Cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng có trạm dừng nghỉ đầu tiên

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Nguyễn Thuấn
08/12/2025, 09:54
Trạm dừng nghỉ tại Km534+310 cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) đã được đưa vào khai thác tạm từ ngày 6/12, bước đầu phục vụ phương tiện theo chiều Bắc – Nam...
Việc mở cửa trạm dừng nghỉ đầu tiên trên đoạn cao tốc này giúp bổ sung điểm dừng chân cần thiết cho tài xế và người dân trong bối cảnh nhiều hạng mục trên tuyến vẫn chưa hoàn thiện.
Đây là một trong hai trạm dừng nghỉ được quy hoạch trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh. Tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài hơn 107km, bố trí hai trạm dừng nghỉ gồm trạm tại Km478+200 trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt (xã Đức Quang) và trạm tại Km534+310 trên cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng (xã Cẩm Hưng). Trạm tại Cẩm Hưng có tổng diện tích 10ha, chia đều cho hai bên cao tốc, do Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm làm chủ đầu tư.
Dù mới đưa vào khai thác tạm, hạ tầng tại khu vực trạm đã được hoàn thiện tương đối đầy đủ với khu ăn uống, quầy hàng đồ ăn nhanh, cửa hàng lưu niệm và khu vệ sinh phục vụ lái xe. Những hạng mục này đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn và phục hồi sức khỏe của tài xế, hành khách trong hành trình dài.
Cửa hàng xăng dầu tại trạm đã hoàn tất lắp đặt hệ thống thiết bị, dự kiến sẽ vận hành trong khoảng 10 ngày tới sau khi được cơ quan chức năng nghiệm thu an toàn phòng cháy chữa cháy. Ở chiều Nam – Bắc, các hạng mục như đường dẫn và thảm bê tông nhựa đang được hoàn thiện để sớm đưa vào khai thác.
Theo kế hoạch, trạm dừng nghỉ Km534+310 sẽ được đưa vào hoạt động chính thức vào tháng 4/2026 sau khi hoàn thiện các hạng mục còn lại như khu lưu trú, trung tâm thương mại và khu tiện ích mở rộng.
Đoạn cao tốc Bắc – Nam từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh được thông xe từ năm 2023, riêng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đưa vào vận hành vào tháng 6/2024. Tuy nhiên, sau hơn một năm khai thác, tuyến vẫn tồn tại tình trạng “3 không”: không làn dừng khẩn cấp, không trạm dừng nghỉ theo quy hoạch và không hệ thống giám sát giao thông ITS.
Việc trạm dừng nghỉ Cẩm Hưng đi vào hoạt động tạm thời được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, giúp tài xế và hành khách có điểm dừng chân an toàn, bổ sung nhiên liệu, ăn uống và nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vận hành đồng bộ trạm dừng nghỉ theo quy hoạch trong thời gian tới.
22:10, 17/11/2025
Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hàng chục điểm sạt lở và hư hỏng nghiêm trọng trên tuyến đường sắt Bắc – Nam sau đợt mưa lũ kéo dài, đồng thời giao các đơn vị liên quan triển khai biện pháp xử lý khẩn trương, bảo đảm an toàn và sớm khôi phục khai thác...
Sáng ngày 8/12/2025, Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh nội dung Nghị quyết 94/2015 về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành...
Quốc hội ngày 8/12/2025 thảo luận về các cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài nhiều năm và tạo khuôn khổ thể chế vượt trội để triển khai các dự án lớn tại 3 thành phố...
Trong khuôn khổ Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng”, ngày 7/12/2025, buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn làm phim Việt Nam đã diễn ra trong không khí ấm cúng và sôi nổi tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp (Quận 13, Paris). Sự kiện không chỉ thu hút đông đảo cộng đồng người Việt tại châu Âu mà còn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả Pháp và bạn bè quốc tế…
Nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được xu hướng tích cực khi tổng số vốn FDI đăng ký trong 11 tháng đạt hơn ạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước; thương mại cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ ghi tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong giai đoạn này đạt hơn 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: