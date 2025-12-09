Dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh bước vào giai đoạn nước rút

Sau nhiều tháng tạm dừng khai thác để phục vụ nâng cấp đồng bộ, Cảng hàng không quốc tế Vinh đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng chạng mục trọng điểm từ sân đỗ, đường cất hạ cánh đến nhà ga T1...

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV), hiện đơn vị đã chỉ đạo các nhà thầu thi công tăng tốc trên tất cả các mũi, đảm bảo tiến độ để đưa Cảng Hàng không quốc tế Vinh vào khai thác trở lại trước ngày 19/12/2025.

Dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay – hạng mục có quy mô lớn và có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khai thác của sân bay – đang được triển khai khẩn trương. Với tổng mức đầu tư 233,63 tỷ đồng, dự án mở rộng thêm 2,62 ha, tạo thêm vị trí đỗ và giảm áp lực khai thác. Giai đoạn đầu, gồm bốn vị trí đỗ máy bay code C, đã hoàn thành; các vị trí còn lại thuộc giai đoạn hai hiện đang thi công và phải đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới.

Dự án Cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu với tổng mức đầu tư 623,36 tỷ đồng đến nay đã hoàn thành Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực thi công các vị trí sân đỗ máy bay còn lại; phấn đấu khai thác các vị trí đỗ sân bay giai đoạn 2 vào ngày 01/2/2026 Hiện các thiết bị mới đã được lắp đặt tại nhà ga T1

Bên cạnh đó, dự án cải tạo Nhà ga hành khách T1 với tổng mức đầu tư 68,36 tỷ đồng cũng đã hoàn thành bước nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. ACV cho biết các công việc cuối cùng liên quan đến hoàn thiện hạ tầng, vệ sinh, bổ sung hệ thống đèn và chỉnh trang cảnh quan đang được khẩn trương thực hiện. Việc bảo đảm khu vực nhà ga sạch sẽ, thông thoáng và tạo diện mạo mới khi đón khách trở lại được xem là yêu cầu quan trọng của tỉnh.

Đối với dự án cải tạo đường cất hạ cánh, các nhà thầu đã hoàn thành phần xây lắp và lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu. Công tác bay hiệu chuẩn các hệ thống kỹ thuật đang được triển khai, là bước quan trọng để chuẩn bị nghiệm thu. Riêng dự án kéo dài 600 m đường cất hạ cánh – một trong những hạng mục có ý nghĩa đặc biệt nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận tàu bay – đã xử lý xong nền đất yếu bằng cọc xi măng. ACV đang phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan để thực hiện nghiệm thu hoàn thành.

Ngày 8/12, trực tiếp kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu ACV phải tập trung cao độ, tăng ca và huy động tối đa nhân lực nhằm hoàn thiện tất cả các hạng mục đúng thời hạn. Ông cho rằng sau 6 tháng tạm dừng hoạt động, Cảng Hàng không quốc tế Vinh nhận được sự kỳ vọng rất lớn của người dân và hành khách, do đó việc hoàn thiện nhà ga T1 cùng các khu vực phụ trợ phải bảo đảm tiêu chí sạch – sáng – đẹp, tạo diện mạo mới cho sân bay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và đoàn công tác kiểm tra dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đề nghị ACV hoàn thiện đầy đủ hồ sơ dự án và phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để bảo đảm quy trình nghiệm thu. Về công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành và khởi công các công trình quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Riêng đối với dự án kéo dài thêm 600 m đường cất hạ cánh, ông Hoàng Phú Hiền ghi nhận sự phối hợp của các sở, ngành trong quá trình xử lý kỹ thuật và thủ tục. Ông yêu cầu ACV sớm tổ chức cắm mốc phạm vi dự án, hoàn thành chậm nhất trong tháng 12/2025; đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp rà soát nguồn gốc đất, đảm bảo quỹ đất được bàn giao đúng quy định.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo toàn bộ dự án tại Cảng hàng không quốc tế Vinh hoàn thành đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng hàng không của địa phương.