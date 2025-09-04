Dự kiến nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng trong 3 năm tới

Căn cứ trên số lượng vaccine, Bộ Y tế sẽ phân bổ và có hướng dẫn chi tiết các địa phương sẽ triển khai năm 2026, 2027 và 2028. Tiêu chí lựa chọn là ưu tiên địa phương vùng miền núi khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Để tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, và triển khai lộ trình tăng số lượng vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, với mục tiêu đến năm 2030 đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 95% với 14 loại vaccine, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 3 năm (2026- 2028).

Nhu cầu vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 3 năm (2026-2028) được ước tính trên cơ sở đăng ký nhu cầu của 34 tỉnh/thành phố sau sắp xếp.

Trong đó, nhu cầu vaccine hàng năm bao gồm số vaccine sử dụng cho đối tượng thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng của năm, và số vaccine để tiêm bù mũi cho những đối tượng chưa được tiêm chủng/tiêm chủng chưa đủ mũi của những năm trước.

Đối với 2 loại vaccine là Phế cầu và HPV, nhu cầu vaccine hàng năm được xác định theo lộ trình đã báo cáo Chính phủ tại Báo cáo số 459/BC-BYT ngày 11/4/2025 về số liều vaccine và nhu cầu kinh phí cần đảm bảo hàng năm để thực hiện lộ trình tăng số lượng vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15/8/2022.

Căn cứ trên số lượng vaccine này, Bộ Y tế sẽ phân bổ vaccine và có hướng dẫn chi tiết các địa phương sẽ triển khai năm 2026, 2027 và 2028, với tiêu chí lựa chọn là ưu tiên địa phương vùng miền núi khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Như vậy, nhu cầu của 14 loại vaccine là Viêm gan B, Lao, DPT-VGB-Hib, Bại liệt uống, Bại liệt tiêm, Sởi, Sởi - Rubella, Viêm não Nhật Bản, Uốn ván, DPT, Td, Rota, Phế cầu và HPV trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 3 năm (2026-2028) cụ thể như sau: Năm 2026 với 16.656.700 liều; năm 2027 là 30.670.000 liều; năm 2028 là 31.330.000 liều.

Căn cứ tình hình triển khai thực tế và số vaccine còn tồn hàng năm, Bộ Y tế sẽ có điều chỉnh nhu cầu vaccine hàng năm, đảm bảo sử dụng hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của địa phương.

Bộ Y tế giao Cục Phòng bệnh là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vaccine trên phạm vi cả nước; thực hiện công tác mua sắm vaccine; xây dựng kế hoạch điều chỉnh nhu cầu vaccine năm 2027-2028 theo đề xuất đáp ứng nhu cầu của địa phương.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh phối hợp tổ chức thực hiện việc khám sàng lọc trước tiêm chủng; phối hợp với Cục Phòng bệnh hướng dẫn tổ chức tiêm chủng tại các cơ sở và cấp cứu, xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Cục Quản lý Dược là đầu mối quản lý chất lượng vaccine.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm chủng mở rộng tại địa phương; bố trí nguồn lực, phê duyệt kế hoạch và kinh phí triển khai thực hiện trên địa bàn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm chủng mở rộng đảm bảo an toàn, hiệu quả; thực hiện tiếp nhận, bảo quản và cung ứng vacicne cho tuyến dưới đảm bảo đúng quy định.

Theo Bộ Y tế, đối với nhu cầu vaccine thuộc Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng năm 2025, Bộ đang triển khai các hoạt động mua sắm, trong đó đã ký hợp đồng đặt hàng với nhà sản xuất để cung ứng 10 loại vacicne trong nước, với 2 vaccine nhập khẩu hiện đang thực hiện các thủ tục để mua sắm trong trường hợp đặc biệt (đàm phán giá và mua qua tổ chức quốc tế).

Trong 6 tháng đầu năm 2025, ghi nhận tỷ lệ tiêm các mũi vaccine bước đầu đạt tiến độ, bao gồm DPT-VGB-Hib mũi 3 (51,4%), Sởi (49,7%), Sởi - Rubella (52,3%), Viêm não Nhật Bản đủ 2 mũi (47,9%), DPT (51,7%).

Đối với vaccine Td tiêm cho trẻ từ 7 tuổi, các tỉnh, thành phố dự kiến triển khai vào tháng 9 - 10/2025 là thời điểm trẻ nhập học, do đó tỷ lệ tiêm đến hiện tại còn thấp (14,9%).

Đối với vacicne Phế cầu, hiện tại Bộ Y tế đang thực hiện mua sắm, dự kiến sẽ triển khai trong quý 4/2025 sau khi hoàn thành việc mua sắm và hướng dẫn các tỉnh, thành phố tổ chức tiêm chủng.

Theo quy định tại Thông tư số 10/2024/TT-BYT của Bộ Y tế về danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc và Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ về lộ trình tăng số lượng vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 - 2030, từ năm 2026 sẽ có 13 bệnh truyền nhiễm có vacicne phòng bệnh được triển khai trong tiêm chủng mở rộng.

Bao gồm: Viêm gan B, Lao, Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Bệnh do Haemophilus influenzae týp b, Sởi, Rubella, Viêm não Nhật Bản B, Tiêu chảy do virus Rota, Viêm phổi/Viêm màng não do Phế cầu và Ung thư cổ tử cung do virus HPV.