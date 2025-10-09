Dự án LNG hơn 2,1 tỷ USD sẽ được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Thiên Anh
09/10/2025, 23:40
Tỉnh Nghệ An đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập, có tổng mức đầu tư hơn 2,15 tỷ USD, công suất 1.500 MW...
Đây là một trong những dự án năng lượng quy mô lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ và dự kiến sẽ được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, nhằm đảm bảo tiến độ và tính khả thi của dự án.
Theo hồ sơ, dự án được quy hoạch tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, trên diện tích khoảng 210 – 360 ha, bao gồm các hạng mục chính như nhà máy điện, kho chứa LNG, cảng tàu, đê chắn sóng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Sau khi hoàn thành, nhà máy dự kiến tiêu thụ khoảng 1,15 triệu tấn LNG mỗi năm, với cảng có thể tiếp nhận tàu chở khí hóa lỏng trọng tải tới 100.000 DWT.
Dự án LNG Quỳnh Lập nằm trong Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đóng vai trò trọng tâm trong chiến lược phát triển nguồn điện sạch, chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải khí carbon của Việt Nam. Để đảm bảo tính đồng bộ, Nghệ An đã đưa dự án vào danh mục các dự án có sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021–2030.
UBND tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo các bộ, ngành Trung ương, đồng thời rà soát, cập nhật quy trình lựa chọn nhà đầu tư theo Luật 90/2025/QH15 và Nghị định 239/2025/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 31/2021/NĐ-CP). Tỉnh đặt mục tiêu hoàn tất việc lựa chọn nhà đầu tư trong quý IV/2025, qua đó tạo nền tảng pháp lý để khởi công dự án trong năm 2026.
Đáng chú ý, Tập đoàn SK Innovation (Hàn Quốc) là một trong những nhà đầu tư nước ngoài đã nộp hồ sơ và đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An để nghiên cứu triển khai. SK đề xuất xây dựng kho cảng LNG Quỳnh Lập dùng chung cho hai dự án điện khí Quỳnh Lập (Nghệ An) và Nghi Sơn (Thanh Hóa). Mô hình này được kỳ vọng giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư, tăng hiệu quả vận hành và tạo động lực liên kết phát triển vùng Bắc Trung Bộ.
Tỉnh Nghệ An cũng đã gửi báo cáo lên Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính để xin ý kiến về việc áp dụng cơ chế “lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt” theo quy định tại Nghị định 225/2025/NĐ-CP. Đây là cơ chế được xem xét khi dự án có ý nghĩa chiến lược, liên quan đến an ninh năng lượng và lợi ích quốc gia. Nếu được chấp thuận, dự án sẽ rút ngắn đáng kể thời gian triển khai, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư lớn và công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực điện khí.
Trong quá trình rà soát, UBND tỉnh Nghệ An cũng làm việc với Bộ Quốc phòng để xử lý phần diện tích dự án giáp ranh vùng biển có yếu tố quốc phòng, đảm bảo đồng bộ giữa quy hoạch kinh tế – xã hội và quy hoạch quân sự, đồng thời tuân thủ các quy định về an toàn năng lượng và an ninh quốc gia.
Trước đó, Tập đoàn SK đã gửi Thỏa thuận hợp tác phát triển (JDA) tới tỉnh Nghệ An, trong đó đề xuất hợp tác phát triển cụm năng lượng – công nghiệp tổng hợp trải dài từ Quỳnh Lập đến Nghi Sơn. Đây được xem là một bước đi chiến lược, góp phần hình thành trung tâm năng lượng LNG quy mô lớn đầu tiên tại Bắc Trung Bộ, với khả năng cung cấp điện ổn định, thân thiện môi trường và hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực.
Việc sớm hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư và xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn mới cho Nghệ An trong lĩnh vực năng lượng sạch. Khi đi vào vận hành, dự án LNG Quỳnh Lập không chỉ bổ sung nguồn cung điện quan trọng cho lưới điện quốc gia, mà còn tạo cú hích thu hút đầu tư công nghiệp, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho khu vực Bắc Trung Bộ.
Theo số liệu từ Thuế tỉnh Hà Tĩnh, trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng số thu nội địa của tỉnh đạt hơn 6.395 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp có số nộp lớn nhất đóng góp trên 2.000 tỷ đồng, chiếm hơn 30% tổng thu ngân sách nội địa, góp phần quan trọng trong cân đối tài chính địa phương và duy trì đà tăng trưởng thu ổn định.
Các chuyên gia cho rằng ứng dụng công nghệ, tăng tốc chuyển đổi số, khai thác dữ liệu là chìa khoá để hướng tới chuỗi cung ứng- logistics xanh và thông minh. Từ chuỗi cung ứng thông minh đến công nghệ xanh, doanh nghiệp tận dụng công nghệ như chất xúc tác để giảm phát thải, nâng cao hiệu quả vận hành và tạo giá trị dài hạn.
Theo quy định, các dự án điện gió ngoài khơi còn chưa thực hiện khảo sát nên chưa thể lựa chọn nhà đầu tư…
Năm 1975, khi non sông nối liền một dải, đất nước bước vào giai đoạn kiến thiết, cũng trong bối cảnh ấy, tiền thân của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) đã hình thành, mang sứ mệnh tạo dựng nền công nghiệp dây và cáp điện đầu tiên của Việt Nam.
Các động lực tăng trưởng truyền thống có nhiều điểm đã bắt đầu tới hạn, Việt Nam phải có mô hình tăng trưởng mới. Điều này cũng đặt ra vấn đề cần phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, tăng cường năng lực nội tại; đồng thời, có các động lực tăng trưởng mới, mô hình kinh tế mới và những giải pháp đột phá. Đặc biệt, yếu tố để tăng cường nội lực của nền kinh tế phải đến từ các doanh nghiệp trong nước. Tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mới 2025 (Vietnam New Economy 2025) với chủ đề “Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực đến chuỗi giá trị toàn cầu” vừa diễn ra, các chuyên gia, lãnh đạo các doanh nghiệp đã cùng chia sẻ, thảo luận, kiến nghị nhiều giải pháp quan trọng nhằm phát huy năng lực nội tại của đất nước và các doanh nghiệp, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khai mở các mô hình kinh tế mới, động lực tăng trưởng mới để tạo sức bứt bật cho nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, phát triển.
