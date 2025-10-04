Quảng Trị dồn lực hoàn thành các dự án trọng điểm, ưu tiên Cảng hàng không

Dù nhiều hạng mục đã hoàn thành, một số dự án ở Cam Lộ và Cảng hàng không Quảng Trị vẫn chậm tiến độ, vì vậy lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị khẩn trương tập trung tháo gỡ để đưa công trình vào guồng thi công...

Chiều 3/10/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn xã Cam Lộ và Dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Tại xã Cam Lộ, Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp xã cho biết kế hoạch vốn năm 2025 được giao là hơn 98 tỷ đồng, với 39 dự án. Trong đó, có 12 dự án đi qua địa bàn xã Hiếu Giang, 4 dự án đi qua hai xã và 27 dự án trên địa bàn xã Cam Lộ. Đến ngày 2/10, giá trị giải ngân đạt hơn 37 tỷ đồng, tương ứng 38,11% kế hoạch vốn.

Một số dự án chậm tiến độ giải ngân gồm: Đường nối thị trấn Cam Lộ với các vùng kinh tế trọng điểm; Dự án cấp nước sạch và quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Tuyền; Đường giao thông nối khu phố 4 thị trấn Cam Lộ với thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu; Đường vào khu di tích Quốc gia Thành Tân Sở. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và điều chỉnh dự toán tổng mức đầu tư.

Công trường Dự án Đường nối Cam Lộ với các vùng trọng điểm kinh tế

Tại Dự án Cảng hàng không Quảng Trị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo gói thầu XL02 thi công sân đỗ máy bay và các hạng mục phụ trợ đã cơ bản hoàn thành từ tháng 4/2025. Các hạng mục đang triển khai gồm đường cất hạ cánh, đường lăn, hệ thống thoát nước, các tuyến đường công vụ, nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu, cùng hệ thống điện chiếu sáng sân đỗ và khu mặt đất.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp Gio Linh cho biết đã hoàn thành 244,26ha/265,37ha, trong đó cho thuê đất được 239,46ha (đợt 1: 140,56ha; đợt 2: 98,9ha). Tuy nhiên, do doanh nghiệp dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính liên quan đến bảo vệ đất trồng lúa nên chưa thể bàn giao đất thực địa đợt 2. Các công trình tái định cư như nhà ở, nghĩa địa, trường học còn chậm tiến độ, gây ảnh hưởng đến việc bàn giao mặt bằng khi người dân chưa có nơi di dời.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra, nghiệm thu hạng mục, đảm bảo giải ngân 100% vốn năm 2025; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời phải đảm bảo quyền lợi của người dân.

Đối với Dự án Cảng hàng không Quảng Trị, ông Tiến đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đơn vị thi công để sớm hoàn tất thủ tục khởi công, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công; huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn doanh nghiệp dự án hoàn thành thủ tục, bàn giao đất thực địa đợt 2 trong tháng 10/2025, đồng thời rà soát mỏ vật liệu trên địa bàn để bảo đảm nguồn cung.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị được giao phối hợp với các xã Cửa Việt, Gio Linh xác định giá đất cụ thể, nguồn gốc sử dụng đất của các hộ bị ảnh hưởng, đồng thời vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.