Thứ Hai, 08/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng có trạm dừng nghỉ đầu tiên

Nguyễn Thuấn

08/12/2025, 09:54

Trạm dừng nghỉ tại Km534+310 cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) đã được đưa vào khai thác tạm từ ngày 6/12, bước đầu phục vụ phương tiện theo chiều Bắc – Nam...

Trước mắt, trạm dừng nghỉ tạm này đang khai thác 1 bên theo chiều di chuyển Bắc - Nam. Ảnh: Văn Đức
Trước mắt, trạm dừng nghỉ tạm này đang khai thác 1 bên theo chiều di chuyển Bắc - Nam. Ảnh: Văn Đức

Việc mở cửa trạm dừng nghỉ đầu tiên trên đoạn cao tốc này giúp bổ sung điểm dừng chân cần thiết cho tài xế và người dân trong bối cảnh nhiều hạng mục trên tuyến vẫn chưa hoàn thiện.

Đây là một trong hai trạm dừng nghỉ được quy hoạch trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh. Tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài hơn 107km, bố trí hai trạm dừng nghỉ gồm trạm tại Km478+200 trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt (xã Đức Quang) và trạm tại Km534+310 trên cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng (xã Cẩm Hưng). Trạm tại Cẩm Hưng có tổng diện tích 10ha, chia đều cho hai bên cao tốc, do Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm làm chủ đầu tư.

Dù mới đưa vào khai thác tạm, hạ tầng tại khu vực trạm đã được hoàn thiện tương đối đầy đủ với khu ăn uống, quầy hàng đồ ăn nhanh, cửa hàng lưu niệm và khu vệ sinh phục vụ lái xe. Những hạng mục này đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn và phục hồi sức khỏe của tài xế, hành khách trong hành trình dài.

Cửa hàng xăng dầu tại trạm đã hoàn tất lắp đặt hệ thống thiết bị, dự kiến sẽ vận hành trong khoảng 10 ngày tới sau khi được cơ quan chức năng nghiệm thu an toàn phòng cháy chữa cháy. Ở chiều Nam – Bắc, các hạng mục như đường dẫn và thảm bê tông nhựa đang được hoàn thiện để sớm đưa vào khai thác.

Nhà ăn đã phục vụ nhu cầu cho các tài xế. Ảnh: Trần Tuấn
Nhà ăn đã phục vụ nhu cầu cho các tài xế. Ảnh: Trần Tuấn

Theo kế hoạch, trạm dừng nghỉ Km534+310 sẽ được đưa vào hoạt động chính thức vào tháng 4/2026 sau khi hoàn thiện các hạng mục còn lại như khu lưu trú, trung tâm thương mại và khu tiện ích mở rộng.

Đoạn cao tốc Bắc – Nam từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh được thông xe từ năm 2023, riêng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đưa vào vận hành vào tháng 6/2024. Tuy nhiên, sau hơn một năm khai thác, tuyến vẫn tồn tại tình trạng “3 không”: không làn dừng khẩn cấp, không trạm dừng nghỉ theo quy hoạch và không hệ thống giám sát giao thông ITS.

Việc trạm dừng nghỉ Cẩm Hưng đi vào hoạt động tạm thời được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, giúp tài xế và hành khách có điểm dừng chân an toàn, bổ sung nhiên liệu, ăn uống và nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vận hành đồng bộ trạm dừng nghỉ theo quy hoạch trong thời gian tới.

Nhiều trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc – Nam đối mặt nguy cơ không kịp hoàn thành trong năm 2025

22:10, 17/11/2025

Nhiều trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc – Nam đối mặt nguy cơ không kịp hoàn thành trong năm 2025

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ trạm dừng nghỉ và hệ thống điều hành giao thông trên cao tốc Bắc - Nam

14:12, 16/07/2025

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ trạm dừng nghỉ và hệ thống điều hành giao thông trên cao tốc Bắc - Nam

Từ khóa:

cao tốc Bắc – Nam Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm điểm dừng chân an toàn hệ thống giám sát giao thông khai thác tạm tháng 4/2026 trạm dừng nghỉ Cẩm Hưng tuyến cao tốc Hà Tĩnh

Đọc thêm

Công bố tình huống khẩn cấp để khắc phục hư hỏng tuyến đường sắt Bắc – Nam

Công bố tình huống khẩn cấp để khắc phục hư hỏng tuyến đường sắt Bắc – Nam

Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hàng chục điểm sạt lở và hư hỏng nghiêm trọng trên tuyến đường sắt Bắc – Nam sau đợt mưa lũ kéo dài, đồng thời giao các đơn vị liên quan triển khai biện pháp xử lý khẩn trương, bảo đảm an toàn và sớm khôi phục khai thác...

Trình Quốc hội đề xuất Chính phủ duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Trình Quốc hội đề xuất Chính phủ duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Sáng ngày 8/12/2025, Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh nội dung Nghị quyết 94/2015 về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Quốc hội bàn cơ chế đặc thù phát triển Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Quốc hội bàn cơ chế đặc thù phát triển Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Quốc hội ngày 8/12/2025 thảo luận về các cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài nhiều năm và tạo khuôn khổ thể chế vượt trội để triển khai các dự án lớn tại 3 thành phố...

Gặp gỡ và giao lưu đoàn làm phim Việt Nam tại Pháp

Gặp gỡ và giao lưu đoàn làm phim Việt Nam tại Pháp

Trong khuôn khổ Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng”, ngày 7/12/2025, buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn làm phim Việt Nam đã diễn ra trong không khí ấm cúng và sôi nổi tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp (Quận 13, Paris). Sự kiện không chỉ thu hút đông đảo cộng đồng người Việt tại châu Âu mà còn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả Pháp và bạn bè quốc tế…

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 11/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 11/2025

Nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được xu hướng tích cực khi tổng số vốn FDI đăng ký trong 11 tháng đạt hơn ạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước; thương mại cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ ghi tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong giai đoạn này đạt hơn 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

eMagazine

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

eMagazine

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Kinh tế eurozone tăng trưởng mạnh hơn ước tính ban đầu

Thế giới

2

Người tiêu dùng ưu tiên chi tiêu thiết yếu, chuộng ưu đãi tài chính để giảm áp lực mùa Tết

Tài chính

3

Công bố tình huống khẩn cấp để khắc phục hư hỏng tuyến đường sắt Bắc – Nam

Đầu tư

4

Quảng Trị thúc đẩy kinh tế xanh, mở rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ - tuần hoàn giai đoạn 2026-2030

Chuyển động xanh

5

Yêu cầu công bố mẫu nhà phòng chống bão, lụt trước ngày 10/12/2025

Chính sách

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy