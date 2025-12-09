Thứ Ba, 09/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh bước vào giai đoạn nước rút

Nguyễn Thuấn

09/12/2025, 09:10

Sau nhiều tháng tạm dừng khai thác để phục vụ nâng cấp đồng bộ, Cảng hàng không quốc tế Vinh đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng chạng mục trọng điểm từ sân đỗ, đường cất hạ cánh đến nhà ga T1...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra dự án cải tạo nhà ga quốc nội (nhà ga T1)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra dự án cải tạo nhà ga quốc nội (nhà ga T1)

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV), hiện đơn vị đã chỉ đạo các nhà thầu thi công tăng tốc trên tất cả các mũi, đảm bảo tiến độ để đưa Cảng Hàng không quốc tế Vinh vào khai thác trở lại trước ngày 19/12/2025.

Dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay – hạng mục có quy mô lớn và có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khai thác của sân bay – đang được triển khai khẩn trương. Với tổng mức đầu tư 233,63 tỷ đồng, dự án mở rộng thêm 2,62 ha, tạo thêm vị trí đỗ và giảm áp lực khai thác. Giai đoạn đầu, gồm bốn vị trí đỗ máy bay code C, đã hoàn thành; các vị trí còn lại thuộc giai đoạn hai hiện đang thi công và phải đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới.

Dự án Cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu với tổng mức đầu tư 623,36 tỷ đồng đến nay đã hoàn thành
Dự án Cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu với tổng mức đầu tư 623,36 tỷ đồng đến nay đã hoàn thành
Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực thi công các vị trí sân đỗ máy bay còn lại; phấn đấu khai thác các vị trí đỗ sân bay giai đoạn 2 vào ngày 01/2/2026
Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực thi công các vị trí sân đỗ máy bay còn lại; phấn đấu khai thác các vị trí đỗ sân bay giai đoạn 2 vào ngày 01/2/2026
Hiện các thiết bị mới đã được lắp đặt tại nhà ga T1
Hiện các thiết bị mới đã được lắp đặt tại nhà ga T1

Bên cạnh đó, dự án cải tạo Nhà ga hành khách T1 với tổng mức đầu tư 68,36 tỷ đồng cũng đã hoàn thành bước nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. ACV cho biết các công việc cuối cùng liên quan đến hoàn thiện hạ tầng, vệ sinh, bổ sung hệ thống đèn và chỉnh trang cảnh quan đang được khẩn trương thực hiện. Việc bảo đảm khu vực nhà ga sạch sẽ, thông thoáng và tạo diện mạo mới khi đón khách trở lại được xem là yêu cầu quan trọng của tỉnh.

Đối với dự án cải tạo đường cất hạ cánh, các nhà thầu đã hoàn thành phần xây lắp và lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu. Công tác bay hiệu chuẩn các hệ thống kỹ thuật đang được triển khai, là bước quan trọng để chuẩn bị nghiệm thu. Riêng dự án kéo dài 600 m đường cất hạ cánh – một trong những hạng mục có ý nghĩa đặc biệt nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận tàu bay – đã xử lý xong nền đất yếu bằng cọc xi măng. ACV đang phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan để thực hiện nghiệm thu hoàn thành.

Ngày 8/12, trực tiếp kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền  yêu cầu ACV phải tập trung cao độ, tăng ca và huy động tối đa nhân lực nhằm hoàn thiện tất cả các hạng mục đúng thời hạn. Ông cho rằng sau 6 tháng tạm dừng hoạt động, Cảng Hàng không quốc tế Vinh nhận được sự kỳ vọng rất lớn của người dân và hành khách, do đó việc hoàn thiện nhà ga T1 cùng các khu vực phụ trợ phải bảo đảm tiêu chí sạch – sáng – đẹp, tạo diện mạo mới cho sân bay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và đoàn công tác kiểm tra dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và đoàn công tác kiểm tra dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đề nghị ACV hoàn thiện đầy đủ hồ sơ dự án và phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để bảo đảm quy trình nghiệm thu. Về công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành và khởi công các công trình quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Riêng đối với dự án kéo dài thêm 600 m đường cất hạ cánh, ông Hoàng Phú Hiền ghi nhận sự phối hợp của các sở, ngành trong quá trình xử lý kỹ thuật và thủ tục. Ông yêu cầu ACV sớm tổ chức cắm mốc phạm vi dự án, hoàn thành chậm nhất trong tháng 12/2025; đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp rà soát nguồn gốc đất, đảm bảo quỹ đất được bàn giao đúng quy định.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo toàn bộ dự án tại Cảng hàng không quốc tế Vinh hoàn thành đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng hàng không của địa phương.

Cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng có trạm dừng nghỉ đầu tiên

09:54, 08/12/2025

Cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng có trạm dừng nghỉ đầu tiên

Thanh Hoá tăng tốc hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp

17:20, 07/12/2025

Thanh Hoá tăng tốc hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp

Từ khóa:

ACV Cảng hàng không quốc tế Vinh dự án cải tạo sân bay Vinh đường cất hạ cánh nghệ an nghiệm thu dự án nhà ga hành khách T1 tiến độ thi công sân bay

Đọc thêm

Ra mắt chatbot AI Chống Lừa Đảo trên Zalo hỗ trợ nhận diện rủi ro trực tuyến

Ra mắt chatbot AI Chống Lừa Đảo trên Zalo hỗ trợ nhận diện rủi ro trực tuyến

Ngày 8/12, chatbot AI Chống Lừa Đảo chính thức ra mắt trên nền tảng Zalo, trở thành công cụ hỗ trợ người dùng phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ lừa đảo trực tuyến theo thời gian thực...

Hà Nội định hướng phát triển mô hình đô thị thông minh (smart city)

Hà Nội định hướng phát triển mô hình đô thị thông minh (smart city)

Thủ đô Hà Nội hiện đang trong quá trình hoàn thiện Đề án phát triển đô thị thông minh TP. Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tập trung vào xây dựng mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, nền tảng số; hệ sinh thái ứng dụng thông minh với “bộ não” là Trung tâm điều hành thông minh - IOC)...

Mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội tăng tốc mở rộng

Mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội tăng tốc mở rộng

Mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất, với mục tiêu hoàn thành gần 97 km vào năm 2030 và chuẩn bị đầu tư hơn 300 km trong những năm tiếp theo. Điều này không chỉ đặt ra yêu cầu về tiến độ và nguồn lực mà còn mở ra những thay đổi quan trọng đối với cấu trúc đô thị và định hướng phát triển dài hạn của Thủ đô...

Thanh Hóa tăng trưởng mạnh, củng cố vị thế đầu tàu kinh tế Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa tăng trưởng mạnh, củng cố vị thế đầu tàu kinh tế Bắc Trung Bộ

Với nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng tích cực, Thanh Hoá trở thành một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, GRDP ước đạt 333.617 tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng 8,27%, công nghiệp, thương mại – dịch vụ, đầu tư và hạ tầng bứt phá rõ nét...

Bảo đảm an sinh và bảo tồn di tích khi đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Bảo đảm an sinh và bảo tồn di tích khi đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Chiều 8/12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng HKQT Gia Bình…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

eMagazine

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

eMagazine

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dự án Luật Trí tuệ nhân tạo: Mở đường phát triển AI tại Việt Nam

Kinh tế số

2

Cư dân I-Home đón Tết vui khi được cấp sổ hồng

Bất động sản

3

CNN có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới

Doanh nghiệp niêm yết

4

Nga siết chặt kiểm soát vật liệu chiến lược: động thái định hình lại chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu

Thế giới

5

Ổn định thị trường Tết 2026: Hà Nội tăng 10% - 20% lượng hàng hoá dự trữ

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy