Quảng Trị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các dự án năng lượng động lực
Nguyễn Thuấn
27/09/2025, 14:05
Để đảm bảo các dự án trọng điểm như Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị được triển khai đúng tiến độ, Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung xử lý các tồn đọng về giải phóng mặt bằng và thủ tục chuyên ngành.
UBND tỉnh Quảng Trị vừa
tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng đại diện các sở,
ngành và địa phương nhằm đánh giá tình hình triển khai các dự án năng lượng động
lực trên địa bàn.
Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực
Việt Nam, hiện nay trên địa bàn Quảng Trị đang triển khai nhiều dự án năng lượng
động lực quan trọng, gồm Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Dự án Nhà máy
Nhiệt điện Quảng Trị và Dự án Điện gió AMI Savannakhet.
Trong đó, Trung tâm Điện
lực Quảng Trạch có bốn dự án thành phần: xây dựng cơ sở hạ tầng, Nhà máy Nhiệt
điện Quảng Trạch I, Nhà máy Nhiệt điện khí hóa lỏng Quảng Trạch II và Nhà máy
Nhiệt điện khí hóa lỏng Quảng Trạch III.
Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã
quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo triển khai các dự án, đặc biệt là trong công tác bồi
thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công. Tuy vậy, để
bảo đảm tiến độ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiến nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ đẩy
nhanh phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao đầy đủ hồ sơ giải phóng mặt bằng
đã hoàn thành, đồng thời xem xét giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị triển khai
giải phóng mặt bằng tuyến đường vào Trung tâm Điện lực Quảng Trạch từ Quốc lộ
1.
Trước những kiến nghị này, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm thống nhất tổ chức
các bước lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị; đồng thời
khẩn trương xem xét, báo cáo Bộ Công Thương để chấp thuận chủ trương triển khai
Dự án Điện gió AMI Savannakhet.
Bên cạnh đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần đẩy
nhanh tiến độ lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với
các dự án truyền tải điện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm đồng bộ
với các dự án nguồn điện, trong đó có việc nhập khẩu điện từ Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào.
Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị đề nghị
ưu tiên sớm triển khai đầu tư bốn dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm
ngành năng lượng quốc gia: Trạm biến áp 500 kV Lao Bảo (Hướng Hóa), đường dây
500 kV Lao Bảo – Trạm cắt 500 kV Quảng Trị 2, đường dây 220 kV Trạm biến áp 500
kV Lao Bảo và đường dây 220 kV đấu nối Trạm cắt 500 kV Quảng Trị 2.
Tại buổi làm việc, đại diện các sở,
ngành và địa phương cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển
khai, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể để thúc đẩy tiến độ trong thời gian tới.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam ghi nhận nỗ lực của Tập đoàn Điện lực
Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao các phân tích, kiến nghị
rõ ràng về từng dự án. Ông yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan, địa phương để rà soát phương án triển khai, đồng thời giao nhiệm
vụ cụ thể cho từng đơn vị nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ
khó khăn trong thi công.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh,
việc sớm đưa các dự án năng lượng động lực vào vận hành không chỉ góp phần phát
triển kinh tế - xã hội của Quảng Trị mà còn đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm
an ninh năng lượng quốc gia.
Bộ Xây dựng quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
17:56, 26/09/2025
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm
Dự thảo nghị định mới điều chỉnh thẩm quyền xử phạt trong hàng không dân dụng
Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính...
Ninh Bình khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm
Ngày 25/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là những dự án có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực phát triển hạ tầng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh...
Bắc Ninh đón “làn sóng” đầu tư mới từ các doanh nghiệp Trung Quốc
Chỉ riêng trong tháng 9/2025, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã đồng loạt công bố kế hoạch mở rộng đầu tư và thúc đẩy hợp tác tại Bắc Ninh, cho thấy sức hút mạnh mẽ của địa phương đối với dòng vốn ngoại....
Bộ Xây dựng quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
Giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Xây dựng đến hết tháng 8/2025 mới đạt gần 38% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm...
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu cần phải đẩy nhanh tiến độ của 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố gồm: Tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn; cầu Giang Biên và đường dẫn hai đầu cầu, Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A....
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: