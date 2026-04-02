Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Dự báo tăng trưởng kinh tế Đức giảm một nửa vì chiến sự Iran

Đức Anh

02/04/2026, 13:48

Cú sốc giá năng lượng vì chiến sự Iran đang gây sức ép lớn lên đà phục hồi của kinh tế Đức...

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt - Ảnh: Bloomberg
Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt - Ảnh: Bloomberg

Theo báo cáo dự báo kinh tế mùa xuân công bố ngày thứ Tư (1/4), 5 viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Đức nhận định nền kinh tế nước này năm nay có thể chỉ tăng trưởng bằng chưa tới một nửa so với mức dự báo đưa ra cách đây vài tháng, chủ yếu do tác động từ xung đột ở Trung Đông.

Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Đức được dự báo tăng 0,6% trong năm nay, giảm mạnh so với mức dự báo 1,3% được đưa ra hồi tháng 9 năm ngoái. Nguyên nhân chính là lạm phát tăng nhanh và tiêu dùng tư nhân suy yếu. Mức dự báo tăng trưởng cho năm 2027 là 0,9%.

Các viện nghiên cứu dự báo lạm phát tại Đức lần lượt là 2,8% và 2,9% trong năm nay và năm tới, tăng mạnh so với các dự báo trước đó lần lượt là 2% và 2,3%.

5 viện kinh tế trên gồm Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức (DIW Berlin), Viện Ifo - Viện Nghiên cứu Kinh tế Leibniz tại Đại học Munich, Viện Kinh tế Thế giới Kiel (IfW Kiel), Viện Nghiên cứu Kinh tế Halle (IWH) và RWI - Viện Nghiên cứu Kinh tế Leibniz

"Cú sốc giá năng lượng vì chiến sự Iran đang gây sức ép lớn lên đà phục hồi của kinh tế Đức. Dù vậy, các chính sách tài khóa đã phần nào hỗ trợ nhu cầu trong nước, qua đó giúp kinh tế Đức tránh được sự giảm tốc mạnh hơn”, ông Timo Wollmershaeuser, người đứng đầu bộ phận dự báo tại Viện Ifo, nhận định.

Theo các viện nghiên cứu, giá năng lượng tăng sẽ khiến Đức mất khoảng 50 tỷ euro, tương đương 58 tỷ USD, trong năm nay và năm tới, do phải chi nhiều hơn cho năng lượng nhập khẩu.

"Cú sốc năng lượng đang khiến nước Đức nghèo đi", ông Oliver Holtemoeller, nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh tế Halle (IWH), nhận định.

Triển vọng phục hồi nhờ nhu cầu trong nước của kinh tế Đức đang ngày càng u ám hơn, khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt đã làm rung chuyển thị trường dầu và khí đốt toàn cầu, đồng thời gây gián đoạn chuỗi cung ứng. Hệ quả là lạm phát tại Đức trong tháng 3 tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, trong khi tâm lý doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng suy yếu.

Với liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, chiến sự Iran bùng phát là một trở ngại lớn. Trước đó, Chính phủ Đức kỳ vọng nền kinh tế sẽ bắt đầu phục hồi sau hai năm suy giảm và một năm gần như đi ngang. Trên thực tế, kinh tế Đức đã xuất hiện một số tín hiệu khởi sắc ban đầu, chủ yếu nhờ đầu tư công.

Berlin đang chuẩn bị đưa ra các biện pháp hỗ trợ người tiêu dùng trong bối cảnh chi phí sưởi ấm và giá nhiên liệu tăng cao. Để hạn chế áp lực lên ngân sách, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil đã đề xuất áp thuế đối với lợi nhuận bất thường của các công ty năng lượng.

Trong khi đó, các viện nghiên cứu không ủng hộ việc can thiệp để hạ giá năng lượng trong ngắn hạn, vì cho rằng điều này có thể làm méo mó các tín hiệu thị trường. Thay vào đó, họ khuyến nghị nhà chức trách triển khai các biện pháp hỗ trợ xã hội có mục tiêu, tập trung vào những nhóm chịu tác động mạnh nhất.

Quan điểm thận trọng hơn của các viện nghiên cứu về triển vọng năm tới cũng tương đồng với đánh giá trong nội bộ giới chức Đức. Theo các nguồn tin của Reuters, giới chức nước này đã tính đến kịch bản xấu nhất, trong đó tăng trưởng chỉ đạt 0,5%. Ở các kịch bản bớt tiêu cực hơn, khi giá cả vẫn ở mức cao nhưng không leo thang quá mạnh, kinh tế Đức được dự báo có thể tăng trưởng khoảng 0,6%-0,7%.

Về dài hạn, các viện nghiên cứu cho rằng khả năng mở rộng sản xuất của kinh tế Đức đang có dấu hiệu suy yếu. Hiện mức tăng trưởng sản xuất tiềm năng chỉ còn khoảng 0,2% mỗi năm và có thể giảm về 0 vào cuối thập niên này do già hóa dân số và các yếu tố khác.

Phản hồi báo cáo dự báo kinh tế mùa xuân của 5 viện nghiên cứu, Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche cho rằng xung đột ở Trung Đông đang làm gia tăng sức ép với nền kinh tế, buộc Đức phải thúc đẩy cải cách cơ cấu một cách quyết liệt và nhất quán hơn.

Cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay buộc giới chức khu vực đồng euro phải đánh giá lại triển vọng kinh tế. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hôm 19/3 đã hạ dự báo tăng trưởng của khu vực năm 2026 xuống 0,9%, từ mức dự báo 1,2% trước đó. Trong khi đó, theo một số nguồn tin, Chính phủ Italy cũng đang cân nhắc hạ dự báo tăng trưởng năm 2026, với mức thấp nhất có thể xuống 0,5%.

Bộ trưởng Đức kêu gọi khôi phục điện hạt nhân

Trái phiếu châu Âu bị bán tháo vì nỗi lo lạm phát leo thang

Khủng hoảng năng lượng có thể khiến kinh tế châu Âu đình lạm

Từ khóa:

chiến sự Iran Đức kinh tế Đức tăng trưởng kinh tế Đức thế giới

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Chiến tranh Trung Đông đẩy châu Phi vào khủng hoảng nhiên liệu.

Chiến tranh Trung Đông đẩy châu Phi vào khủng hoảng nhiên liệu.

Xung đột Mỹ - Israel - Iran khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, phơi bày điểm yếu cố hữu của châu Phi: phụ thuộc nhập khẩu, thiếu công suất lọc dầu và dư địa chính sách hạn chế trong bối cảnh nợ công chồng chất...

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 29/3-4/4/2026: Chiến sự Iran vẫn “nóng, Tổng thống Trump có động thái thuế quan mới

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 29/3-4/4/2026: Chiến sự Iran vẫn “nóng, Tổng thống Trump có động thái thuế quan mới

Tuần này, chiến sự Mỹ - Iran tiếp tục là tâm điểm của thị trường toàn cầu khi giá dầu duy trì ở vùng cao, trong khi nỗi lo về nguồn cung năng lượng, lạm phát và tăng trưởng gây sức ép lên nhiều nền kinh tế...

Hơn 40 quốc gia lập liên minh bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz

Hơn 40 quốc gia lập liên minh bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz

Trong cuộc họp trực tuyến do Anh chủ trì ngày thứ Năm (2/4), hơn 40 quốc gia đã nhất trí khởi động một liên minh đa quốc gia nhằm khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz sau khi các cuộc giao tranh giữa Mỹ, Israel và Iran khép lại...

Thêm nhiều hạ tầng năng lượng tại Trung Đông bị tấn công

Thêm nhiều hạ tầng năng lượng tại Trung Đông bị tấn công

Theo tờ báo New York Times, một vụ tấn công tại Kuwait trong ngày thứ Sáu (3/4) đã làm hư hại một nhà máy điện kiêm khử mặn nước...

Tổng thống Trump đề xuất tăng ngân sách 500 tỷ USD cho quốc phòng

Tổng thống Trump đề xuất tăng ngân sách 500 tỷ USD cho quốc phòng

Vào thứ Sáu (3/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất cắt giảm 10% chi tiêu ngoài quốc phòng trong năm tài khóa 2027, đồng thời tăng thêm 500 tỷ USD cho ngân sách quân sự, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Iran...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy