Dự báo lợi nhuận toàn thị trường quý 4/2024 tăng 25%

Theo đó lợi nhuận cả năm 2024 có thể đạt mức tăng 18% so với cùng kỳ so với mức giảm 4% của năm 2023, đánh dấu một giai đoạn phục hồi và tăng trưởng bắt đầu.

Trong đó, lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo tăng trưởng 15% so với cùng kỳ và giữ nhịp cho toàn thị trường. Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật gồm Bất động sản (+1005%), hàng không (591%), bán lẻ (+162%) từ nền thấp cùng kỳ. Ngành thép cũng được dự báo lợi nhuận tăng trưởng khá.

Trong Q4/2024 các doanh nghiệp thép được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa tăng trưởng mạnh mẽ khi cuối năm là đợt cao điểm đẩy nhanh các dự án bất động sản và đầu tư công. Tuy nhiên, xuất khẩu thép sẽ gắp nhiều bất lợi khi thị trường chính EU đang điều tra chống bán phá giá vào HRC cũng như Mỹ dự kiến sẽ tăng cường các biện pháp bảo hộ.

MBS đánh giá,thị trường nội địa sẽ hỗ trợ kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thép trong Quý 4 khi dự kiến tăng trưởng 17% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp toàn ngành cải thiện nhờ giá nguyên vật liệu như than, quặng giảm lần lượt 17% và 16% trong khi giá thép xây dựng giảm 110% so với cùng kỳ.

HPG dự kiến ghi nhận lợi nhuận ròng khoảng 3.768 tỷ đồng tăng 25% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện 1 điểm % lên khoảng 14% và sản lượng tăng 12% so với cùng kỳ. Đối với các doanh nghiệp tôn mạ, lợi nhuận ròng của NKG dự kiến tăng 664% so với cùng kỳ nhờ biên gộp cải thiện lên mức lên mức 8% từ khoảng 4,5% của năm 2023 trong khi HSG dự báo lợi nhuận ròng đạt 220 tỷ tăng 114% so với cùng kỳ.

Đối với ngành bán lẻ, Q4/2024 là một bức tranh phân hóa giữa các ngành bán lẻ khác nhau. Trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn tập trung tiêu thụ các sản phẩm tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe, điểm sáng trong Q4/2024 tiếp tục là các ngành bán lẻ sản phẩm tiêu dùng và dược phẩm.

Ngành bán lẻ dược phẩm hiện đại tiếp đà mở rộng chuỗi, cụ thể như Long Châu ước tính mở thêm 50 nhà thuốc trong Q4/24 với doanh thu/cửa hàng duy trì 1,2 tỷ đồng/tháng và đang tiếp tục mở mạnh trung tâm tiêm chủng nhờ vào thế mạnh vị trí của nhà thuốc Long Châu.

Việc mở mới nhanh chóng mảng tiêm chủng có thể khiến cho Long Châu có thêm chi phí mở mới 1 lần và Long Châu ghi nhận lỗ ròng trong quý 4. Ở mặt khác, An Khang sẽ dừng việc đóng các cửa hàng kinh doanh không hiệu quả, tập trung thay đổi danh mục sản phẩm để giúp tối ưu hóa chi phí và giảm lỗ ròng trong Q4/24.

Ngoài ra, với mảng bán lẻ tạp hóa tiêu dùng, ước tính Bách Hóa Xanh cẩn trọng mở mới thử nghiệm khoảng 35 cửa hàng ở khu vực miền Trung và tiếp tục đà lãi ròng kể từ Q2/24.

Chiều ngược lại, ngành bán lẻ hàng điện tử tiêu dùng (MWG, FPT Shop) đã giảm tốc độ đóng cửa hàng, tập trung vào việc gia tăng doanh thu/cửa hàng trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm. Việc mức nền giá bán trong năm 2024 tăng khoảng 5-10% cùng với giảm chi phí từ các cửa hàng không hiệu quả sẽ giúp cho Thế giới Di động & Điện máy xanh, FPT Shop tiếp đà tăng trưởng lợi nhuận ròng mạnh mẽ trong Q4/24.

Trong mùa cao điểm cuối năm, ngành bán lẻ trang sức (PNJ) tiếp tục đẩy mạnh thành công mảng bán lẻ, đặc biệt là các sản phẩm có tỷ lệ vàng cao (một dòng sản phẩm có thể thay thế cho vàng nhẫn, vàng miếng) giúp cho doanh thu mảng bán lẻ ước tính tăng 16% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp ước tính tăng 2 điểm phần trăm % so với cùng kỳ.