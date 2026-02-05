Dự án đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An được 2 nhà đầu tư lớn quan tâm

Thành phố Đà Nẵng đang triển khai các thủ tục để chuẩn bị đầu tư Dự án đường sắt đô thị nối Đà Nẵng và Hội An, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 47.700 tỷ đồng, hiện đang có 2 nhà đầu tư lớn là tập đoàn Trường Hải và tập đoàn Đèo Cả quan tâm.

Trong năm 2025, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 4038/STC-DA&ĐTC báo cáo UBND thành phố những nội dung liên quan đến việc chấp thuận nhà đầu tư lập đề xuất dự án Đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An theo phương thức PPP.

Trục đường sắt đô thị này được xác định là tuyến hạ tầng xương sống của thành phố Đà Nẵng nhằm tạo kết nối và đặt nền tảng phát triển cho thành phố. Qua đó. Đà Nẵng dự kiến triển khai đầu tư 3 đoạn tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn.

Cụ thể, đoạn 1 là tuyến sẽ kết nối trung tâm thành phố Đà Nẵng với đô thị cổ Hội An, có chiều dài khoảng 24,7km MRT và 6,5km LRT, với tổng mức khoảng 47.700 tỷ đồng.

Đoạn 2 sẽ là tuyến sẽ kết nối Ga Đường sắt tốc độ cao quốc gia về Ga Đà Nẵng, với chiều dài khoảng 12km tuyến LRT, tổng mức khoảng 15.700 tỷ đồng.

Đoạn 3 sẽ là tuyến kết nối giữa Hội An và Chu Lai (Núi Thành), với chiều dài khoảng 70km, tổng mức kinh phí khoảng 111.600 tỷ đồng.

Hệ thống đường sắt đô thị sẽ thực hiện việc kết nối đồng bộ, thông suốt các không gian chức năng và đất đai toàn bộ vệt phía Đông dọc theo ven biển và khu vực đồng bằng ven biển của thành phố Đà Nẵng. Đồng thời kết nối trung tâm thành phố Đà Nẵng đến khu vực phía Nam thuộc tỉnh Quảng Nam cũ; đặc biệt là kết nối đồng bộ hệ thống các cụm hạ tầng chiến lược phái Bắc và phía Nam thành phố; phát triển các đô thị mới (TOD)… từ đó tạo động lực phát triển cho các vùng, miền của thành phố.

Hiện đã có 2 nhà đầu tư lớn có tiềm lực mạnh quan tâm Dự án đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An, đó là: Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

Từ sự quan tâm của 2 nhà đầu tư nói trên, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã báo cáo UBND Thành phố nội dung đề xuất của hai nhà đầu tư này để thành phố xem xét quyết định.