Triển lãm trang sức cao cấp Hermès lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Tại cửa hàng Hermès, 24 Tràng Tiền, Hà Nội, triển lãm quy tụ gần 60 thiết kế trong chín cửa sổ trưng bày, lần theo những biến đổi của mắt xích biểu tượng từ thiết kế năm 1938 đến các sáng tạo trang sức cao cấp của huyền thoại Pierre Hardy.

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Năm 1938, Robert Dumas - một thành viên của gia tộc Hermès - bắt gặp hình ảnh những sợi xích neo tàu tại vùng biển Normandy giữa một chuyến du ngoạn và bất ngờ tìm thấy cảm hứng từ motif tưởng chừng rất đời thường ấy.

Ông đã biến cấu trúc mỏ neo - dây xích thành một thiết kế trang sức đặc trưng với mắt xích oval, thanh ngang ở giữa và tỷ lệ cân bằng đặc trưng, khai sinh ra một hình mẫu mang đậm tinh thần “Chic & Sporty” - thanh lịch, phóng khoáng và gắn chặt với quan niệm rằng công năng có thể tự thân tạo nên vẻ đẹp.

Ảnh: Hermès

Tháng 9/2026, sau 9 thập kỷ không ngừng được nhào nặn và biến đổi, hành trình sáng tạo của dòng nữ trang biểu tượng dừng chân tại Hà Nội với triển lãm Chaîne d’Ancre, được Công ty Quốc tế Tam Sơn tổ chức tại cửa hàng Hermès, 24 Tràng Tiền.

Đi qua 11 quốc gia, triển lãm lần đầu dừng chân tại Việt Nam với gần 60 thiết kế được giới thiệu qua 9 cửa sổ trưng bày. Từ những thiết kế còn giữ gần nguyên vẹn hình dáng năm 1938 đến các sáng tạo Haute Joaillerie cầu kỳ và giàu tính thử nghiệm, triển lãm cho thấy hành trình Chaîne d’Ancre liên tục được Hermès tái diễn giải qua nhiều thế hệ.

Ảnh: Hermès

Không gian triển lãm được tổ chức thành chín cửa sổ trưng bày, mỗi cửa sổ tập trung vào một cách diễn giải riêng của Chaîne d’Ancre dưới bàn tay và khối óc Pierre Hardy - nhà thiết kế trang sức huyền thoại của Hermès.

Gần 60 thiết kế được phân bổ theo từng nhóm, từ những phiên bản giữ gần nguyên vẹn cấu trúc mắt xích ban đầu đến các sáng tạo khai thác mạnh hơn về tỷ lệ, chất liệu, kỹ thuật chế tác và chuyển động. Cách sắp đặt khơi gợi hành trình thị giác lớp lang, nơi người xem lần lượt nhận ra cách motif “mỏ neo - dây xích” có thể chuyển mình từ cổ điển, nữ tính tới phá cách giàu tính thử nghiệm.

Các mắt xích được diễn giải qua các chất liệu bạc, vàng hồng và kim cương, với tỷ lệ được điều chỉnh để tạo nên những sắc thái từ thanh thoát đến mạnh mẽ. Kích thước, hình khối và vật liệu được biến đổi phong phú, cho thấy ngay từ điểm khởi đầu của 9 thập niên trước, Hermès đã đặt trọng tâm vào khả năng biến đổi của cấu trúc tối giản biểu tượng này.

Ảnh: Hermès

Chín thập niên chuyển mình, chín cửa sổ trưng bày, dễ thấy motif biểu tượng Chaîne d’Ancre đã được Hermès khai phá tới nhường nào kể từ chiếc vòng tay bạc nguyên bản năm 1938. Mắt xích được kéo dài, thu nhỏ, nhân lên, uốn cong, xoắn lại hay ghép thành những cấu trúc mới, lần lượt xuất hiện trong những sắc thái từ mềm mại, thanh thoát đến mạnh mẽ, phá cách.

Dù thay đổi qua nhiều thế hệ sáng tạo, hình mẫu ban đầu vẫn là sợi dây nối xuyên suốt toàn bộ câu chuyện, đúng với cách Hermès gọi Chaîne d’Ancre là một “điểm neo sáng tạo”. Gần 60 tạo tác tại cửa hàng Hermès 24 Tràng Tiền ở Hà Nội cho thấy rõ sức sống của motif này trong thế giới trang sức Hermès: một ý tưởng bắt nguồn từ xích neo tàu, sau gần chín thập kỷ, vẫn tiếp tục nhổ neo để khai mở thêm những cách diễn giải mới.