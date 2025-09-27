Thứ Bảy, 27/09/2025

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Quảng Trị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các dự án năng lượng động lực

Nguyễn Thuấn

27/09/2025, 14:05

Để đảm bảo các dự án trọng điểm như Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị được triển khai đúng tiến độ, Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung xử lý các tồn đọng về giải phóng mặt bằng và thủ tục chuyên ngành.

Công trường dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1
Công trường dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng đại diện các sở, ngành và địa phương nhằm đánh giá tình hình triển khai các dự án năng lượng động lực trên địa bàn. 

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện nay trên địa bàn Quảng Trị đang triển khai nhiều dự án năng lượng động lực quan trọng, gồm Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị và Dự án Điện gió AMI Savannakhet.

Trong đó, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch có bốn dự án thành phần: xây dựng cơ sở hạ tầng, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Nhà máy Nhiệt điện khí hóa lỏng Quảng Trạch II và Nhà máy Nhiệt điện khí hóa lỏng Quảng Trạch III.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo triển khai các dự án, đặc biệt là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công. Tuy vậy, để bảo đảm tiến độ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiến nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao đầy đủ hồ sơ giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, đồng thời xem xét giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị triển khai giải phóng mặt bằng tuyến đường vào Trung tâm Điện lực Quảng Trạch từ Quốc lộ 1.

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Trước những kiến nghị này, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm thống nhất tổ chức các bước lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị; đồng thời khẩn trương xem xét, báo cáo Bộ Công Thương để chấp thuận chủ trương triển khai Dự án Điện gió AMI Savannakhet.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án truyền tải điện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm đồng bộ với các dự án nguồn điện, trong đó có việc nhập khẩu điện từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị đề nghị ưu tiên sớm triển khai đầu tư bốn dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm ngành năng lượng quốc gia: Trạm biến áp 500 kV Lao Bảo (Hướng Hóa), đường dây 500 kV Lao Bảo – Trạm cắt 500 kV Quảng Trị 2, đường dây 220 kV Trạm biến áp 500 kV Lao Bảo và đường dây 220 kV đấu nối Trạm cắt 500 kV Quảng Trị 2.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và địa phương cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể để thúc đẩy tiến độ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam ghi nhận nỗ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao các phân tích, kiến nghị rõ ràng về từng dự án. Ông yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương để rà soát phương án triển khai, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn trong thi công.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc sớm đưa các dự án năng lượng động lực vào vận hành không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Trị mà còn đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

1

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I

Dân sinh

2

Đà Nẵng cấm biển tránh bão Bualoi

Dân sinh

3

Ninh Bình khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm

Đầu tư

4

Bộ Xây dựng quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Đầu tư

5

"Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long

Tiêu & Dùng

