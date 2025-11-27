Du lịch mua sắm dịch chuyển về phía các điểm đến châu Á

Mới đây, tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler (CN Traveler) của Mỹ đã công bố giải thưởng do độc giả bình chọn năm 2025 về điểm đến du lịch mua sắm (This year's Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards for shopping). Theo đó, những “thủ đô mua sắm” của thế giới đã thay đổi.

Trong số mười điểm đến du lịch mua sắm hàng đầu thế giới, một nửa hiện nằm ở Đông Á và Đông Nam Á. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tương lai của ngành bán lẻ toàn cầu được thúc đẩy bởi các vùng đất đậm bản sắc văn hóa, các trung tâm thương mại mới và chợ đêm sôi động.

Ở chiều ngược lại, sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Seoul, Singapore, Tokyo, Hồng Kông và Bangkok như một trung tâm mua sắm cũng giúp khẳng định vị thế thống trị của châu Á trong lĩnh vực du lịch. Những điểm đến này không chỉ nổi bật bởi hàng hóa, mà còn bởi việc mua sắm có thể nâng tầm, nếu không muốn nói là thay đổi, nhận thức về bản thân của người mua sắm.

SEOUL

Mua sắm ở Seoul được ví như lạc vào hai dòng thời gian cùng một lúc. Những khu chợ 600 năm tuổi và những ngôi làng hanok gìn giữ nghề thủ công truyền thống, song song đó là hệ sinh thái làm đẹp K-beauty tiên tiến. Kết quả là một thành phố khiến du khách phải quay trở lại với những chiếc vali rỗng một nửa, sẵn sàng được lấp đầy.

Bắt đầu tại Seongsu-dong, nơi các gara ô tô cũ được cải tạo thành phòng thí nghiệm mỹ phẩm – nơi các kệ trưng bày son môi được đặt phía trên các tác phẩm nghệ thuật xoay. Tại Chợ Gwangjang, du khách sẽ được quay ngược thời gian trở về Seoul xưa, len lỏi giữa những con hẻm treo đầy hanbok lụa chỉ cách các quầy bánh bindaetteok vài bước chân.

Gần đó tại Myeongdong, cửa hàng chính của Olive Young đóng vai trò là nơi trưng bày những xu hướng làm đẹp trước khi chúng lan rộng ra toàn thế giới. Còn trung tâm thương mại Coex Mall thì nổi tiếng với khách du lịch vì chuyên bán các sản phẩm làm đẹp từ xa xỉ đến bình dân, miễn thuế.

SINGAPORE

Singapore mang đến trải nghiệm du lịch mua sắm tinh tế và sắc sảo. Đường Orchard có những hành lang bật điều hòa nhiệt độ mát lạnh, được bao quanh bởi những biểu tượng kiến ​​trúc như ION Orchard và Takashimaya ở Ngee Ann City. Du khách sẽ dành hàng giờ mua sắm văn phòng phẩm Nhật Bản, đồng hồ Thụy Sĩ và giày thể thao phiên bản giới hạn.

Mặt khác, các phiên chợ Artbox là nơi nhiều người xếp hàng để tận hưởng cảm giác khác lạ với Shipping container pop-up (container thép tái sử dụng để làm cửa hàng bán lẻ). Đảo quốc cũng có các cửa hàng miễn thuế trong phố, tại các nhà ga ở sân bay Changi.

TOKYO

Tokyo có thể là thành phố du lịch mua sắm cân bằng hoàn hảo nhất thế giới. Nơi đây tạo nên sự hài hòa giữa cảnh quan tráng lệ và các ngóc ngách siêu chuyên biệt mà không lãng phí một mét vuông nào. Ginza nổi bật với những tòa nhà do các kiến ​​trúc sư nổi tiếng thiết kế, xen kẽ giữa phòng trưng bày xe hơi sang trọng và cửa hàng thời trang. Còn tại Harajuku, không gian Chanel trước đây do Lagerfeld thiết kế đã được tái sinh thành một kho lưu trữ thời trang mở.

Trong khi đó, Atlantis Vintage ở Koenji — do một giám tuyển nổi tiếng trên TikTok điều hành — mang đến trải nghiệm mua sắm đặc biệt với những món đồ hiếm. Xa hơn nữa, Bookoff Super Bazaar ở Kawasaki và Casanova ở Shibuya trưng bày những món đồ cũ độc đáo của Tokyo, từ Louis Vuitton giảm giá đến những món đồ secondhand được xác thực tỉ mỉ.

HONG KONG

Hong Kong từ lâu đã là điểm đến hợp lý phục vụ nhu cầu mua sắm cao cấp. Các trung tâm thương mại nằm trong những tòa nhà chọc trời, các cửa hàng lớn ở bến cảng và các khu chợ đường phố quanh co qua những con phố cổ, nơi nào cũng ẩn chứa những điều thú vị.

Chẳng hạn, ở khu Central và Tsim Sha Tsui, những hành lang bằng đá cẩm thạch tại Harbour City mang đến cảm giác ngược dòng thời gian khi du khách mua trang sức Cartier với ưu đãi miễn thuế. Ngoài ra còn có các khu chợ đường phố len lỏi qua những con phố cổ. Mật độ dân cư "nhà giàu" của thành phố kết hợp với những khu chợ truyền thống, tạo nên một môi trường bán lẻ đa tầng độc đáo.

BANGKOK

Bangkok được du khách đánh giá là một trong những thành phố mua sắm vừa phấn khích vừa mệt mỏi nhất thế giới. Thủ đô Thái Lan có các trung tâm thương mại được kết nối bằng cầu vượt và cả những khu chợ cuối tuần rộng như một thị trấn. Ví dụ như chợ cuối tuần Chatuchak, với 15.000 gian hàng bán đủ thứ, từ ủng cao su, áp phích tuyên truyền từ giữa thế kỷ 20 đến món pad Thái bản địa. Chỉ cần bước vào vài phút là du khách đã ướt đẫm mồ hôi.

Khi cái nóng oi ả của Bangkok trở nên gay gắt, việc mua sắm được chuyển vào trong nhà. Tại đây, các trung tâm thương mại không chỉ là nơi quẹt thẻ, mà là một hệ sinh thái bán lẻ hoàn chỉnh. Central Park quy tụ hơn 550 thương hiệu nằm bên dưới khu vườn trên mái đô thị lớn nhất Thái Lan, trong khi IconSiam sở hữu khu chợ nổi riêng, với những chiếc thuyền gỗ và đồ ăn vặt địa phương.

Chợ cuối tuần Chatuchak kích cầu du lịch mua sắm tại Bangkok.

Bên cạnh 5 điểm đến châu Á, trong "10 điểm đến mua sắm hàng đầu năm 2025 được độc giả bình chọn" còn có Paris (xếp thứ 5), Madrid (thứ 6), London (thứ 8), Cap Town (thứ 9), và Dublin (thứ 10).

Không lọt vào danh sách top 10, tuy nhiên một số thành phố của Trung Quốc hiện cũng được đánh giá cao trong xu hướng du lịch mua sắm, đặc biệt sau khi có chính sách hoàn thuế cho người nước ngoài.

Thủ đô Bắc Kinh mở ba điểm hoàn thuế tập trung, cung cấp dịch vụ hoàn thuế cho toàn bộ các cửa hàng kinh doanh hàng hóa hoàn thuế trong thành phố. Thượng Hải đặt máy hoàn thuế tự động đầu tiên của Trung Quốc ở khu mua sắm phố Nam Kinh. Thâm Quyến triển khai mô hình kiểm tra “một tờ khai - một kiện hàng” để tránh mở niêm phong hàng hóa...

Tại Việt Nam, với lợi thế thiết kế độc đáo, giá thành hợp lý, thời trang nội địa đã trở thành điểm nhấn văn hóa hấp dẫn trong hành trình của nhiều du khách. Trên các nền tảng mạng xã hội, ngày càng có nhiều video gắn thẻ Vietnam Local Brand, Vietnam Fashion Tour hay Vietnam Shopping Haul với hàng trăm nghìn lượt xem.

Chợ Bến Thành (TP.HCM) thù hút rất đông du khách đến tham quan, nhưng còn ít người thực sự mua sắm.

Tuy nhiên, Việt Nam còn thiếu những điểm mua sắm mang tính biểu tượng, không chỉ quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế mà còn mang đến những trải nghiệm giải trí và tiện nghi cho du khách. Các thành phố lớn cũng chưa phát triển các cửa hàng miễn thuế nội đô, các outlet hàng hiệu giá rẻ, công viên giải trí chuyên đề… để du khách tiêu tiền mạnh tay. Hầu hết du khách họ chỉ ghé các khu chợ và cửa hàng truyền thống.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các thành phố du lịch thế giới (WTCF), hiện quy mô ngành du lịch mua sắm toàn thế giới đạt 61 tỷ USD.