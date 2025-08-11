Dự kiến có sàn giao dịch tín chỉ carbon và sản phẩm tài chính xanh trong Trung tâm tài chính quốc tế
11/08/2025, 15:48
Bên cạnh sàn giao dịch hàng hóa và phái sinh hàng hóa; sản phẩm văn hóa, nghệ thuật; kim loại quý hiếm…, thành viên Trung tâm tài chính quốc tế dự kiến sẽ được thành lập sàn giao dịch tín chỉ carbon và sàn giao dịch sản phẩm tài chính xanh...
Dự thảo Nghị định quy định về chính sách xuất nhập khẩu hàng
hóa, phân phối dịch vụ và hàng hóa, sàn giao dịch hàng hóa, hoạt động của Sở
giao dịch hàng hóa trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đang được lấy
ý kiến hoàn thiện trình Chính phủ. Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ
là nơi tập trung nhiều loại hình sàn giao dịch và nền tảng giao dịch, với mục
tiêu bao phủ cả thị trường hàng hóa truyền thống lẫn các sản phẩm tài chính-
thương mại mới nổi.
Theo dự thảo Nghị định, dự kiến thành viên Trung tâm tài
chính quốc tế được thành lập sàn giao dịch, nền tảng giao dịch hoạt động trong
Trung tâm ở các lĩnh vực gồm: Sàn giao dịch hàng hóa và phái sinh hàng hóa; Sàn
giao dịch tín chỉ carbon; Sàn giao dịch sản phẩm văn hóa, nghệ thuật; Sàn giao
dịch kim loại quý hiếm; Sàn giao dịch sản phẩm tài chính xanh; Sàn giao dịch
chuyên biệt; và các loại hình nền tảng giao dịch mới khác theo nhu cầu phát triển.
Cụ thể, với sàn giao dịch sản phẩm tài chính xanh, dự thảo đề
xuất quy định việc niêm yết, giao dịch sản phẩm tài chính xanh chỉ thực hiện đối
với sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí môi trường do Bộ Tài chính và Bộ Nông
nghiệp và Môi trường quy định trên cơ sở tham khảo thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế.
Cùng với đó, sàn giao dịch có trách nhiệm công khai, minh bạch
báo cáo kiểm toán độc lập về tính chất “xanh”, quy trình thẩm định và dòng vốn
đầu tư của sản phẩm giao dịch.
Dự thảo Nghị định quy định, khi phát hiện sản phẩm không đáp
ứng tiêu chí “xanh” hoặc có dấu hiệu sai phạm, sàn giao dịch phải tạm dừng giao
dịch, đình chỉ niêm yết và thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Với sàn giao dịch tín chỉ carbon, phục vụ giao dịch tín chỉ
giảm phát thải theo chuẩn quốc tế. Yêu cầu cơ chế đo lường – báo cáo – thẩm tra
(MRV) minh bạch; có chứng nhận hợp lệ từ cơ quan có thẩm quyền; tuân thủ quy định
về lưu trữ, công bố thông tin và phòng chống gian lận trong thương mại carbon.
Đối với sàn giao dịch chuyên biệt, nền tảng giao dịch số mới,
dự thảo quy định, nền tảng giao dịch số mới, sàn giao dịch chuyên biệt được vận
hành chính thức sau khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm (sandbox) theo hướng dẫn
của Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế phối hợp với cơ quan quản lý
chuyên ngành. Nền tảng, sàn giao dịch chỉ được phép vận hành chính thức khi đáp
ứng yêu cầu về bảo mật, an toàn thông tin, được cấp phép theo đúng quy trình kiểm
định của cơ quan có thẩm quyền.
Trong quá trình hoạt động, nếu phát hiện nguy cơ rủi ro hệ
thống, vi phạm quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài
chính Quốc tế có thẩm quyền đình chỉ ngay nền tảng, sàn giao dịch và báo cáo cơ
quan chức năng để xử lý kịp thời. Hồ sơ quản lý, bộ quy chế nội bộ vận hành của
nền tảng giao dịch số, sàn giao dịch chuyên biệt phải công khai tiêu chí bảo mật,
quy trình xử lý sự cố, bảo đảm trách nhiệm pháp lý của các chủ thể liên quan.
Dự thảo quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính trong ban
hành hướng dẫn thực hiện quy định về thuế, quản lý hải quan, kiểm soát lưu chuyển
dòng tiền, xem xét miễn giảm thuế xuất nhập khẩu, giám sát nghĩa vụ tài chính
phát sinh từ các hoạt động giao dịch tại trung tâm theo pháp luật hiện hành và
chuẩn mực quốc tế.
Bộ Công Thương sẽ ban hành hướng dẫn xây dựng danh mục sản
phẩm được phép giao dịch, phối hợp giám sát đối với hàng hóa được niêm yết, phối
hợp kiểm soát xuất nhập khẩu, giao dịch xuyên biên giới.
Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ban hành hướng dẫn quản
lý, cấp phép giao dịch tín chỉ carbon; xác nhận chỉ số giảm phát thải, giám sát
hệ thống báo cáo – giám sát – thẩm tra, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc hàng
hóa nông lâm nghiệp qua sàn giao dịch.
Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ quản lý hoạt động
thanh toán, chuyển tiền quốc tế, cấp phép, kiểm soát ngoại hối, phòng chống rửa
tiền dòng vốn của các sàn giao dịch theo Luật ngoại hối, Luật phòng chống rửa
tiền.
Cũng theo dự thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ: Ban hành, kiểm
tra, công nhận tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm, công nghệ mới
giao dịch trên sàn; xác thực quyền sở hữu trí tuệ và ứng dụng công nghệ số.
Bộ Công an sẽ chủ trì bảo vệ an ninh, phòng chống tội phạm tài
chính, công nghệ cao; phối hợp kiểm tra, giám sát an ninh mạng, bảo mật dữ liệu,
xử lý hành vi vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân, đảm bảo an toàn thông tin.
Các bộ, ngành phối hợp thực hiện chính sách chuyên ngành,
tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các mô hình, sản phẩm, nền tảng giao dịch mới phát
sinh, tùy đặc thù từng lĩnh vực.
