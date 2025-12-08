Cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng có trạm dừng nghỉ đầu tiên

Trạm dừng nghỉ tại Km534+310 cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) đã được đưa vào khai thác tạm từ ngày 6/12, bước đầu phục vụ phương tiện theo chiều Bắc – Nam...

Việc mở cửa trạm dừng nghỉ đầu tiên trên đoạn cao tốc này giúp bổ sung điểm dừng chân cần thiết cho tài xế và người dân trong bối cảnh nhiều hạng mục trên tuyến vẫn chưa hoàn thiện.

Đây là một trong hai trạm dừng nghỉ được quy hoạch trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh. Tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài hơn 107km, bố trí hai trạm dừng nghỉ gồm trạm tại Km478+200 trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt (xã Đức Quang) và trạm tại Km534+310 trên cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng (xã Cẩm Hưng). Trạm tại Cẩm Hưng có tổng diện tích 10ha, chia đều cho hai bên cao tốc, do Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm làm chủ đầu tư.

Dù mới đưa vào khai thác tạm, hạ tầng tại khu vực trạm đã được hoàn thiện tương đối đầy đủ với khu ăn uống, quầy hàng đồ ăn nhanh, cửa hàng lưu niệm và khu vệ sinh phục vụ lái xe. Những hạng mục này đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn và phục hồi sức khỏe của tài xế, hành khách trong hành trình dài.

Cửa hàng xăng dầu tại trạm đã hoàn tất lắp đặt hệ thống thiết bị, dự kiến sẽ vận hành trong khoảng 10 ngày tới sau khi được cơ quan chức năng nghiệm thu an toàn phòng cháy chữa cháy. Ở chiều Nam – Bắc, các hạng mục như đường dẫn và thảm bê tông nhựa đang được hoàn thiện để sớm đưa vào khai thác.

Nhà ăn đã phục vụ nhu cầu cho các tài xế. Ảnh: Trần Tuấn

Theo kế hoạch, trạm dừng nghỉ Km534+310 sẽ được đưa vào hoạt động chính thức vào tháng 4/2026 sau khi hoàn thiện các hạng mục còn lại như khu lưu trú, trung tâm thương mại và khu tiện ích mở rộng.

Đoạn cao tốc Bắc – Nam từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh được thông xe từ năm 2023, riêng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đưa vào vận hành vào tháng 6/2024. Tuy nhiên, sau hơn một năm khai thác, tuyến vẫn tồn tại tình trạng “3 không”: không làn dừng khẩn cấp, không trạm dừng nghỉ theo quy hoạch và không hệ thống giám sát giao thông ITS.

Việc trạm dừng nghỉ Cẩm Hưng đi vào hoạt động tạm thời được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, giúp tài xế và hành khách có điểm dừng chân an toàn, bổ sung nhiên liệu, ăn uống và nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vận hành đồng bộ trạm dừng nghỉ theo quy hoạch trong thời gian tới.