thực hiện việc kết nối đồng bộ, thông suốt các không gian chức năng và đất đai toàn bộ vệt phía Đông dọc theo ven biển và khu vực đồng bằng ven biển của thành phố Đà Nẵng. Đồng thời kết nối trung tâm thành phố Đà Nẵng đến khu vực phía Nam thuộc tỉnh Quảng Nam cũ; đặc biệt là kết nối đồng bộ hệ thống các cụm hạ tầng chiến lược phái Bắc và phía Nam thành phố; phát triển các đô thị mới (TOD)… từ đó tạo động lực phát triển cho các vùng, miền của thành phố.
Hiện đã có 2 nhà đầu tư lớn có tiềm lực mạnh quan tâm Dự án đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An, đó là: Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.
Từ sự quan tâm của 2 nhà đầu tư nói trên, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã báo cáo UBND Thành phố nội dung đề xuất của hai nhà đầu tư này để thành phố xem xét quyết định.
Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, Ninh Bình đang nổi lên là điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư Singapore với môi trường đầu tư thuận lợi và dư địa tăng trưởng lớn.
Tháng đầu tiên của năm 2026 đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường với gần 49 nghìn doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy mô vốn doanh nghiệp cũng giảm đáng kể...
Mặc dù tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức giảm do sự sụt giảm của vốn điều chỉnh, nhưng vốn thực hiện và vốn đăng ký mới vẫn tiếp tục duy trì đà tăng…
Một tín hiệu đang cho thấy Chính phủ Trung Quốc sẽ đặt ra một mục tiêu tăng trưởng quốc gia thấp hơn, trong khoảng 4,5-5%, tại kỳ họp Quốc hội sắp tới...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: