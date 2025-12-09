Dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh bước vào giai đoạn nước rút

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 09/12/2025
Nguyễn Thuấn
09/12/2025, 09:10
Sau nhiều tháng tạm dừng khai thác để phục vụ nâng cấp đồng bộ, Cảng hàng không quốc tế Vinh đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng chạng mục trọng điểm từ sân đỗ, đường cất hạ cánh đến nhà ga T1...
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV), hiện đơn vị đã chỉ đạo các nhà thầu thi công tăng tốc trên tất cả các mũi, đảm bảo tiến độ để đưa Cảng Hàng không quốc tế Vinh vào khai thác trở lại trước ngày 19/12/2025.
Dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay – hạng mục có quy mô lớn và có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khai thác của sân bay – đang được triển khai khẩn trương. Với tổng mức đầu tư 233,63 tỷ đồng, dự án mở rộng thêm 2,62 ha, tạo thêm vị trí đỗ và giảm áp lực khai thác. Giai đoạn đầu, gồm bốn vị trí đỗ máy bay code C, đã hoàn thành; các vị trí còn lại thuộc giai đoạn hai hiện đang thi công và phải đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, dự án cải tạo Nhà ga hành khách T1 với tổng mức đầu tư 68,36 tỷ đồng cũng đã hoàn thành bước nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. ACV cho biết các công việc cuối cùng liên quan đến hoàn thiện hạ tầng, vệ sinh, bổ sung hệ thống đèn và chỉnh trang cảnh quan đang được khẩn trương thực hiện. Việc bảo đảm khu vực nhà ga sạch sẽ, thông thoáng và tạo diện mạo mới khi đón khách trở lại được xem là yêu cầu quan trọng của tỉnh.
Đối với dự án cải tạo đường cất hạ cánh, các nhà thầu đã hoàn thành phần xây lắp và lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu. Công tác bay hiệu chuẩn các hệ thống kỹ thuật đang được triển khai, là bước quan trọng để chuẩn bị nghiệm thu. Riêng dự án kéo dài 600 m đường cất hạ cánh – một trong những hạng mục có ý nghĩa đặc biệt nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận tàu bay – đã xử lý xong nền đất yếu bằng cọc xi măng. ACV đang phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan để thực hiện nghiệm thu hoàn thành.
Ngày 8/12, trực tiếp kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu ACV phải tập trung cao độ, tăng ca và huy động tối đa nhân lực nhằm hoàn thiện tất cả các hạng mục đúng thời hạn. Ông cho rằng sau 6 tháng tạm dừng hoạt động, Cảng Hàng không quốc tế Vinh nhận được sự kỳ vọng rất lớn của người dân và hành khách, do đó việc hoàn thiện nhà ga T1 cùng các khu vực phụ trợ phải bảo đảm tiêu chí sạch – sáng – đẹp, tạo diện mạo mới cho sân bay.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đề nghị ACV hoàn thiện đầy đủ hồ sơ dự án và phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để bảo đảm quy trình nghiệm thu. Về công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành và khởi công các công trình quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Riêng đối với dự án kéo dài thêm 600 m đường cất hạ cánh, ông Hoàng Phú Hiền ghi nhận sự phối hợp của các sở, ngành trong quá trình xử lý kỹ thuật và thủ tục. Ông yêu cầu ACV sớm tổ chức cắm mốc phạm vi dự án, hoàn thành chậm nhất trong tháng 12/2025; đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp rà soát nguồn gốc đất, đảm bảo quỹ đất được bàn giao đúng quy định.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo toàn bộ dự án tại Cảng hàng không quốc tế Vinh hoàn thành đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng hàng không của địa phương.
Ngày 8/12, chatbot AI Chống Lừa Đảo chính thức ra mắt trên nền tảng Zalo, trở thành công cụ hỗ trợ người dùng phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ lừa đảo trực tuyến theo thời gian thực...
Thủ đô Hà Nội hiện đang trong quá trình hoàn thiện Đề án phát triển đô thị thông minh TP. Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tập trung vào xây dựng mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, nền tảng số; hệ sinh thái ứng dụng thông minh với “bộ não” là Trung tâm điều hành thông minh - IOC)...
Mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất, với mục tiêu hoàn thành gần 97 km vào năm 2030 và chuẩn bị đầu tư hơn 300 km trong những năm tiếp theo. Điều này không chỉ đặt ra yêu cầu về tiến độ và nguồn lực mà còn mở ra những thay đổi quan trọng đối với cấu trúc đô thị và định hướng phát triển dài hạn của Thủ đô...
Với nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng tích cực, Thanh Hoá trở thành một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, GRDP ước đạt 333.617 tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng 8,27%, công nghiệp, thương mại – dịch vụ, đầu tư và hạ tầng bứt phá rõ nét...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: