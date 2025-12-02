Du lịch châu Âu dịch chuyển sang mùa thu - đông

Khi ngày càng nhiều du khách lựa chọn những chuyến đi vào "mùa thấp điểm", có vẻ như mùa thu - đông sẽ trở thành khoảng thời gian tốt nhất để khám phá châu Âu và tận hưởng một số trải nghiệm độc đáo…

Châu Âu đang nóng lên nhanh. Năm 2025 ghi nhận kỷ lục cháy rừng và các đợt nắng nóng, khiến du lịch mùa hè trở nên bớt hấp dẫn còn du lịch thu – đông trở thành mục tiêu mới. Theo Tim Hentschel, CEO trang đặt phòng HotelPlanner, lượng khách Mỹ đến châu Âu mùa thu này tăng 25% so với cùng kỳ.

Làn sóng dịch chuyển này được nhiều đơn vị lữ hành xác nhận. Tập đoàn Leading Hotels of the World báo cáo doanh thu mùa thu tăng 20% so với cùng thời điểm năm ngoái. Tại Anh, mạng lưới đại lý Advantage Travel Partnership cũng ghi nhận doanh số du khách đến châu Âu trong tháng 9 - 10 tăng 28%. Giám đốc thương mại John Sullivan cho rằng đây là dấu hiệu của sự thay đổi trong thói quen nghỉ dưỡng.

Theo báo cáo của Virtuoso (Virtuoso Luxe Report: UK and Ireland), gần 75% cố vấn du lịch thuộc mạng lưới khách sạn toàn cầu Virtuoso nhận thấy khách hàng đang chuyển chuyến đi sang mùa thấp điểm. Báo cáo nhận định sự dịch chuyển này một phần do thay đổi nhân khẩu học. Thế hệ Baby Boomer đang già đi và có xu hướng tránh đi du lịch vào mùa hè khi các thành phố quá tải du lịch và chi phí leo thang.

Tại Hy Lạp, Antonis Pothitos, hướng dẫn viên trên đảo Mykonos và Delos, nói với tờ Euronews rằng tháng 10 năm nay đông khách bất thường, trái ngược quy luật giảm dần hàng năm. Ở Rome, hướng dẫn viên Agnes Crawford cũng xác nhận lượng khách hiện trải đều quanh năm, kéo dài sang cả tháng 11. Dữ liệu từ Viện Liên đoàn Du lịch Hy Lạp cho thấy số ghế bay đến nước này từ tháng 11 đến tháng 3/2026 tăng gần 12% so với cùng kỳ.

Kéo dài mùa cao điểm là mục tiêu lâu dài của ngành du lịch nhằm tăng doanh thu, giảm tải hạ tầng và ổn định giá phòng. Các tour thám hiểm năm nay cũng có xu hướng dịch chuyển thời gian. Explore Worldwide cho biết tháng 9 vẫn là cao điểm, nhưng lượng đặt chỗ năm nay tăng 40% trong giai đoạn kéo dài đến tháng 12.

Đặc biệt, theo dữ liệu đặt phòng khách sạn mới nhất từ ​​RateGain, cho kỳ nghỉ Giáng sinh từ ngày 20/12/2025 – 4/1/2026, các thành phố châu Âu đang chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh mẽ. Mặc dù Paris và London vẫn là những thành phố có nhu cầu cao nhất, nhưng mức tăng trưởng của hai thành phố này vẫn ở mức vừa phải so với các thủ đô khác của châu Âu.

Tây Ban Nha dẫn đầu, với Madrid và Barcelona vượt xa các đối thủ lớn và nổi lên là quốc gia có mức tăng trưởng mạnh nhất về lượng đặt phòng khách sạn với Madrid tăng 75% và Barcelona tăng 46%, xếp thứ ba và thứ tư trong bảng xếp hạng toàn cầu về những thành phố được yêu cầu nhiều nhất ở châu Âu trong mùa lễ hội Giáng sinh và năm mới 2026.

Rome, thành phố nổi tiếng với nhiều di sản văn hóa, đứng thứ năm với mức tăng đáng kể là 49% về lượng đặt phòng, trong khi Warsaw ghi nhận mức tăng ấn tượng là 51%, nhấn mạnh xu hướng rộng hơn hướng tới các chuyến du lịch đô thị lấy văn hóa làm trọng tâm.

Số liệu của RateGain cũng chỉ ra sự thay đổi rõ ràng trong cách du khách toàn cầu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới. Du khách hiện đang đặt phòng trước gần ba tháng, báo hiệu tầm nhìn xa hơn cho các khách sạn và nhà điều hành.

Đồng thời, họ cũng lựa chọn lưu trú dài ngày hơn: 22% là trong 7–10 ngày; 29% kéo dài hơn 10 ngày. Sự thay đổi này có lợi cho các nhà cung cấp dịch vụ và lưu trú cũng như nền kinh tế du lịch địa phương, vì thời gian lưu trú dài hơn thường dẫn đến chi tiêu nhiều hơn cho văn hóa, ăn uống, bán lẻ và trải nghiệm.

Giải thích về những động lực cơ bản, Fritz Müller, Phó Chủ tịch cấp cao và là Giám đốc khu vực châu Âu của RateGain, nhận xét: “Sự thay đổi xu hướng này có thể được giải thích bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau. Trước hết, áp lực kinh tế do lạm phát và bất ổn địa chính trị tại một số điểm đến đường dài đang khiến nhiều du khách ưu tiên những điểm đến gần và dễ dự đoán hơn”.

Thêm vào đó, nhiều thành phố lớn ở châu Âu đã chủ động triển khai các biện pháp du lịch bền vững theo mô hình của Thụy Sĩ, tập trung vào việc sử dụng năng lượng sạch và áp dụng thuế tham quan bắt buộc. Venice (Italy) và Barcelona (Tây Ban Nha) là những ví dụ tiêu biểu, khi các địa phương này đã tích cực đưa ra các chính sách hạn chế lượng khách quá tải bằng cách thu thuế du lịch.

Tại Croatia, các khách sạn thân thiện với môi trường đã phát triển mạnh mẽ, với khoảng 20 cơ sở lưu trú được trang bị hệ thống pin Mặt Trời, cửa sổ kính hai lớp, cùng hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí tiên tiến. Những cải tiến này không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ cho du khách.

Một trong những giải pháp quan trọng khác nữa đang được các quốc gia châu Âu triển khai là phát triển hệ thống giao thông sử dụng năng lượng sạch. Các phương tiện như tàu điện, ô tô điện, xe buýt chạy điện… được đầu tư mạnh mẽ nhằm mang lại nhiều lựa chọn thân thiện với môi trường cho du khách, đồng thời giảm thiểu khí thải và ô nhiễm từ các loại năng lượng hóa thạch như xăng, dầu, than.

Theo Travel Weekly, việc phát triển giao thông xanh không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo điều kiện để các điểm đến mới thu hút khách du lịch. Khi việc di chuyển trở nên thuận lợi, du khách sẽ dễ dàng tham quan những lộ trình dài hơn, xa hơn, giảm sự tập trung vào các điểm biểu tượng ở trung tâm.

Chính phủ nhiều nước còn khuyến khích doanh nghiệp truyền thống trong lĩnh vực may mặc, ẩm thực, mỹ nghệ... chuyển sang làm du lịch, đưa du khách tham quan các cơ sở sản xuất lâu đời và khám phá các di tích lịch sử. Nhờ đó, các doanh nghiệp có thêm nguồn thu bền vững, tiếp tục duy trì và tái đầu tư vào sản phẩm thân thiện với môi trường.

Nhìn chung, du lịch bền vững đang lấy lại sức hút cho các điểm đến châu Âu. Đến năm 2026, Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ lựa chọn một "Thủ đô du lịch thông minh châu Âu" và một "Thành phố tiên phong xanh cho du lịch thông minh". Mô hình này mở ra cơ hội cho các đô thị và điểm đến có dân số từ 25.000 - 100.000 người, thúc đẩy sự tham gia rộng rãi vào quá trình chuyển đổi hướng tới du lịch bền vững.