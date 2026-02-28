Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Quân chủng Hải quân tinh, gọn, mạnh
Dũng Hiếu
28/02/2026, 14:09
Phát biểu tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 3) của Quân chủng Hải quân, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Hải quân tinh, gọn, mạnh; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Sáng 28/2, tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 3). Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư khẳng định: Hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Hải quân nhân dân Việt Nam luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ; lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất và làm nhiệm vụ quốc tế. Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 3) là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Bí thư yêu cầu Quân chủng Hải quân quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc.
Hải quân phải chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các giải pháp “đúng”, “trúng”, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.
Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm: kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; đẩy mạnh hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; chủ động ngăn ngừa nguy cơ xung đột, suy thoái; xây dựng nền tảng vững chắc về chính trị, kỷ luật, công nghệ, nghệ thuật quân sự và đời sống bộ đội.
Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Quân chủng Hải quân tiếp tục xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo hướng tinh, gọn, mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu; nghiên cứu, vận dụng phù hợp nghệ thuật quân sự Hải quân trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.
Hải quân phải kết hợp chặt chẽ quốc phòng – an ninh – đối ngoại – kinh tế; chủ động tham mưu các giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.
Đồng thời, giữ vai trò nòng cốt, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc; mở rộng hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định trên biển.
Tổng Bí thư cũng yêu cầu xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh toàn diện; phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân” như một nguồn lực nội sinh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong toàn Quân chủng.
Tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 3) cho Quân chủng Hải quân, khẳng định niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
