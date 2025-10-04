Quảng Trị dồn lực hoàn thành các dự án trọng điểm, ưu tiên Cảng hàng không

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Bảy, 04/10/2025
Nguyễn Thuấn
04/10/2025, 11:23
Dù nhiều hạng mục đã hoàn thành, một số dự án ở Cam Lộ và Cảng hàng không Quảng Trị vẫn chậm tiến độ, vì vậy lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị khẩn trương tập trung tháo gỡ để đưa công trình vào guồng thi công...
Chiều 3/10/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn xã Cam Lộ và Dự án Cảng hàng không Quảng Trị.
Tại xã Cam Lộ, Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp xã cho biết kế hoạch vốn năm 2025 được giao là hơn 98 tỷ đồng, với 39 dự án. Trong đó, có 12 dự án đi qua địa bàn xã Hiếu Giang, 4 dự án đi qua hai xã và 27 dự án trên địa bàn xã Cam Lộ. Đến ngày 2/10, giá trị giải ngân đạt hơn 37 tỷ đồng, tương ứng 38,11% kế hoạch vốn.
Một số dự án chậm tiến độ giải ngân gồm: Đường nối thị trấn Cam Lộ với các vùng kinh tế trọng điểm; Dự án cấp nước sạch và quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Tuyền; Đường giao thông nối khu phố 4 thị trấn Cam Lộ với thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu; Đường vào khu di tích Quốc gia Thành Tân Sở. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và điều chỉnh dự toán tổng mức đầu tư.
Tại Dự án Cảng hàng không Quảng Trị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo gói thầu XL02 thi công sân đỗ máy bay và các hạng mục phụ trợ đã cơ bản hoàn thành từ tháng 4/2025. Các hạng mục đang triển khai gồm đường cất hạ cánh, đường lăn, hệ thống thoát nước, các tuyến đường công vụ, nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu, cùng hệ thống điện chiếu sáng sân đỗ và khu mặt đất.
Về công tác giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp Gio Linh cho biết đã hoàn thành 244,26ha/265,37ha, trong đó cho thuê đất được 239,46ha (đợt 1: 140,56ha; đợt 2: 98,9ha). Tuy nhiên, do doanh nghiệp dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính liên quan đến bảo vệ đất trồng lúa nên chưa thể bàn giao đất thực địa đợt 2. Các công trình tái định cư như nhà ở, nghĩa địa, trường học còn chậm tiến độ, gây ảnh hưởng đến việc bàn giao mặt bằng khi người dân chưa có nơi di dời.
Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra, nghiệm thu hạng mục, đảm bảo giải ngân 100% vốn năm 2025; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời phải đảm bảo quyền lợi của người dân.
Đối với Dự án Cảng hàng không Quảng Trị, ông Tiến đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đơn vị thi công để sớm hoàn tất thủ tục khởi công, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công; huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn doanh nghiệp dự án hoàn thành thủ tục, bàn giao đất thực địa đợt 2 trong tháng 10/2025, đồng thời rà soát mỏ vật liệu trên địa bàn để bảo đảm nguồn cung.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị được giao phối hợp với các xã Cửa Việt, Gio Linh xác định giá đất cụ thể, nguồn gốc sử dụng đất của các hộ bị ảnh hưởng, đồng thời vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.
Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ phương án khai thác giai đoạn 1 cho hai Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành. Theo đó, từ năm 2026 sân bay Long Thành sẽ đảm nhận 80% các chuyến bay quốc tế, hướng tới vai trò cửa ngõ trung chuyển hàng không…
Ba dự án nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại 5 cơ sở y tế phía Tây Hải Phòng được đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư sau hợp nhất…
Công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, công nghiệp điện tử - bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ giá trị cao là các chuỗi cung ứng có nhiều triển vọng hợp tác giữa hai bên…
Aeon Việt Nam vừa khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Văn Giang tại Vincom Mega Mall Ocean City, Hưng Yên. Đây là điểm bán đầu tiên của Aeon tại tỉnh này và là cơ sở thứ 11 của tập đoàn tại Việt Nam...
Trong bối cảnh mới, mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản không chỉ tiếp tục được duy trì mà còn hứa hẹn được khai thác tối đa, mở rộng sang những lĩnh vực hợp tác tiềm năng như chuyển đổi xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững....
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: